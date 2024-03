Historie manikúry: Autolaky, henna a další předchůdci laků na nehty. Znali je už staří Egypťané

Víte, jak staré jsou vlastně laky na nehty, kromě těch, které máte doma v koupelně? Jak je to dlouho, co lidi napadlo zdobit si nehty nejrůznějšími důmyslnými způsoby? Možná si pamatujete rudě nalakované nehty ze starých filmů, ale těžko si jen dokážete představit, že by takové laky existovaly například už ve starověkém Egyptě. A třeba ani netušíte, že první doložené záznamy o péči o nehty jsou staré přes 5000 let.