Labioplastika neslouží jen vyššímu sebevědomí, ženy ji podstupují i ze zdravotních důvodů. Kolik stojí?

Co je labioplastika?

Labioplastika je chirurgický zákrok, při kterém jsou zmenšeny malé stydké pysky. V kosmetické chirurgii ženských genitálií se jedná o běžný výkon. U některých žen jsou totiž malé stydké pysky natolik velké, že vyčnívají nad úroveň velkých pysků. To může způsobovat nemalé potíže, podráždění, či dokonce bolest při fyzických aktivitách. Pochopitelně tím trpí i psychika dané ženy, která má pak snížené sebevědomí.

Zároveň se nedá říct, jak by měly stydké pysky vypadat, u každé ženy jsou jedinečné, co se týče tvaru, velikosti i barvy. Zároveň se mohou během života měnit a deformovat se třeba při porodu nebo v důsledku úrazu. Labioplastika je vhodná pro všechny ženy, které mají příliš velké, asymetrické nebo deformované stydké pysky. Operaci si ale musí uhradit ze svého, protože jde o estetický zákrok. [1, 2, 3, 4]

Co způsobuje zvětšení malých stydkých pysků?

Některé ženy mají zvětšené či asymetrické malé stydké pysky již od puberty, což je způsobeno hormonálními vlivy. Změny stydkých pysků se ale mohou objevit i později. Během života postupně hypertrofují, což způsobuje mechanické napětí při pohlavním styku, těhotenství a porodu. Některé ženy se s tímto problémem potýkají až ve chvíli, kdy se dostanou do přechodu. Mezi další možné příčiny patří výrazný nárůst hmotnosti a genetické předpoklady. [5, 6, 7]





Indikace k labioplastice

Širokou veřejností je labioplastika vnímána spíše jako operace, kterou ženy podstupují primárně z emocionálních a psychologických důvodů. Velké stydké pysky ale mohou způsobovat i fyzické problémy.

Nespokojenost se vzhledem : většina žen potýkajících se se zvětšenými stydkými pysky má snížené sebevědomí a trpí pocity studu. To může způsobovat potíže ve vztazích a sexuálním životě.

: většina žen potýkajících se se zvětšenými stydkými pysky má snížené sebevědomí a trpí pocity studu. To může způsobovat potíže ve vztazích a sexuálním životě. Fyzické nepohodlí : přesahující malé pysky se mohou různě kroutit nebo skřípnout, což může být velice nekomfortní při sportovních aktivitách. Jízda na kole nebo běhání tak mohou být někdy až nemožné. Navíc jsou omezující i co se týče nošení upnutého oblečení a výrazněji vykrojených plavek. Sliznice je citlivější a může být oblečením drážděna, což je hodně nepříjemné.

Potíže s intimní hygienou : přebytečná tkáň v oblasti zevních rodidel negativně ovlivňuje i hygienické aspekty. Po vymočení zde zůstávají zbytky moči a bakterie, které mohou způsobovat infekce močového ústrojí.

Problémy s pohlavním stykem : příliš velké stydké pysky mohou překážet i při vaginálním styku, způsobovat nepohodlí, nebo dokonce bolestivé pocity. Žena se pak může z těchto důvodů styku záměrně vyhýbat.

Labioplastika představuje efektivní způsob, jak odstranit přebytečnou tkáň malých stydkých pysků, ale nemusí splnit požadavky mladých žen, které ještě nerodily. Chirurgicky zmenšené pysky se totiž mohou opětovně zdeformovat kvůli těhotenství a porodu, proto odborníci doporučují počkat s operací až na chvíli, kdy už bude mít dotyčná děti. [8, 9, 10, 11]

Techniky labioplastiky

Labioplastika se obvykle provádí v celkové narkóze. Pacientka musí před operací podstoupit standardní předoperační vyšetření. Ideální je načasovat zákrok tak, aby měla již po menstruaci, nikoliv před ní. Během menstruace se neoperuje. Existuje hned několik technik, jak lze labioplastiku provést:

Lineární resekce : označuje se také jako TRIM technika. Jde o nejčastěji využívanou operaci, při které jsou přečnívající okraje malých stydkých pysků oříznuty. Rána na okraji stydkých pysků je poté sešita pokračujícím stehem. Oříznutí je vhodné u pacientek, které mají nerovné okraje pysků nebo na nich mají nežádoucí pigmentaci.

: označuje se také jako TRIM technika. Jde o nejčastěji využívanou operaci, při které jsou přečnívající okraje malých stydkých pysků oříznuty. Rána na okraji stydkých pysků je poté sešita pokračujícím stehem. Oříznutí je vhodné u pacientek, které mají nerovné okraje pysků nebo na nich mají nežádoucí pigmentaci. Klínovitá resekce : další oblíbená metoda, při které je ze zadní či střední části pysku vyoperována tkáň ve tvaru klínu. Okraje rány se poté sešijí k sobě. Díky tomu zůstanou původní okraje pysku zachovány a jizva se schová.

Deepitalizace : ze stydkých pysků se odstraňuje pouze povrchová epiteliální tkáň, do podkladu se nijak nezasahuje. Tato metoda má výhodu v tom, že zůstává zachována citlivost a vzrušivost stydkých pysků.

Laserová labioplastika : operaci labií lze provádět i prostřednictvím CO2 laseru. Tato metoda se vyznačuje nižším rizikem krvácení. Na druhou stranu ale může způsobit vznik epidermální inkluzní cysty.

Rozšířená labioplastika : při této operaci se kromě stydkých pysků redukuje i přebytečná předkožka klitorisu.

Kompozitní labioplastika : existují složitější případy, u kterých musí operatér zkombinovat hned několik výše uvedených metod. [ 12 , 13 , 14 , 15 ]

Cena labioplastiky

Labioplastika nespadá mezi chirurgické výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pacientka si tedy musí zaplatit operaci ze svých úspor. Cena výkonu se může lišit v závislosti na použité technice, náročnosti operace a poloze pracoviště. Za zákrok se průměrně platí 18 až 25 tisíc korun. Ve velkých městech, jako jsou Praha či Brno, zaplatíte logicky vyšší částky než v menších městech.

Komplikace labioplastiky

Dobrou zprávou je, že labioplastika nepatří mezi náročné výkony a je spojena jen s malým množstvím komplikací. Kožní řasy v této oblasti mají výbornou schopnost regenerace, takže se standardně dobře hojí. Po operaci by neměly zůstat ani viditelné jizvy. Ve výjimečných případech se může stát, že operatér neprovede operaci správně a odebere příliš velké množství kožní řasy. Stydké pysky pak nemohou plnit svoji funkci, hlavně co se týče ochrany před vniknutím nečistot a mikroorganismů do pochvy.

Bezprostředně po operaci se může objevit krvácení či hematomy. Tomu by ale měly zabránit léky zastavující krvácení. Některé pacientky udávají ztrátu citlivosti, která by však měla odeznít do několika týdnů, mírný otok a pocity nepohodlí. Pacientka po labioplastice musí dodržovat režimová opatření a dbát na zvýšenou hygienu. Jinak riskuje zanesení infekce do pooperační rány. Po dobu minimálně 7 dní by měla dodržovat klidový režim a chodit jen ve volném oblečení, nesnažit se ránu zakrývat. Celková doba rekonvalescence se pohybuje v řádech týdnů. [16, 17, 18, 19, 20]