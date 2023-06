Komu zdravotní pojišťovny zaplatí ošetření zubů v narkóze a kdo si to musí hradit sám?

Lokální znecitlivění už se při ošetření u stomatologa stalo standardem a běžně se používá třeba při vytrhávání zubů, ošetření kořenových kanálků nebo hlubokých kazů. V některých případech je ale potřeba ošetření u zubaře provést s ohledem na prováděný zákrok či celkový zdravotní stav pacienta v analgosedaci nebo celkové anestezii.

Úhrada analgosedace a anestezie

Stomatologické ošetření v analgosedaci, což je vlastně takové mírné pospávání, nebo celkové anestezii může zaplatit zdravotní pojišťovna, ale jen tehdy, pokud to indikuje lékař, což se děje v případech, kdy pacienta nelze ošetřit v takzvaném běžném režimu praktického zubního lékaře.

Týká se to třeba ošetření pacientů s celkovým onemocněním, které znemožňuje běžné ošetření při vědomí, typicky jde o neurologické či psychiatrické onemocnění. Zákrok v takovém případě musí proběhnout u zubaře, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Výkony nelze ze zdravotního pojištění hradit, pokud mají být provedeny na žádost pacienta, například z důvodu strachu z ošetření, vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Rajský plyn jen pro děti

Další možností ošetření, které je v tomto případě určené pro dětského pacienta, je ošetření v takzvané sedaci. Výkony sedace lze uhradit lékařům stomatologům s osvědčením v pedostomatologii, což znamená, že jsou specialisty na dětské zuby.

Během ambulantního stomatologického ošetření se dětskému pacientovi v rámci sedace podává lék midazolam (věkové omezení je od 3 let do dne dosažení 15 let) nebo připravená směs rajského plynu a kyslíku (od 4 let do 15 let).

Sedaci platí pojišťovny v indikovaných případech dětem do dosažení 15 let, pokud je nelze ošetřit v běžném režimu praktického zubního lékaře. Ošetření lze pak ze zdravotního pojištění uhradit, pokud se provádí v ordinaci, které splňuje personální a technické vybavení a má nasmlouvané příslušné výkony.





Neděje se to ale běžně, což dokládají příběhy rodičů, kteří platí až dvacet tisíc za to, aby jejich dětem ošetřili zuby v narkóze, o čem jsme psali i na Vitalii.

Bonifikační výkony

VZP nabízí stomatologickým pracovištím s návazností na fakultní či krajské nemocnice bonifikační výkony za ambulantní ošetření pacienta v analgosedaci nebo celkové anestezii, informovala ještě Plívová. Bonifikační výkony mají za úkol pomoci zajistit dostupnost péče o pacienty, které nelze ošetřit v běžném režimu praktického zubního lékaře. Znamená to, že pojišťovna tuto péči v těchto případech lékařům uhradí.