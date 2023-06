Poštípání hmyzem: sami to zvládnete do rozměru desetikoruny

Na dotazy čtenářů dnes odpovídá MUDr. Ilona Ludvíková, která se věnuje i homeopatickému poradenství.

Jaká reakce po bodnutí hmyzem je ještě „normální“ a kdy vyhledat odbornou pomoc? Liší se to nějak např. u velmi malých dětí apod.?

Reakce na kůži po bodnutí hmyzem je vždy velmi individuální záležitost – má na ni vliv jak imunitní nastavení poštípaného jedince, tak druh útočícího hmyzu. Obecně lze říct, že domácí péče zvládne zarudnutí, jasně červené nebo růžové svědivé ložisko, které prominuje nad povrch (pupínek), a to přibližně do rozměru desetikoruny. U velmi malých dětí do velikosti čočky.

Pozor však na více ložisek, případně pupenů, které se slévají ve větší plochu, případně nereagujících na naši laickou „první pomoc“. Tam je třeba konzultovat s lékařem. Zvláště buďte obezřetní u zarudnutí šířícího se do okolí pupence, případně nachové zabarvení okolí a samozřejmě reakci okolních lymfatických uzlin. Pokud nastane celková reakce organismu (masívní otok, horečka, malátnost), je třeba vyhledat lékařskou pomoc okamžitě!

První pomoc při poštípání hmyzem:

Je pravda, že někteří lidé hmyzu víc „chutnají“ nebo „voní“? A jsou k něčemu s tím spojené rady o preventivním užívání např. B-komplexu apod.? Proč si např. komáři ze tří lidí spících ve stanu vyberou jen jednoho?

Tato situace je mi velmi dobře známa, u nás je tím „atraktantem“ manžel… Jedná se vlastně o kombinaci určitých predispozic (složení potu, kvalita kožní bariéry…), rozhodně za tím nestojí určitá genetická výbava, ale komplexnost jedince.

Pro nás homeopaty je to nádherná ukázka individuálních projevů jedince. Nejlepší zkušenost mám s preventivním podáváním homeopatického léku LEDUM PALUSTRE 9CH pět granulí ráno a večer po celou dobu pobytu v rizikové oblasti (záplavové zóny, okolí rybníků a řek, malarické oblasti při exotické dovolené).

Jaký je rozdíl mezi přípravky z lékárny na štípance a babskými radami typu cibule, je tam podobná účinná látka, efekt?

Obě skupiny prostředků se snaží svým způsobem o utišení svědění, chladivý efekt a potlačení zánětlivé reakce v místě bodnutí hmyzem. Důležité je, aby tyto prostředky vedly k rychlé úlevě. Upřednostňuji tedy snadno vstřebatelné gely bez zbytečné chemie, například DAPIS gel (BOIRON), nejlépe uložený v ledničce (znásobí se tím jeho chladivý efekt), rychle se vstřebá a nezanechá mastný film na kůži a navíc můžete po jeho aplikaci klidně na slunce.





Na co si dát při výběru přípravku proti svědění pozor, které látky nejsou např. vhodné k dlouhodobějšímu užívání nebo pro někoho rizikové? Co byste naopak doporučila?

Při výběru lokálního přípravku vždy dejte pozor na několik věcí:

rychle se vstřebává, nezanechá na kůži fotosenzibilizující plochu a ihned přinese úlevu

nesmí obsahovat látky, na které je dotyčný alergický, to ale těžko jako laik víte, takže bych volila čistě přírodní produkty bez konzervantů a barviv

Pro mne je jasnou volbou Dapis gel, nebo z domácí produkce výborně funguje deset hřebíčků macerovaných ve 250 ml alkoholu.

Jaký je rozdíl mezi bodnutím včelou a vosou a jak v těchto případech postupovat?

Nejsem žádný biolog, mne jako homeopata zajímá výsledná reakce setkání lidského těla s včelím nebo vosím poštípáním. Bohužel se v poslední době setkávám i s kontaminací hmyzu pesticidy, a to celou situaci dost modifikuje. Homeopatický lék vybírám následovně:

růžový otok na kůži s bledým pupencem, který svědí a pálí – APIS MELLIFICA 15CH

zarudnutí s tepáním a otokem – BELLADONNA 9CH

Tyto akutní léky je třeba podávat velice často, pět granulí každých deset minut do úlevy, poté postupně prodloužit interval podávání a následně po dosažení úlevy vysadit úplně.

Pokračující léky doporučuji podle toho, co poštípaného obtěžuje i po odeznění akutní fáze:

pocit mravenčení jako od požahání kopřivou, pokud neuleví studený obklad – URTICA URENS 9CH pět granulí tři až pětkrát denně podle potíží

počínající hnisání v místě bodnutí – HEPAR SULFUR 15CH pět granulí třikrát denně, vybrat celou tubu léku

Máme opakovanou zkušenost, že dcera (10 let) při bodnutí vosou velmi silně otéká. Dá se s tím něco dělat preventivně (kromě vyhýbání se vosám), dosáhnout, aby reakce nebyly tak silné? A co dělat v momentě, kdy by ji znovu vosa bodla?

Preventivně se dá stabilizovat reakce kůže na bodnutí, a to podáváním léku POUMON HISTAMINE 30CH deset granulí jednou týdně po celou sezonu, zejména v srpnu a září, kdy stoupá agresivita vos. Dále mějte doma k dispozici homeopatický lék APIS MELLIFICA 15CH, při štípnutí podávat pět granulí každých deset minut po celou hodinu (tedy během hodiny šest dávek). Tento lék zamezí vývoji otoku. Současně potírat Dapis gelem vychlazeným z lednice. V případě jakékoli reakce celkové, otok sliznic, malátnost, pocit na omdlení, dušení je nutná okamžitá lékařská pomoc! Po dohodě s pediatrem bych doporučila mít doma kortikoidy v podobě čípku nebo speciální injekce (to je třeba vykomunikovat s ošetřujícím lékařem již nyní).

Máme na chatě každé léto muchničky. Štípance od nich jsou velmi nepříjemné. Co byste poradila?

Z mé zkušenosti jsou štípance od muchniček svědivé a zanechávají mírný krevní výron – místo je tedy nafialovělé. Zde je homeopatickou první pomocí lék LEDUM PALUSTRE 9CH pět granulí třikrát denně, v případě svědění přidat lék APIS MELLIFICA 15CH pět granulí vícekrát denně podle potřeby.

Má homeopatie přípravek preventivně působící proti hmyzu, nějaký repelent?

Z mé zkušenosti nejlépe na prevenci funguje lék LEDUM PALUSTRE 9CH pět granulí každé ráno. Osvědčilo se mi to nejen u pacientů lidských, ale i u psích mazlíčků. Nejedná se však o klasický repelentní efekt, proto je vhodné podpořit ho používáním povrchových repelentů.