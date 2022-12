Už žádný olej do dřezu nebo WC. Do speciálních kontejnerů patří i olej z rybiček nebo máslo

Olej nepatří přímo do popelnice

Správný postup při likvidaci jedlých olejů a tuků v domácnostech přitom není nijak složitý – stačí jen použité oleje shromaždovat ve vhodné nádobě, a následně oleje i s nádobou vhodit do příslušných kontejnerů, které jsou zejména ve městech rozmístěny obvykle vedle kontejnerů na běžný odpad. Pozor, tuk se do kontejnerů či popelnic neleje přímo, musí být v lahvi a to plastové, dobře uzavřené.

Kontejner na likvidaci olejů lze poměrně snadno poznat podle toho, že má většinou ve víku odklápěcí kruhový otvor, jímž se do něj nádoby s olejem vhazují. Nejvhodnější nádoby na shromažďování oleje jsou běžné PET lahve, naopak skleněné nádoby jsou zcela nevhodné, neboť se mohou při vhazování do kontejnerů, případně při svozu kontejnerů rozbít, a znemožnit tak další zpracování použitých olejů.

Důležité vědět! PET láhve s olejem nepatří do žlutých kontejnerů či popelnic na plasty. Skončily by tak v provozu, který není zařízen na zpracování a recyklaci tohoto druhu odpadu.

V domácnosti přitom PET lahev s použitým olejem mnoho místa nezabere, je však vhodné jí nějak označit, aby si její obsah někdo nespletl s ještě nepoužitým, a tedy ne k likvidaci určeným olejem, nebo dokonce s nějakým nápojem. Důležité je, aby byla láhev zcela plná, než ji vyhodíte.

Které tuky se třídí?

Píšeme o oleji, zejména po smažení, ale ve skutečnosti by se mělo třídit a mířit do speciálního kontejneru mnohem více druhů tuků. Možná vás překvapí, že jde třeba i olej z rybiček v konzervě nebo máslo. Jinými slovy, nic z toho nepatří do dřezu.





Druhy tuků, které můžete dávat do kontejneru:

Rostlinný olej, například po smažení

Olej ze salátu

Olej z rybiček

Olej z nakládaných potravin

Máslo

Výpek z masa

Olej z marinování masa či zeleniny

Sádlo

A pozor, použité tuky nepatří ani do kompostu, jakkoli se tak často děje. Olej v totiž okolní půdu kontaminuje, dusí drobné organismy. Při domácím kompostování si můžete dovolit kompostovat bílé ubrousky, kterými jste setřeli mastný film z pánvičky poté, co jste olej či máslo po smažení slili do PET lahve pro vytřídění. Tyto mastné ubrousky můžete dát i do směsného odpadu. Jak likvidujete použitý kuchyňský olej?

Najděte si svůj kontejner

Použité oleje je doma možné skladovat kdekoli, při jakékoli teplotě a svým způsobem libovolně dlouho, dokud nejsou PET lahve naplněny. Kde všude jsou aktuálně kontejnery na likvidaci použitých olejů instalovány, lze zjistit na třeba na mapě kampaně Třídím olej ZDE.

Že u vás takové kontejnery nejsou? V tom případě chtějte po vedení své obce, aby to napravila. Na uvedeném webu si lze navíc dohledat celou řadu dalších informací spojených s likvidací olejů.

Co se děje s olejem po vytřídění

Vytříděný olej prochází několikastupňovým procesem, při kterém se čistí od zbytků potravin, přepálených částeček a zbytkové vody

Vyčištěný olej putuje k dalšímu zpracování v průmyslu, především v petrochemickém

Vznikají z něj biopaliva druhé generace

Krom toho se recyklovaný olej používá v kosmetickém průmyslu, gumárenství

Sběr použitých jedlých tuků je mimo jiné také v zájmu samotných spotřebitelů. Tuky, končící v kanalizaci totiž ztuhnou a kanalizaci ucpou, přičemž toto riziko je vyšší u malých profilů vnitřních rozvodů vody a přípojek kanalizace. Výsledkem pak může být vytopení obydlí spotřebitele a zbytečné náklady na vyčištění přípojky v řádu tisícovek korun.

Vůbec nejhorší je pak kombinace, kdy lidé likvidují prostřednictvím toalet nejen použité nebo přebytečné tuky, ale také takzvané vlhčené ubrousky, tyčinky do uší a další drobné pevné předměty. Taková kombinace vytvoří v kanalizaci pevnou a nepropustnou krustu, což v minulosti vedlo k velkým haváriím na kanalizačním potrubí, známých především ze zahraničí – to se stalo například v Londýně.

Třídit musí i gastro provozy

Sběr jedlých olejů v obcích a městech zavedla vyhláška ministerstva životního prostředí 321/2014 s platností od ledna roku 2020. Ekologická likvidace použitých olejů je nutná i v gastro provozech, které by měly být vybaveny k tomuto účelu takzvanými lapoly neboli odlučovači tuku.

Jak likvidujete použitý kuchyňský olej? Liju ho do dřezu nebo WC tak, jak je Zředím ho vodou, přidám prostředek na nádobí a vyliju do dřezu nebo WC Liju ho na kompost Schovávám v PET lahvích a pak vyhazuju na místa k tomu určená Zobraz výsledek

Množství vyprodukovaného oleje určeného k likvidaci prostřednictvím lapolů stanovuje místně příslušný kanalizační řád, který se lokálně může lišit a který vychází obvykle z množství v provozech připravovaných jídel.

Ne každý přitom ví, že pro menší gastronomické provozy existují i takzvané „poddřezové lapoly“, jejichž nabídka na trhu je poměrně široká, což v praxi znamená, že není vždy třeba budovat nákladné velkokapacitní podpovrchové lapoly.

Důležité ale je, že každý producent olejů musí limity kanalizačních řádů dodržovat, jinak se vystavuje riziku kontrol a pokut v případě, že nesprávnou likvidací olejů ohrožuje provoz kanalizačních sítí. V krajním případě hrozí dokonce uzavření provozovny, respektive zrušení vodohospodářských služeb.