Tetují ženám po rakovině prsu nové bradavky, vrací jim tím sebevědomí

Ženy, které projdou rakovinou prsu, musejí velmi často podstoupit mastektomii, tedy odstranění prsou. I když nemoc překonají, pohled na hrudník jim ji pak připomíná a mají tak neustále na očích, čím prošly. Navíc si mnohdy připadají méně jako ženy.

Procedura, která vrací ženskost

Vrátit ženskost jim pomůže i takový zákrok, jakým je vytetování bradavky a dvorce. V nabídce má tuto proceduru čím dál více salonů a klinik, které se jinak zabývají především trvalým make-upem. Redakce Vitalia.cz oslovila tři z nich a zajímala se mimo jiné o to, jak ženy na nový vzhled prsou reagují a nakolik žádaný zákrok je.

„Tuto proceduru nabízím asi čtyři roky. Začala jsem se o ni zajímat kvůli onemocnění mé bývalé kolegyně rakovinou. Hledala jsem, jaké existuje řešení pro ženy, které mají to nejhorší za sebou a mají ,nová‘ prsa, která ale nevypadají kompletně, protože na nich není dvorec a bradavka. Jsem ráda, že mě ženy kontaktují, ale zároveň je až děsivé, kolik jich tuto pomoc potřebuje,“ popsala Martina Urban.

Dosud se na ni obrátilo asi třicet žen. Některé potřebovaly opravit jedno ňadro, jiné obě. V naprosté většině případů šlo právě o ženy po rakovině. „Občas jde i o ženy, které si prsní žlázy nechaly odstranit preventivně, protože mají kvůli rodinné anamnéze vysokou pravděpodobnost, že onemocní,“ dodala Martina Urban.

To klinika Alesie Rybak musela kvůli velkému zájmu vytvořit dokonce čekací listinu. „Momentálně čítá několik měsíců. S radostí můžeme konstatovat, že jsme již pomohli desítkám žen s onkologickou historií,“ uvedla tatérka a zakladatelka AR Aesthetics.





Výsledek je naprosto přirozený

Pokud je práce kvalitní, jsou bradavka a dvorec na pohled opravdu k nerozeznání od těch skutečných. Samotnému tetování proto předchází konzultace a pečlivý výběr barvy i tvaru. „Pokud má žena jeden svůj dvorec, mícháme stejnou barvu a děláme maximálně podobný na druhém prsu. V případě, že potřebuje vytvořit oba dvorce, používáme po konzultaci přirozeně neutrální barvu a poté na korekci, pokud je to zapotřebí, můžeme odstín upravit,“ přiblížila tatérka Daria Radchenko.

„Tvar bradavky vybíráme podle individuálních potřeb a požadavků klientky. Snažíme se, aby tetování vypadalo co nejpřirozeněji. Stejně tak odstín pigmentu volíme podle typu pleti. Samozřejmě vždy používáme pigmenty, které jsou pro daný případ nejvhodnější. Klientky nám řeknou svá přání, ale také spoléhají na naše odborné znalosti,“ dodala Alesia Rybak.

A úplně stejně to dělá i třetí oslovená tatérka, Martina Urban. „Pokud je třeba tetovat jen jednu stranu, jasnou předlohou je druhé, zdravé prso. Pokud tetujeme obě prsa, což je většina případů, snažím se s klientkou volit odstín i velikost, na který byla zvyklá, pokud to tak sama chce.“

Ženám se vrátí sebevědomí

Dokončení procedury je vždy velmi emotivní, shodly se tatérky. „Často si společně zaslzíme. Ty okamžiky jsou velmi silné, protože klientka si po dlouhé době připadá ,kompletní‘. Prsa opět vypadají tak, jak na ně byly klientky zvyklé,“ popsala Martina Urban.

„Klientky jsou maximálně spokojeně a šťastné. Když vidí svá prsa, tečou i slzy. Je vidět, jak se cítí více sebevědomé,“ dodala Daria Radchenko.

A Alesia Rybak má naprosto stejnou zkušenost: „Naše klientky jsou z výsledku nadšené. Je to pro ně krok k obnově sebevědomí a sebeúcty po tak bolestivé zkušenosti, jakou je mastektomie. Vidíme, jak se jejich pohled na tělo mění z bolesti a strachu na radost a úlevu. Pro nás je to až neuvěřitelný pocit, být součástí tohoto procesu uzdravování a pomoci jim vrátit kus jejich ženskosti. Jedna z našich klientek nám po zákroku dokonce darovala malou sošku anděla a kytici, což pro nás bylo neskutečným zážitkem a potvrzením, že jsme pro ni udělali něco opravdu významného.“

Tetování mají ženy často zdarma

Klientky oceňují také to, že mají zákrok většinou zdarma, případně jen za symbolickou částku. „V rámci našeho poslání podporovat boj proti rakovině prsu, jsme se rozhodli spojit síly s organizacemi, které se touto problematikou zabývají. Jako společnost jsme si vědomi, že ženy po mastektomii procházejí těžkým obdobím plným negativních emocí spojených s rakovinou. Bohužel musí každý den čelit stavu svého těla, který jim připomíná nemoc a těžké časy. Proto se nám velmi líbí myšlenka, že bychom jim mohli alespoň trošku pomoci znovu se cítit sebevědomě před zrcadlem, svým partnerem nebo na pláži a co nejméně vzpomínat na ty špatné časy. Tyto ženy mají před sebou celý život a chceme, aby byl pro ně co nejkrásnější,“ vysvětlila Alesia Rybak.

„Přijde mi jako naprostá přirozenost, že tento zákrok není placený. Dělám permanentní make-up, který mě živí. Každá platící klientka, která si u mě nechá udělat permanentní make-up vlastně přispívá a pomáhá. A tímto jim moc děkuji,“ dodala Martina Urban.