Kdy vám v zahraničí stačí kartička pojištěnce a co si musíte zaplatit sami?

Co je to nezbytná péče?

EHIC kryje náklady na nezbytnou lékařskou péči nebo ošetření, které není možné odložit do návratu do Česka. O tom, zda je lékařské ošetření nezbytné, nebo ne, přitom rozhoduje poskytovatel zdravotní péče, upozorňuje server Evropa.eu. Přihlížet by při tomto rozhodování měl například ke zdravotnímu stavu, ale i délce pobytu v dané zemi.

„Nezbytnou zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav pacienta. Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou by pojištěnec do jedné z uvedených zemí přímo vycestoval, nebo o péči, kterou by zdravotní stav pojištěnce nevyžadoval (např. preventivní prohlídky, plánovaná operace),“ uvádí se ve zprávě VZP.

„Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby pacient nemusel odcestovat ze zahraničí dříve, než zamýšlel. O konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí péče rozhoduje místní ošetřující lékař,“ přibližuje mluvčí Plívová.

Průkaz EHIC máte, ale kde vás ošetří?

„Pro to, abyste mohli uplatnit průkaz EHIC, musíte vyhledat zdravotnické zařízení, které je financováno z veřejných zdrojů,“ vysvětluje Plívová.

Poskytnutou zdravotní péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady následně přeúčtuje vaší české zdravotní pojišťovně.

„Vy za ošetření zaplatíte jen to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec – např. regulační poplatek, poplatek za recept či hospitalizaci, poplatek za návštěvu lékaře nebo za předepsané léky apod.,“ dodává Plívová.

Na co se EHIC nevztahuje?

Průkaz nelze použít pro účely záchranných akcí či repatriace. Pro bezplatný převoz zpět do vlasti v případě vážné nemoci nebo těžkého úrazu si musíte sjednat zvláštní připojištění kryjící tyto náklady.

Stejně tak se nevztahuje na soukromou zdravotní péči (viz níže) nebo na plánovanou zdravotní péči v jiné zemi EU.

Ošetření v soukromém zařízení

V případě, že by byla cestovateli zdravotní péče poskytnuta v cizině v soukromém zdravotnickém zařízení a dotyčný neměl uzavřené komerční cestovní pojištění, které by náklady na poskytnutou zdravotní péči pokrylo, musí si náklady uhradit sám.

Po návratu do Česka pak může požádat svoji zdravotní pojišťovnu o jejich náhradu (refundaci). „Pozor, mějte na paměti, že refundace nákladů je možná pouze do výše, která by byla českou zdravotní pojišťovnou hrazena při poskytnutí těchto zdravotních služeb na území ČR (tzn. do výše českých „cen“ a jen pokud šlo o péči, která je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazená). Pokud jste v uvedených zemích hradili platbu za ošetření v hotovosti, uschovejte si účty – předkládají se k žádosti o refundaci,“ radí Viktorie Plívová.





Co když kartičku zapomenete?

Pokud u sebe Evropský průkaz zdravotního pojištění nemáte, je pravděpodobné, že budete muset za ošetření zaplatit. „V některých zemích můžete být bez evropského průkazu zdravotního pojištění považováni za soukromého pacienta a mohou vám být účtovány běžné ceny i ve veřejném zdravotnickém zařízení. O proplacení budete moci požádat u své zdravotní pojišťovny po návratu domů,“ uvádí server Evropa.eu s tím, že podmínky se mohou lišit:

Proplaceny vám budou pouze náklady na zdravotnické úkony, na které máte nárok i ve své domovské zemi.

Náklady vám budou proplaceny pouze do výše nákladů na ten samý úkon ve vaší domovské zemi – což může být méně, než jste zaplatili v zahraničí.

Pokud vám kartičku pojištěnce během vašeho pobytu v zahraničí ukradnou nebo ji ztratíte (případně i když ji zapomenete doma a potřebujete ji), může vám pojišťovna zaslat e-mailem nebo odfaxovat dočasné náhradní osvědčení.

„Pokud si nejste jisti, zda máte na určitý výkon nárok, a chcete si to ověřit předtím, než se necháte u lékaře ošetřit, obraťte se na národní kontaktní místo, které existuje v každém členském státě EU. Tam vám sdělí, zda máte nárok na proplacení nákladů na zdravotní péči a jaké jsou případné limity pro jednotlivé úkony,“ radí web Evropa.eu.

Je potřeba uzavřít komerční cestovní pojištění?

Určitě se to vyplatí. Komerční pojištění je potřeba vždy, když cestujete mimo EU a mimo Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Velkou Británii a Švýcarsko. Ovšem vyplatí se i při cestách do těchto zemí, protože, jak už bylo uvedeno, průkaz EHIC nemusí hradit všechnu zdravotní péči.