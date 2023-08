Nejstarší člověk se dožil 122 let. Co dělají dlouhověcí lidé jinak než ostatní

Jak vlastně žili a žijí lidé, kteří oslavili stovku a pokračují dál? Co dělají jinak než ti, kterým se to nepovedlo? Do jaké míry zachování pevného zdraví až do vysokého stáří souvisí se zdravým životním stylem a genetickými dispozicemi? A do jak míry je to dáno především vyrovnanou psychikou?

Na toto téma existuje celá řada bestsellerů, které představují „zaručené“ návody na to, jak „žít věčně“, ale žádný opravdu spolehlivý neexistuje. Pojďme si však představit osobnosti, které se dožily úctyhodného stáří, a jejich životní styl, který k tomu mohl přispět.

Ve 114 letech hrála ve filmu

Za nejstarší ženu světa je považována Francouzka Jeanne Louise Calment (1875–1997), která se dožila 122 let, 5 měsíců a 14 dní a je držitelkou hned několika rekordů v dlouhověkosti. I když se objevily pochybnosti o jejím skutečném věku a identitě, přesto drží tento rekord, neboť se případný podvod nedá nijak spolehlivě prokázat. Tato žena se proslavila také tím, že se setkala s Vincentem van Goghem, bylo jí tehdy třináct let.

O sto let později, v roce 1988, o tomto setkání promluvila s novináři u příležitosti uplynutí 100 let od jeho návštěvy v Arles. V roce 1990 si pak zahrála ve filmu Vincent a já, kdy hrála sebe samu ve věku neuvěřitelných 114 let. Poslední dokument byl s Jeanne natočený v době, kdy oslavila 120. narozeniny.





Již rodiče Jeanne se dožili úctyhodného věku. Její otec, který pracoval jako stavitel lodí, zemřel ve věku takřka 100 let. Jeanne se výhodně provdala, proto nemusela těžce pracovat ani živořit, rovněž neměla hodně dětí. Všechna tato fakta hrají roli v tom, jakého věku se při svém životním stylu dožila.

Dcera jí zemřela ve věku 35 let a Jeanne pak vychovávala svého vnuka sama a nakonec ho o více než třicet let přežila. Svého manžela přežila o 55 let. Žila nakonec sama ve svém domku až do 110 let a finančně nikdy nijak nestrádala. Poté, co doma kvůli zhoršení zraku způsobila požár v kuchyni, měla na zbytek života zajištěnou pečovatelskou službu.

Sportovala, ale i kouřila

Ještě ve 100 letech údajně denně cvičila a jezdila na kole. Během života se hodně věnovala sportu, například šermu. Do jídla i na promazávání pokožky používala olivový olej. Stoprocentně zdravý životní styl ale rozhodně nevedla.

Pila hodně portského vína a jedla až jedno kilo čokolády týdně. Do toho také kouřila, a to dvě cigarety denně, až do věku 117 let. Objevily se ale spekulace, s nimiž přišli ruští vědci, kteří tvrdili, že Jeanne ve skutečnosti nebyla Jeanne, ale její dcera, zatímco skutečná Jeanne zemřela již v roce 1934. Tato tvrzení se ale nedají dokázat.

Jeanne je tak nadále nejstarší obyvatelkou Francie (1986), nejstarší obyvatelkou Evropy (1987), nejstarší obyvatelkou planety (1988), nejstarším člověkem v historii lidstva (1989) a nejstarším člověkem, který si zahrál ve filmu (1989). Trumfla i Japonce Shigechiya Izumiho, který se dožil 120 let a 237 dní, a je tak po Jeanne Calment druhým nejstarším člověkem.





I některé slavné ženy v historii se dožívaly vysokého věku, ale přes stovku to až tak nebylo. Například Goethova velká láska Ulrika von Löwetzow (1804–1899) se dožila věku 95 let, zasloužilá a obětavá zdravotní sestřička Florence Nightingale (1820–1910) věku 90 let, manželka slavného skladatele Richarda Wagnera Cosima Wagner (1837–1930) 93 let nebo německá spisovatelka a sociální aktivistka Elisa Averdieck (1808–1907) dokonce věku 99 let. Je pravděpodobné, že v historii se vyššího věku dožívaly ženy, které neměly děti, protože jak tvrdí historička Milena Lenderová, každá těhotná žena byla jednou nohou v hrobě.

Aktivní devadesátníci světa

Pojďme se podívat na další osobnosti, zejména muže. I když se všeobecně uvádí, že déle žijí ženy, nemusí to být vždy pravda a i aktivních, bezmála stoletých, staříků bylo v historii dost. O to více si toho musíme vážit, protože dříve nebyla dlouhověkost tak běžná jako dnes, nebyla ani tak kvalitní lékařská péče a už ve 40 letech byl člověk prakticky starý.

Mezi osobnosti, které se dožily úctyhodného věku, patří například irský dramatik a nositel Nobelovy ceny za literaturu G. B. Shaw (1856–1950), který se dožil 94 let a který tvrdil: Člověk by měl do sta let studovat, do dvou set let provozovat svoje povolání a po druhé stovce vyvozovat svoje závěry .

Dalším aktivním staříkem byl miliardář a údajně nejbohatší člověk světa v celé historii J. D. Rockefeller (1839–1937), který se dožil věku 97 let. Prosazoval alkoholovou abstinenci a nekuřáctví. Filozof Thomas Hobbes (1588–1679), který nejedl maso a nepil víno, zemřel ve věku 91 let. Další známý filozof Arthur Schopenhauer (1788–1860) měl původní plán dožít se také devadesátky, ale bohužel se mu to nepodařilo a zemřel ve věku 72 let na zápal plic. Dožiji se velmi vysokého věku, můj dlouhý spánek a žaludek mi to říkají. Chtěl bych se dožít devadesáti let. Dokonce i osmdesátníkům připadá smrt jako něco násilného. U devadesátníků život a smrt klidně plynou, napsal o sobě.

V 80 letech nevěrníkem

Britský matematik, filozof, plodný autor a další nositel Nobelovy ceny za literaturu, hrabě Bertrand Russell (1872–1970), ještě ve věku 95 let aktivně brojil proti atomovým zbraním a dožil se úctyhodného věku 98 let. Vysokého věku se dožil také Pablo Picasso (1881–1973), který byl až do vysokého věku ve své práci aktivní a také vyhledával četná milostná dobrodružství. Zemřel ve věku 91 let. Ukazuje se, že tito zmínění muži byli poměrně dlouho sexuálně aktivní, což mohlo přispět k jejich dlouhověkosti. Anebo naopak, těšili se takové kondici, že jim nechyběla ni chuť na sex.

Pozoruhodné sexuální úlety ve velmi vysokém věku měl ale vévoda Armand von Richelieu (1696–1788), který byl po celý svůj život rebel každým coulem a bývá přirovnáván ke známému milovníkovi Casanovovi. Ve svých 80 letech byl svou o 43 let mladší těhotnou manželkou přistižen při nevěře. Dožil se věku 92 let, do vysokého věku byl sexuálně aktivní a prý každý den užíval před jídlem lžičku svého vlastnoručně namíchaného afrodiziaka. Zřejmě šlo o tajný recept.

Na závěr něco ze současných statistik o tom, jakého věku se v dnešní době lidé průměrně dožívají. Podle tabulek v letech 2017 až 2021 zemřel v Praze největší počet mužů ještě ve věku do 80 let, tři muži se dožili věku až 103 let. U žen byl největší počet úmrtí v Praze ve věku zhruba o deset let více než u mužů, tedy ve věku do 90 let, čtrnáct žen se dožilo věku 105 let.