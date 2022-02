6 příznaků přechodu, které zhoršuje alkohol

Test: Je to deprese?

Pití alkoholu snižuje aktivitu osteoblastů, tedy kostních buněk obnovujících kostní hmotu. Stejně tak alkohol v těle ovlivňuje hladinu vápníku či vitamínu D, které se na kvalitě kostí rovněž podílejí. Lidé, kteří alkohol pijí denně, tak mají nižší hustotu kostí než abstinenti. Přitom přirozeným projevem přechodu u mužů, a zejména u žen je osteoporóza . Jde o progresivní kostní poruchu, kdy dochází k úbytku kostní hmoty a kosti vlivem toho křehnou. Alkohol osteoporózu urychluje a prohlubuje, proto by se mu lidé v přechodu měli raději vyhýbat. Pití alkoholických nápojů však nejen zvyšuje riziko osteoporózy, ale zároveň může zvýšit riziko pádu a zlomenin, které jsou kvůli řídnutí kostí nebezpečnější.

Na vypití stejného množství alkoholu může naše tělo ve vyšším věku reagovat jinak než v mládí. „S přibývajícím věkem je pití alkoholu nebezpečnější. Ženy, ale i muži, kteří procházejí obdobím přechodu, by se měli kvůli zdravotním rizikům alkoholu raději vyhýbat. Suchý únor je sice prospěšná osvětová akce, ale zdravý životní styl související s omezením alkoholu by měl tímto měsícem nejen začít, ale také pokračovávat nadále,“ upozorňuje na zdravotní rizika lékař Pavel Turčan a popisuje, které projevy přechodu alkohol zhoršuje:

4. Přibývání na váze

Během menopauzy i andropauzy – opět vlivem hormonální změny – dochází ke zpomalování metabolismu. Ve vyšším věku se tudíž běžně potýkáme s přibývající hmotností a musíme si více hlídat kalorický příjem, proto se konzumace alkoholických nápojů nedoporučuje. Alkohol má totiž vysoký obsah cukru, může zvýšit chuť k jídlu a snižuje zábrany. To může mít za následek větší konzumaci méně výživných potravin. „Alkohol v těle může ovlivňovat hormony, které nám hlásí pocit sytosti a vést tak k nezdravému přejídání. Zároveň zvyšuje hladinu kortizolu, jenž podporuje ukládání břišního tuku. Nadměrná konzumace alkoholu je navíc spojena s větším hromaděním viscerálního tuku, tedy tuku, který obklopuje vnitřní orgány a může vést k řadě vážných onemocnění,“ varuje Pavel Turčan s tím, že v neposlední řadě se lidé, kteří pijí alkohol, hůře motivují k fyzické aktivitě.

5. Kvalita pleti

Pokles tvorby estrogenu v menopauze zhoršuje kvalitu pleti, protože tento hormon stimuluje tvorbu kolagenu, jenž zajišťuje pružnost pokožky. Během prvních pěti let přechodu může žena kvůli snížené produkci estrogenu přijít téměř o třetinu obsahu kolagenu v pleti. Dochází k vysoušení kůže a pomalejší obnově kožních buněk. U žen i u mužů v přechodu dochází také ke ztrátě objemu vody v těle a schopnosti zadržovat vodu v pokožce. Naše pleť je poté vysušená a méně pružná. I tento projev přechodu zhoršuje alkohol, který naše tělo dehydratuje a kvalitu pokožky ještě více snižuje.

6. Návaly horka

Kolem tématu návalů horka, které jsou typickým projevem klimakteria u žen, panuje řada protichůdných názorů. Některé ženy tvrdí, že jim pití alkoholu od návalů horka dokonce ulevuje, protože rozšiřuje cévy. Naopak výzkum z roku 2009 prokázal, že každodenní konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko návalů horka a obtěžujícího nočního pocení. Stejně tak se ukazuje, že pokud ženy prožívají návaly horka a nadměrné pocení i po menopauze, stojí za tím právě pití alkoholu. Například červené víno je považováno za jeden z nejčastějších spouštěčů těchto nepříjemných projevů.

Ženy v nevýhodě

Alkohol navíc nepůsobí na muže stejně jako na ženy, ty totiž mají obvykle nižší tělesnou hmotnost, a proto mají tendenci vstřebávat do krve mnohem více alkoholu než muži.

„Ženy mají menší množství alkoholdehydrogenázy, enzymu, který metabolizuje alkohol v žaludku. I to vede k tomu, že ženské tělo vstřebává do krevního oběhu mnohem více alkoholu než to mužské,“ vysvětluje lékař Pavel Turčan, proč je pro ženy alkohol nebezpečnější než pro muže.

Kromě omezení alkoholu pomůže projevy menopauzy i andropauzy mírnit též vyvážený jídelníček a pravidelný pohyb. Účinnou pomoc nabízejí podle lékaře rovněž kvalitní doplňky stravy s obsahem včelí mateří kašičky a dalších cenných látek. Tématu přechodu u žen i u mužů, možnostem prevence a léčby se věnujeme na Vitalia.cz podrobně v dalších článcích v sekci klimakterium a andropauza.