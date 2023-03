Nová léčba pro ženy s agresivním nádorem prsu. Pojišťovny od dubna zaplatí imunoterapii

Diagnózu rakoviny prsu si v Česku každý rok vyslechne téměř 7500 žen. Asi 15 procent z nich má tzv. triple negativní karcinom, který je vysoce agresivní, rychle roste a metastázuje.

„Triple negativní karcinom prsu postihuje často mladší ženy, v produktivním věku. Tento typ nádoru roste velmi rychle – zvětšuje se v řádu týdnů. Často se objevuje jako intervalový, protože může vzniknout a rychle vyrůst mezi pravidelnými preventivními prohlídkami. Není také nezvyklé, že ženy onemocní v těhotenství nebo v době kojení, kdy se prsa vlivem různých hormonálních změn mění, a nádor se v nich tak snadno ‚ztratí‘,“ vysvětluje onkoložka Katarína Petráková, primářka Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu.

Pacientky s tímto typem nádoru jsou navíc mladší než ty s jiným typem karcinomu prsu, a to průměrně až od deset let. Až pětina z nich je mladší čtyřiceti let. „S tím, že by v takto mladém věku mohly onemocnět rakovinou, vůbec nepočítají. Nádor je agresivní, u 45 procent žen metastázuje do tří let,“ říká specialistka.

Imunoterapie snižuje i riziko návratu nemoci

Dosud se ženy léčily chemoterapiemi, případně, pokud se nádor podaří zachytit v časném stadiu, i operativně a radioterapií. Imunoterapie jakožto nově schválená léčba tohoto typu nádoru otvírá další možnost účinné pomoci. Je už standardem léčby u jiných typů nádorů a je podle odborníků velmi úspěšná. „Nejúčinnější je u melanomu nebo u pacientů s nádory střeva,“ uvádí onkoložka.

Imunoterapie ovšem nemusí znamenat, že se pacientky chemoterapiím zcela vyhnou. „U některých nádorů se používá imunoterapie sama (např. u již zmíněných nádorů), u některých je to v kombinaci s chemoterapií, jako např. u nádoru plic a nádoru prsu. Kombinace chemoterapie a imunoterapie pacientkám s časným triple negativním karcinomem prsu nabízí větší pravděpodobnost vyléčení,“ upřesňuje pro Vitalii.cz primářka Petráková.

„Imunoterapie nabízí našim pacientkám výrazně účinnější léčbu, která je spojena s vyšším procentem dosažených kompletních remisí, tedy úplného vymizení nádoru. Současně se významně snižuje riziko návratu nemoci ve formě metastáz,“ doplňuje doktorka Petráková a zdůrazňuje, že je třeba, aby se pacientky léčily v komplexních onkologických centrech (KOC), kde je k dispozici nejmodernější terapie.

Léčba bude probíhat ve velkých centrech

Právě v těchto centrech bude také léčba imunoterapií dostupná. „Veškerá nová léčba, tedy i imunoterapie, je dostupná v KOC, protože případné nežádoucí účinky může ihned řešit tým odborníků, který je právě v KOC koncentrován,“ uvedla pro server Vitalia.cz Štěpánka Pokorná, ředitelka pacientské organizace Aliance žen s rakovinou prsu.

Podle Aliance se však až třetina žen do KOC vůbec nemusí dostat. Jejich šance na moderní terapii je tak mizivá. „Pojišťovny úhradu léčby schválily, dostanou se k ní však jen pacientky v těchto specializovaných centrech, proto je kromě rychlosti diagnózy důležité i místo, kde se o ně starají,“ vysvětluje Štěpánka Pokorná.

