Vařené vejce vydrží v lednici i dva týdny, na stole nejvýše tři dny

Zdobená vejce jsou neodmyslitelnou součástí velikonočních svátku. Aby se jejich konzumace obešla bez nepříjemných zdravotních následků, dávejte pozor na skladování. Zvláště letos, kdy mají být sváteční dny opravdu teplé.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv vydal před Velikonoci velice striktní doporučení. Nikdy nenechávejte vařená vejce mimo lednici déle než dvě hodiny. Bakterie se při vyšších teplotách rychle množí, upozornil na svém webu.

Vzhledem k tomu, jak probíhá tradiční česká koleda, by to prakticky znamenalo všechna darovaná vajíčka rovnou vyhodit. Čeští odborníci ale tak přísní nejsou.





Podle Hany Střítecké, která působí na lékařské fakultě Univerzity obrany a zároveň je ředitelkou spolku Fér potravina, vydrží vařené vajíčko při teplotě kolem 20 stupňů až tři dny.

Bakterie útočí póry ve skořápce

Pokud vejce dostatečně vaříme, 10 až 15 minut podle velikosti, pozabíjíme všechny choroboplodné zárodky. Skořápka vejce je však pórovitá a částečně propustná. A přestože jsme předchozím varem zabili nežádoucí mikroorganismy, mohou se z okolního prostředí do vejce znovu dostat, vysvětlila Střítecká.

Pokud to jde, měla by proto být vařená vajíčka v lednici. Po nazdobení je uložte do chladu kolem pěti stupňů a tam je nechte nejlépe až do příchodu koledníků.





Neloupat a neukládat do dveří

Když všechna nesníte hned, nevadí. V lednici vydrží až dva týdny, doplnila Střítecká.

Lepší je vajíčka před uložením do lednice neloupat. Skořápka jim poskytne lepší ochranu a udrží je déle čerstvá. Nejlépe jim je u zadní stěny lednice. Ve dvířkách při otevírání teplota kolísá.

Namodralý žloutek není nebezpečný

Zkažené vejce poznáte hlavně po čichu. Varováním je také oslizlá skořápka. Občas je na žloutku vidět modrý nebo nazelenalý okraj. To ale s čerstvostí vejce nijak nesouvisí. Zbarvení se může vytvořit po dlouhém vaření.

Na velikonoční výzdobu je lepší používat vyfouknutá vejce. Pokud použijete vařená a necháte je na stole ležet už od prvních svátečních dnů, opravdu je při likvidaci výzdoby raději vyhoďte.