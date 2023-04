Jak vypočítat ovulaci? Dá se poznat i podle příznaků, ale testy jsou spolehlivější

Ovulace je obklopena řadou mýtů. Podívejme se proto, jaký proces v těle se takto označuje a co se při ovulaci vlastně děje v organismu. Ovulaci řídí žláza v mozku zvaná hypofýza, která vylučuje folikulostimulační hormon (FSH) a luteinizační hormon (LH).

Každý měsíc v jednom z vaječníků dozrává vajíčko. Kolem 14. dne v menstruačním cyklu náhlý nárůst LH způsobuje, že vaječník uvolní toto vajíčko a nastává ovulace.

Jaké jsou příznaky ovulace?

Ovulace je proces, při kterém se zralé vajíčko uvolňuje z vaječníku. Poté se pohybuje dolů vejcovodem, kde zůstává po dobu 12 až 24 hodin a čeká na případné oplodnění mužskou spermií. Pokud k tomu dojde, pokračuje oplodněné vajíčko do dělohy, kde se uhnízdí v děložní sliznici.

Pokud má žena perfektně pravidelnou menstruaci po 28 dnech, ovulace nastane přibližně ve 14. den cyklu. Délka cyklu se však může u každé ženy lišit. Mnoho z nich si tak pro zjednodušení určení termínu ovulace klade otázku, jaké jsou příznaky ovulace nebo zda existují fyzické projevy ovulace. Tedy, jak se žena cítí při ovulaci? Není to stejné. A dokonce se může vyskytnout i bolest některých částí těla v různé intenzitě a trvání. Nejčastější příznaky ovulace jsou však obvykle následující.

Příznaky ovulace citlivost a bolest prsou

bolest v podbřišku a/nebo pánvi

mírné krvácení nebo špinění

změny v poloze a pevnosti děložního čípku

změny nálady, chuti k jídlu i čichové ostrosti

zvýšená sexuální touha

únava

Ne u každé ženy se však známky ovulace vyskytují, a proto je vhodné spolehnout se na jiné metody určení ovulace.

Jak poznat ovulaci?

K rozpoznání ovulace existuje několik osvědčených metod, ale protože každá má své nevýhody, je lepší vždy použít ne jednu, ale nejméně dvě najednou pro zvýšení spolehlivosti výsledku a zjištěné ovulace.

Sledování menstruačního cyklu

Za normální délku menstruačního cyklu se považuje 21 až 35 dnů a ovulace tak nepřichází vždy v jeho přesné polovině. Je proto vhodné vést si záznamy o průběhu menstruačního cyklu po delší dobu, obvykle bývá doporučováno 6 měsíců. U většiny žen dochází k ovulaci 14 dní před začátkem menstruace a to bez ohledu na délku cyklu.

Výpočet ovulace

Výpočet ovulace je však přesnější, pokud za období půl roku vyhledáte nejkratší a nejdelší cyklus.

Odečtěte 18 dní od nejkratšího cyklu a 11 dní od nejdelšího cyklu a zjistíte tak dny, kdy je u vás nejvyšší pravděpodobnost oplodnění.

Například pokud bude váš nejkratší menstruační cyklus v daném období trvat 18 dní a nejdelší 31 dní, nejplodnější období cyklu máte mezi 10 a 20 dnem.

Cervikální hlen

Protože rozpětí na základě sledování menstruačního cyklu může být značné, je třeba si všímat i toho, zda se neobjevily další symptomy ovulace. Mezi poměrně spolehlivé známky ovulace patří změna v produkci cervikálního hlenu, což je vaginální tekutina, produkovaná děložním čípkem. Těsně před ovulací se jeho konzistence mění, je řidší, průhledný a tažný, může tak připomínat vaječný bílek. Tvoří se ve větším množství, takže ho lze zpozorovat na spodním prádle nebo při utírání po vykonání malé potřeby na toaletní papíře. Tato konzistence umožňuje spermiím pohyb směrem nahoru, aby se mohly setkat s vajíčkem.

Bazální tělesná teplota

Tělesná teplota během ovulace se mírně zvyšuje, obvykle o 0,5 až 1 stupeň Celsia. Každé ráno v období předpokládaného plodného období si ženy mohou změřit svou teplotu v ústech, pochvě nebo konečníku. Je však třeba to provést ihned po probuzení v posteli a to ještě dříve, než vstanete a postavíte se. Pohyb, mluvení, jídlo či pití může ovlivnit výsledky a tak je dobré mít teploměr připravený na nočním stolku, důležité je také používat speciální teploměr pro měření bazální teploty. Měření by mělo probíhat ve stejnou dobu. Zaznamenávání teploty v několika cyklech za sebou pomůže určit plodné období. Nejplodnější dny nastanou během 2 až 3 dnů před zvýšením teploty. Na změnách bazální teploty se však může podepsat i řada jiných faktorů, například nedostatek spánku, stres, infekční onemocnění i užívání některých léků.

Ovulační test

Zřejmě nejspolehlivější jsou k určení ovulace ovulační testy, které fungují podobně jako testy těhotenské. Detekují v moči luteinizační hormon, který se před ovulací zvyšuje. Pozitivní výsledek znamená, že ovulace nastane přibližně po 36 hodinách. K dostání jsou také testy k určení hladiny luteinizačního hormonu ze slin.

Ovulace K ovulaci zpravidla dochází pouze jednou během menstruačního cyklu a uvolní se obvykle jedno vajíčko. Pokud dojde k uvolnění více vajíček, může dojít ke vzniku vícečetného těhotenství.

Některé menstruační cykly mohou být anovulační, což znamená, že při nich nedojde k uvolnění zralého vajíčka a nemůže dojít k otěhotnění. Opakované cykly bez ovulace mohou být způsobeny některými onemocněními nebo stavy (např. syndrom polycystických vaječníků, nadměrný stres, podváha, či naopak obezita nebo blížící se menopauza).

Ovulace také může někdy proběhnout bez toho, aby se později dostavila menstruace, a to i v případě, že nedošlo k oplodnění.

Ovulace a plodné dny: jaký je rozdíl?

I když vajíčko žije maximálně asi 24 hodin, mužské spermie mohou v ženském reprodukčním traktu přežít po sexu až 5 dnů. Otěhotnět je tedy možné v období asi 5 dnů před a jeden den po ovulaci.

Nejvyšší pravděpodobnost oplodnění nastává, pokud ke styku dojde jeden až dva dny před ovulací a v den ovulace. Z toho je patrné, že pojem „ovulace“ a „plodné dny“ nejsou jedno a totéž. Samotná ovulace trvá v řádu hodin, jako plodné dny jsou označovány dny okolo tohoto krátkého období, kdy dochází k uvolnění zralého vajíčka.

A co se stane, pokud k oplodnění vajíčka nedojde? Pokud spermie vajíčko neoplodní, rozloží se a tělo ho reabsorbuje. Po ovulaci také stoupá hormon progesteron, jehož hladiny dosahují maxima zhruba po 6 až 8 dnech. Jeho úkolem je připravit dělohu na těhotenství, takže podporuje růst děložní sliznice. Nedojde-li k oplodnění vajíčka, přichází menstruační krvácení, při kterém se odumřelá sliznice vyloučí.