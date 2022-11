Je kimči jen móda, nebo kvašená zelenina skutečně zlepšuje zdraví?

Fermentované potraviny jsou hitem dnešní doby, například korejská kvašená zelenina kim-chi neboli kimči. Ale fermentace není moderním nebo převratným způsobem zpracování.

Lidé kvašení znají už mnoho tisíc let. Původně nechávali potraviny projít procesem fermentace neboli kvašením prostě proto, aby se nekazily. Dnes tak činíme spíše pro jejich chuť a nutriční benefity.

Trávicí trakt se hemží neuvěřitelným množstvím bakterií a dalších mikroorganismů. Současný výzkum odhaluje význam rozmanitého a zdravého střevního mikrobiomu, protože hraje důležitou roli v imunitním systému a může posílit celkové zdraví.

Právě ve střevech začínají výhody konzumace fermentovaných potravin. Střevo bývá nazýváno druhým mozkem, protože má silný vliv na mnoho aspektů lidského zdraví. Fermentované potraviny pomohou vybudovat lepší skladbu bakterií, které pak podporují všechny tělesné funkce.

Jedním z bonusů je například to, že pomáhají blokovat enzym, související se zvyšováním krevního tlaku. Je tak možné, že fermentované potraviny mohou pomoci vyhnout se kardiovaskulárním onemocněním a podle některých studií také snížit riziko rakoviny močového měchýře. Benefity fermentovaných potravin mohou být velmi široké. Když se podíváme například na korejský pokrm kimči, nabízí podle výzkumů určitou ochranu před cukrovkou, astmatem a atopickým ekzémem.

Vraťme se opět ke střevní mikroflóře. U lidí s poruchami střev je odlišná než u zdravých osob. Je to pravděpodobně způsobeno zánětem, který tato onemocnění způsobují. Jde například o Crohnovu chorobu, syndrom dráždivého tračníku nebo ulcerózní kolitidu.

Fermentované potraviny mohou pomoci v boji proti zmíněnému zánětu, který se s těmito onemocněními pojí. Některé studie ukazují, že určité bakterie ve fermentovaných potravinách mohou také podpořit produkci serotoninu, chemické látky v mozku, která zvyšuje pocit pohody. Je to proto, že mezi střevy a mozkem existuje silné spojení.

Může tak dojít ke zmírnění úzkosti nebo deprese a zlepšení kognitivních funkcí, tedy schopnosti myslet, pamatovat si a učit se. Střevní mikrobiom podle studií ovlivňuje rovněž citlivost na bolest a snižuje její míru například u migrény.

Zatímco výzkum zdravotních přínosů fermentovaných potravin je relativně nový, proces fermentace se již dlouho používá k tomu, aby pomohl potravinám vydržet déle a zabránil jejich zkažení. Většina civilizací po celém světě v průběhu času zahrnula fermentované potraviny jako nedílnou součást své stravy.

Kromě jiného umožňovala fermentace lidem užívat si zeleninu během dlouhých zimních měsíců, kdy by jinak nebyla k dispozici. Jde o jednu z nejranějších forem konzervace potravin, která může prodloužit jejich trvanlivost o měsíce. Kromě toho, že pomáhá jídlu vydržet déle, fermentace také zlepšuje chuť potravin a přidává jim živiny. Například konzumací fermentované zeleniny mohou vegetariáni a vegani získat vitamín B 12 , který jinak v rostlinných potravinách nenajdou.

Ne všechny fermentované potraviny jsou vytvořeny stejným procesem. Konzumací různých druhů získáte mnoho rozdílných bakterií. Nejznámější fermentovanou potravinou je jogurt, ale je vhodné rozšířit svůj jídelníček i o další, jako jsou různé druhy fermentované zeleniny včetně kysaného zelí, určité mléčné výrobky nebo exotické pokrmy. Může jít například o následující pochoutky:

A nezapomeňte na „obyčejný“ kvásek, pečivo s jeho obsahem má specifickou chuť, je lépe stravitelné a trvanlivější a s těstem se navíc velmi dobře pracuje. Možná netušíte, že mezi fermentované potraviny patří také ocet, sýry, podmáslí, víno, pivo nebo třeba jablečný mošt.

Zdroje:

Web MD: Fermented Foods for Boosting Health

Health Harvard: Fermented foods can add depth to your diet

Health Cleveland Clinic: 5 Reasons to Add More Fermented Foods to Your Diet

News Medical: What are the Health Benefits of Fermented Foods?

Web MD:What Is Food Fermentation?