Kde se nacházejí komplexní onkologická centra Hlavní město Praha Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Thomayerova nemocnice

Fakultní nemocnice v Motole

Nemocnice Na Bulovce

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jihočeský kraj Nemocnice České Budějovice, a.s. Plzeňský kraj Fakultní nemocnice Plzeň Ústecký kraj Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Liberecký kraj Krajská nemocnice Liberec, a.s. Královéhradecký kraj Fakultní nemocnice Hradec Králové Pardubický kraj Multiscan, s. r. o. Pardubice Kraj Vysočina Nemocnice Jihlava, p.o. Jihomoravský kraj Masarykův onkologický ústav v Brně

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice U Svaté Anny Brno Olomoucký kraj Fakultní nemocnice Olomouc Moravskoslezský kraj Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Nemocnice Nový Jičín, Radioterapie, a.s. Zlínský kraj Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zdroj: VZP

Nová léčba dává naději, pacientky často obviňují samy sebe

Triple negativní nádor vzniká často u mladých žen s mutacemi genu BRCA1 a BRCA2. Zpozornět by také měly ty, u nichž se v rodině vyskytlo více nádorových onemocnění v mladším věku. „Tyto ženy by si měly zjistit, jaké riziko nádoru jim hrozí, pravidelně se samovyšetřovat a chodit častěji na preventivní prohlídky. Žít v neustálém strachu ale nijak nepomáhá. Je sice třeba svůj zdravotní stav hlídat, ale nepodléhat panice a silnému stresu, který zdraví rozhodně neprospívá,“ doplňuje Štěpánka Pokorná.

Nová léčba tak bude pro pacientky s triple negativním typem nádoru dle Štěpánky Pokorné znamenat naději. Často se totiž u pacientek setkává s tím, že hledají vinu z nemoci u sebe, i když například nekouří, sportují a žijí zdravě, a vnitřně tím trpí.





Hana si nádor nahmatala sama

Jednou z pacientek, která triple negativním karcinomem onemocněla, je i 35letá Hana z Prahy. „Ležela jsem večer v posteli, položila jsem si ruce na hrudník a najednou jsem ucítila, že mám v prsu něco tvrdého. A hned v ten okamžik jsem věděla, co to je. Nevím jak, ale prostě mi bylo jasné, že to bude nádor,“ vzpomíná Hana, která do té doby žádné příznaky nemoci nepociťovala, „Až zpětně jsem si uvědomila, že poslední tři měsíce jsem byla hodně unavená, občas jsem takzvaně odpadala už v šest hodin večer, což u mě nebývá zvykem,“ popisuje.

Vyšetření, která následně podstoupila, její domněnky potvrdila. Lékaři ji začali léčit chemoterapiemi. Celkem ji čekalo 12 cyklů – čtyři s jedním lékem a osm s dalším. „Bylo to náročné období. Sice jsem z chemoterapie nezvracela, ale fyzicky jsem byla úplně vyčerpaná, měla jsem velké bolesti hlavy, všech kloubů, vypadaly mi vlasy a postupně se u mě začaly objevovat i další nežádoucí účinky v podobě brnění rukou a nohou. Důležité ale bylo, že nádor se rychle zmenšoval,“ vysvětluje Hana a doplňuje: „Po druhém cyklu prvního léku už nebyl nádor na pohled vidět, po třetím jsem jej necítila ani pohmatem, při čtvrtém už byl vidět jen nepatrně na ultrazvuku.“

Chemoterapii museli lékaři ukončit předčasně

Po ukončení chemoterapie prvním lékem přešla Hana na druhý. Bohužel při této léčbě přišly výraznější nežádoucí účinky, například silnější brnění končetin, ale i obličeje, špatná citlivost prstů a zhoršily se bolesti kloubů. Zároveň se opět začal zvětšovat nádor. Lékaři proto rozhodli o předčasném ukončení druhé fáze léčby a doporučili operaci, kterou podstoupila v listopadu minulého roku. Při ní jí lékaři odstranili obě celá prsa, protože je nositelkou genu BRCA1 a pravděpodobnost, že by se nádor vrátil, je v takovém případně příliš velká.

Nyní Hana zahájila ještě preventivní biologickou léčbu snižující pravděpodobnost návratu nádoru, kterou bude užívat přibližně rok. „Nikdy by mě nenapadlo, že rakovinou onemocněním v takto mladém věku, proto všem ženám doporučuji, aby samovyšetření prsu nepodceňovaly, a jakmile se jim nebude něco zdát, vyrazily k lékaři,“ uzavírá mladá žena.