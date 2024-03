Krvácení z nosu je většinou neškodné. Zpozorněte, pokud se opakuje

S epistaxí neboli krvácením z nosu se v životě setkal snad každý. Spustit se může z celé řady důvodů a většinou kvůli ní není nutný zásah lékaře. Nedaří-li se však krvácení zastavit, nebo přichází-li opakovaně, může být příznakem některého vážnějšího problému. V takovém případě je namístě navštívit odborníka a pátrat po příčině, kterou může být například porucha krevní srážlivosti.

Krev nepolykejte

Dojde-li k tomu, že se vám, nebo někomu v okolí spustí krvácení z nosu, prioritou je pokusit se ho co nejdříve zastavit. K urychlení může pomoci následování několika jednoduchých kroků. Krvácení z nosu zastavujeme stisknutím nosních křídel k sobě po dobu minimálně 3 minut, vhodná je poloha v sedě v mírném předklonu a přikládání studených obkladů na zátylek a kořen nosu. Krev v ústech je pro prevenci zvracení nutné nepolykat, ale vyplivovat ven, popisuje hematoložka Kateřina Pinterová z laboratoře Synlab. Epistaxe by měla do několika minut sama odeznít. Pokud se zastavit nedaří, navštivte svého lékaře, nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu.

Přičina krvácení z nosu

Teprve po zastavení krvácení je na řadě pátrání po možné příčině, většinou ale nejde o nic vážného. K epistaxi dochází nejčastěji v přední části nosu, kde se nachází bohatá cévní pleteň. Pokud se nosní sliznice překrví, může prasknout některá z nosních cév a spustí se krvácení. Často se tak stává při smrkání nebo kýchání v důsledku nachlazení, rýmy nebo alergie, upřesňuje hematoložka.





Další příčinou krvácení z přední části nosu může být úraz, nasální aplikace drog nebo poškození, například nešetrným čištěním. Pakliže k epistaxi dochází opakovaně, je třeba zpozornět.

Dospělým do padesáti let teče krev z nosu jen zřídka, typičtější je hlavně pro starší ročníky, anebo naopak mladší děti. Pro kohokoli však platí, že pokud krvácením z nosu bez zřejmého důvodu trpí často, měl by bezodkladně navštívit specialistu ORL.

Ten nejprve provede kompletní anamnézu a následně nos prohlédne endoskopem. V případě, že tímto způsobem příčinu neodhalí, přichází na řadu další vyšetření. Po stanovení diagnózy je třeba zaměřit se vždy především na léčbu daného onemocnění.





Důvody krvácení z nosu

U dětí může ke krvácení z nosu docházet například kvůli vrozeným poruchám krevní srážlivosti. Dítě trpící opakovaným krvácením z nosu by mělo být kromě specialisty ORL vyšetřeno také hematologem. Může se jednat o první příznak obvykle vrozené poruchy krevní srážlivosti, říká lékařka Pinterová. U starších dospělých dochází k epistaxi často kvůli tomu, že užívají léky na ředění krve (Anopyrin, Warfarin a podobně) nebo léky na zlepšení prokrvení (vasodilatantia).

Kdokoli, nehledě na věk, se může s krvácením z nosu potýkat, protože má rozšířené žilky na sliznici nosní přepážky. K odstranění tohoto problému je většinou nutné podstoupit drobný chirurgický zákrok. Pakliže jsou příčinou epistaxe rozšířené nosní cévky, bývá nutná jejich elektrokoagulace pinzetou, nebo chemokauterizace – poleptání dusičnanem stříbrným. Potíže s krvácením se však často vrací, mnohdy tak bývá nutné tyto zákroky opakovat, upozorňuje Kateřina Pinterová.

V krajních případech může být opakované krvácení z nosu průvodním jevem některého vážnějšího onemocnění, jako jsou vysoký krevní tlak, ateroskleróza, nádor, ale i selhávání důležitých orgánů, například jater a ledvin.