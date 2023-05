Konec svědění a nevyspání. Nová léčba dokáže pacientům s ekzémem ulevit během pár dnů

Atopická dermatitida je vlastně závažným chronickým zánětlivým onemocněním, jehož příznaky negativně ovlivňují kvalitu života pacientů. Potvrzuje to i první česká studie Atoderma, která zmapovala dopady středně těžké až těžké atopické dermatitidy na pacienty v České republice. Jde hlavně o nespavost, úzkosti až deprese. Přitom vhodně zvolenou léčbou je už dnes možné potlačit příznaky nemoci do několika dnů od jejího zahájení.

Typickým projevem atopického ekzému je suchá červená kůže doprovázená intenzivním svěděním, kvůli kterému mají pacienti neustálou potřebu se škrábat. Tím se snadno dostanou do začarovaného kruhu svědění-škrábání-zánět, který vede k bolesti. Tento diskomfort negativně ovlivňuje pacienta nejen v běžných činnostech, ale může mít dopad i na jeho psychiku, vysvětluje profesor Spyridon Gkalpakiotis, primář Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Atopická dermatitida neboli atopický ekzém, nemoc, jejíž přesná příčina je stále neznámá, se u většiny pacientů vyskytuje už v dětském věku.

Přibližně u třetiny pacientů se poprvé projeví až v dospělosti.

V České republice jí trpí okolo 5–20 procent dětí a asi 2–10 procent dospělých, přičemž téměř polovina dospělých se potýká se závažnou formou nemoci.

Onemocnění může mít u každého pacienta jiný průběh a příznaky.

Nespavost, úzkosti a deprese Nemoc významně snižuje kvalitu života u téměř poloviny pacientů. Až 85 procent z 59 dotazovaných uvádí, že mají kvůli onemocnění výrazně narušenou kvalitu spánku, více než 40 procent respondentů trpí depresemi a téměř 46 procent úzkostmi. Studie rovněž prokázala, že pacienti musí až 4,5 hod. týdně věnovat ošetřování pokožky lokálními prostředky a 3,5 hod. speciální hygienické péči. Přitom dnes už mají pacienti se středně těžkou a těžkou atopickou dermatitidou šanci na to, aby nemoc dostali dlouhodobě pod kontrolu a významně snížili její negativní dopady na kvalitu svého života. Zdroj: Studie Atoderma, zaměřená na dospělé pacienty se středně těžkou a těžkou atopickou dermatitidu

Až donedávna měli pacienti jen velmi omezené možnosti léčby spočívající v užívání topických glukokortikosteroidů, fototerapii či imunosupresivní systémové léčbě a v promašťování postižených míst pokožky hydratačními krémy nebo mastmi.

Pro ty, kterým tato léčba nezabírá, nebo ji špatně snášejí, představuje novou naději takzvaná cílená léčba, která je vysoce účinná a dokáže utlumit jeden z nejhorších projevů nemoci – svědění – už v horizontu několika málo dní od zahájení léčby.

Cílená léčba atopické dermatitidy může být buď biologická, nebo pomocí takzvaných malých molekul – inhibitorů Janusových kináz. Malé molekuly představují vysoce inovativní tabletovou léčbu, jež působí cíleně uvnitř buňky a kontroluje tak zánětlivý proces, který je příčinou vzniku atopické dermatitidy.





Jde o léčbu s dobrým bezpečnostním profilem i při dlouhodobém podávání. Nepříjemné svědění se u pacientů zmírní zpravidla do dvou dnů od prvního podání, přičemž další komplikace způsobené onemocněním ustupují v řádu dalších dnů až týdnů, vysvětluje profesor Gkalpakiotis.

Sami léčbu neukončujte

I když je dnes již dostupná účinná léčba, mnoho pacientů se závažnými projevy stále není adekvátně léčeno, což může vést k dalšímu zhoršování nemoci, a dokonce až závažným stavům ohrožujícím život.

Pokud pacienti nejsou dlouhodobě spokojeni s dosavadními výsledky léčby, měli by se obrátit na svého ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním další možnosti terapie, případně zvážit návštěvu specializovaného centra pro léčbu atopické dermatitidy. V žádném případě by ale neměli sami stávající léčbu ukončovat, protože to často může vést k závažnému zhoršení nemoci.