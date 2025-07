Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě, učedníky si vybíral podle vzhledu

Je autorem jednoho z nejznámějších obrazů na světě, Mony Lisy, kterou namaloval v roce 1506. Vymyslel spoustu vynálezů, sestrojil množství různých přístrojů. Namátkou létací stroj, kalkulačku, skafandr, ponorku a tank. Jeho život byl pohnutý a dobrodružný, dožil se 67 let a zemřel zřejmě na krvácení do mozku. Jeho smrt však, stejně jako jeho život a osobnost, zůstává zahalena tajemstvím.

Leonardo da Vinci (1452–1519) byl nemanželským synem notáře a venkovanky. Narodil se v horské vesnici Anchiano poblíž města Vinci. Jeho rodiče se ale nevzali, naopak si každý vybral za manžela či manželku někoho jiného. Otec ho však uznal a zajistil mu vzdělání. Už jako dítě byl Leonardo výjimečný a kolují o něm legendy.

Krásný, silný a urostlý, navíc velmi talentovaný, jevil nadání v mnoha směrech, a to od malířství, přes sochařství a stavitelství, až po hudbu, měl zájem o fyziku, přírodovědu a matematiku. Dochovala se spousta jeho nedokončených vynálezů, kreseb a technických náčrtů či poznámek z různých období jeho života. Byl typickým všestranně založeným renesančním umělcem, který se ale i tak vymykal šíří svého záběru.

Když mu bylo čtrnáct let, přestěhoval se s otcem do Florencie a začal se učit u malíře a sochaře, mistra Verrocchia. Jeho spolužákem byl neméně známý Sandro Botticelli. Postupně se stával slavným a zanechal za sebou celou řadu vynikajících obrazů. V roce 1482 odešel na pozvání vévody Lodovica Sforzy do Milána. Tam našel spoustu obdivovatelů a velké uznání.





Našel svůj geniální malířský styl a začal se zabývat také anatomií, fyzikou, meteorologií nebo astronomií. Vytvořil například podrobné studie letu ptáků a pitval zvířata, aby je mohl anatomicky lépe poznat a nakreslit. V roce 1495 pracoval na monumentální fresce Poslední večeře, o rok později neúspěšně vyzkoušel svůj létající stroj.

O pár let později byli Sforzové vyhnání zpět do Florencie a s nimi i Leonardo da Vinci, který zde zůstal až do roku 1507. Bydlel u matematika Pacioliho a v době pobytu ve Florencii namaloval také Monu Lisu. Později ještě cestoval a pár let před svou smrtí žil krátce i v paláci rodu de Medici a dostával pravidelný plat. Až do své smrti bydlel ve Francii pod ochranou krále Františka I. a zemřel na zámku Clos Lucé.

Vězení za homosexualitu

Leonardo da Vinci byl homosexuál. Nikdy se neoženil, o ženy nejevil zájem a nezanechal po sobě žádné dědice. Mezi umělci nebyl zdaleka jediný, ale tato sexuální orientace tehdy nebyla tolerována a hrozila za ni dokonce i smrt. I slavný malíř kvůli ní na čas skončil ve vězení.





V roce 1476, kdy mu bylo čtyřiadvacet let, byl obviněn za sex s mladým prostitutem. Byl vyslýchán spolu se svými dalšími přáteli. Mezi obžalovanými byl i syn vlivného florentského občana, který se postaral o to, aby mladíci vyšli bez úhony. Někteří z nich, krejčí a zlatník, vyvázli jen s tělesným trestem. Leonardo se kvůli této zkušenosti uzavřel do sebe a dával si velký pozor, aby svou sexuální orientaci skrýval.

Ví se také, že si adoptoval mladíka Salaie, kterého v jeho deseti letech vzal za svého učedníka, podobným způsobem se k mistrům dostávali i mnozí jiní mladí muži. Leonardův učedník nicméně vynikal spíše krásou než talentem. Jeho pravé jméno znělo Giaciomo, přezdívka Salai odkazuje na ďábla v jednom populárním literárním díle.

Salai se ale svému dobrodinci neodvděčil právě nejlépe, několikrát ho například okradl. Leonardo byl však k němu velmi velkorysý a shovívavý, kupoval mu drahé oblečení a velice pěkně se o něj staral. Nebyl přitom jediným učedníkem, které si mistr vybíral spíše podle vzhledu než talentu.

Zdroj: Youtube.com

Leonardova smrt

Přesná příčina smrti Leonarda da Vinciho zůstává neznámá. Zřejmě zemřel přirozeně, snad v důsledku mrtvice, která jej mohla postihnout v posledních letech života opakovaně – soudí se tak na základě toho, že měl prokazatelné problémy s pravou rukou i mluvením.

V posledních chvílích se o něj staral jeho společník a student, tehdy šestadvacetiletý Francesco Melzi, který u mistra sloužil jedenáct let. Leonardo i přes zhoršující se zdravotní problémy pokračoval ve své práci. Jeho život i smrt jsou však opředeny legendami, podle jedné z nich Leonardo zemřel v náruči svého podporovatele, francouzského krále Františka I.

Podle historických záznamů Leonardo da Vinci trpěl také anginou pectoris, onemocněním, při nemž do srdce proudí málo krve. Další dohady ohledně jeho zdravotního stavu kromě kardiovaskulárního onemocnění směřují třeba i ke zhoršené funkci ledvin, potížím s močením či Parkinsonově chorobě. Je zvláštní, že jako celoživotní vegetarián měl potíže s krevním oběhem a srdcem, ale přesné příčiny těchto potíží nejsou známé.