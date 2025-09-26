Covidu přibývá, o epidemii ale nejde. Lékaři mají vakcíny proti současné variantě

„V Česku je k dispozici nejnovější dostupný typ vakcíny Comirnaty LP.8.1, který je zaměřen proti aktuálně cirkulujícím variantám koronaviru. Očkování osob starších 12 let již probíhá, očkování dětí do 11 let bude možné ke konci září,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví.
Lidé, kteří se nechali očkovat v předchozích týdnech, dostali většinou vakcíny založené na variantě KP.2 či JN.1. Ty sice Evropská léková agentura (EMA) také připouští, nemusely by ale být proti současnému nejčastějšímu kmenu dostatečně účinné.
Pro koho je určené očkování?
Podle Pavla Dlouhého, předsedy Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP, by se každoročně měli očkovat především rizikoví pacienti, ale i ti, kteří jsou hodně v kontaktu s jinými lidmi. „Jedná se například o pracovníky v obchodech, školství nebo ve zdravotnictví. Riziko nákazy koronavirovou infekcí je u nich vyšší. Očkování proto v těchto skupinách osob doporučujeme také mladým a zdravým lidem,“ dodává místopředseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP Aleš Chrdle.
„Vakcinaci je možné absolvovat najednou s očkováním proti chřipce. Očkování proti covidu mají všichni zájemci zdarma, to proti chřipce mají zadarmo například lidé nad 65 let nebo chronicky nemocní,“ dodal pro Vitalii.cz šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
„Pokud praktický lékař proti covidu neočkuje, je možné se obrátit například na očkovací centra v nemocnicích, fungují zvláště v těch velkých,“ dodal.
Nemocných přibývá, většina má lehký průběh
Ideální čas pro očkování proti covidu je právě nyní, na začátku respirační sezóny. Nemocných covidem v posledních týdnech přibývá, podle dat ministerstva zdravotnictví denně přibude něco přes tisíc nakažených. Celková situace však není nijak znepokojivá a vše jde podle očekávání hygieniků. „Nemá to podobu epidemie. Průběhy jsou zatím lehké, probíhá to stejně jako sezónní virová respirační onemocnění,“ uvedl Šonka. Počty hospitalizovaných nijak významně nerostou.
Covid-19 způsobuje virus SARS-CoV-2, který vyvolává těžký akutní respirační syndrom. Přenáší se kapénkami a aerosolem při kašli, kýchání nebo mluvení a také kontaktem s kontaminovanými povrchy. Postihuje především dýchací cesty a mezi jeho nejčastější příznaky patří horečka, únava, kašel, dušnost, bolesti svalů či ztráta chuti k jídlu.
Kdo by se měl testovat?
„Lidé tak covid často zaměňují s chřipkou, která se projevuje podobně. Průběh covidu ale může být mnohem závažnější. Ohroženi jsou zejména senioři ve věku nad 65 let a lidé s výrazně oslabenou imunitou,“ vysvětluje doktor Dlouhý. Mezi rizikové pacienty patří také kardiaci, diabetici a osoby s onkologickým či chronickým onemocněním. „Pokud se u nich objeví příznaky covidu, měli by se co nejdříve nechat otestovat. Zásadní je odhalit infekci včas – a rychle se začít léčit,“ zdůrazňuje předseda SIL.
Pacient s příznaky se může otestovat i sám doma – prodej domácích antigenních testů ostatně za poslední dva týdny vzrostl až čtyřnásobně.
„Test má smysl provést při výskytu typických příznaků, jako jsou zvýšená teplota, bolest v krku, kašel, bolest svalů či hlavy, náhlá ztráta čichu nebo chuti, případně výrazná únava. Testovat je vhodné i po rizikovém kontaktu s nakaženým člověkem, a to zejména pokud patříte do rizikové skupiny (senioři, pacienti s chronickými onemocněními, malé děti, těhotné ženy, lidé s imunodeficitem),“ dodala Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz
Rizikovým pacientům pomohou antivirotika
U rizikových pacientů pak lékaři mohou po pozitivním testu nasadit vhodnou terapii v podobě antivirových léků. „Tato léčba funguje a významně snižuje riziko vážnějšího průběhu nemoci, který může vést k hospitalizaci a v krajním případě i ke smrti. Na covid u nás stále umírá více lidí než na chřipku,“ doplňuje Dlouhý.
Včasná léčba antivirotiky může navíc pacienty ochránit i před postcovidovým syndromem, tzv. long covidem. Jedná se o stav, kdy zdravotní potíže přetrvávají déle než 3 měsíce od propuknutí nemoci nebo se objeví nové symptomy. „Může to být například chronická únava, svalová slabost, malátnost, dušnost, bolesti hlavy nebo deprese. Spektrum příznaků long covidu je však mnohem širší,“ uvádí Aleš Chrdle.
I když většina lidí prodělá covid bez větších problémů, při vysokých nebo přetrvávajících horečkách, zhoršujícímu se dýchání, silných bolestech na hrudi nebo zhoršení stavu u chronických pacientů, je vhodné vyhledat lékařskou pomoc.
U lehkého průběhu byl měl stačit klidový režim, dostatek tekutin a odpočinku. „Na horečku a bolesti lze použít volně prodejné léky s obsahem paracetamolu či ibuprofenu (vždy podle doporučeného dávkování). Na ucpaný nos pomohou nosní spreje s mořskou vodou nebo krátkodobě dekongestivní spreje. Při dráždivém kašli jsou vhodné sirupy nebo pastilky na zklidnění sliznice. V období, kdy je vyšší výskyt respiračních onemocnění dbejte na vyváženou stravu, dostatek spánku a doplňování vitaminů C, D, zinku a selenu. Důležité jsou i základní hygiena, vlhkost vzduchu v místnosti (ideálně 40–60 %) a pravidelné větrání, “ radí lékárnice Horáková.
Základ ochrany před respiračními nemocemi
Státní zdravotní ústav vydal na začátku sezony respiračních nemocí doporučení, jak se před infekcemi chránit. Základem prevence je očkování a dodržování hygienických zásad: mytí rukou vodou a mýdlem, zakrytí úst a nosu při kašli a kýchání, dodržování rozestupů či nošení roušek a respirátorů.
„Ruce si myjte často a důkladně. Viry jako koronavirus se do těla dostávají například nosem nebo ústy, ale i oční spojivkou, je proto důležité nedotýkat se obličeje, zejména očí, nosu a úst nemytýma rukama. Mytí rukou provádějte mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Pokud nemáte k dispozici mýdlo a vodu, využijte dezinfekční gely a spreje,“ uvádí SZÚ.
Imunitu podpoříte i dodržováním zdravého životního stylu: dodržujte vyvážený jídelníček s dostatkem ovoce a zeleniny, dopřejte si denně alespoň půl hodiny pohybu a 6 až 8 hodin spánku, pravidelně větrejte, omezte cigarety a alkohol a pokud možno se vyvarujte stresu.