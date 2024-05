Normální je jít na malou až osmkrát během dne a dvakrát v noci, říká lékařka

Překvapivě často. To je odpověď na otázku, kolikrát denně by měl vlastně člověk navštívit toaletu, pokud jde o močení.

Když vypijeme doporučované dva až tři litry tekutindenně , je normálních až deset močení za den – osm během dne, dvě v noci. Odpovídá tomu kapacita zdravého močového měchýře, která se pohybuje od 150 do maximálně 450 mililitrů. Ve větším měchýři se dá jednorázově udržet až 900 mililitrů moči, ale to už stojíme se zkříženýma nohama. U malého měchýře přichází nucení na močení už při naplnění 100 mililitrů, tedy poměrně často, vyčíslila lékařka Michaela Matoušková z Urocentra Praha.

Nikomu se nechce na záchod hned

Připomněla zároveň, že od napití po vymočení vypitého nápoje uplyne poměrně dlouhá doba, i když samozřejmě záleží na objemu přijatých tekutin, klimatických podmínkách, pocení a mnoha dalších faktorech. Snažila se tak uklidnit lidi, kteří čatso omezují močení, aby se jim v nevhodnou dobu nechtělo na WC.

Určitě nikdo nevymočí vypitý nápoj hned. Lékaři pacientům doporučují vypít zhruba litr tekutin hodinu až dvě před vyšetřením. Takže když si vyprázdníme měchýř třeba před schůzkou, během ní se klidně můžeme napít, řekla.





Třeba při cestě autobusem, důležitých jednáních nebo pochůzkách, v zaměstnání, kde je kladen tlak na výkon a podobně. Jednou za čas mírnou dehydrataci zvládneme, ale pokud jde o náš pravidelný režim, koledujeme si o velké zdravotní potíže, upozornila lékařka.

Podle ní je pak otázkou, co má pro člověka má prioritu a jestli neexistuje způsob, jak si na toaletu přece jen odskočit. Někdy to vyžaduje více asertivity, připravenosti a plánování, ale rozhodně bychom neměli omezovat naše základní biologické potřeby, doporučuje.

Signály nedostatku tekutin

Příliš často Pokud chodíte na toaletu až desetkrát denně a přitom nevypijete víc jak dva litry tekutin, můžete mít zdravotní problém, zvlášť pokud tomu tak dřív nebylo – například hyperaktivní močový měchýř. Příznačné u této potíže je, že navíc musíte jít na WC okamžitě. V takovém případě vše proberte s lékařem.

Když dostatečně pijeme, umožnujeme celému organismu optimálně fungovat. Včetně trávení, rychlosti spalování, hubnutí či třeba kvality pleti, kladný vliv to má i na psychiku a mentální schopnosti. Obzvlášť pokud zařadíme do každodenního pitného režimu přírodní minerálky, které dodávají tělu kromě potřebných tekutin, a to v podstatě v biokvalitě, ještě důležité minerální látky. Správný pitný režim přináší spoustu výhod, není na něm nic složitého ani nedostupného, a přesto stále velká část populace zápasí s nedostatečným příjmem tekutin během dne. Tělo nám ji signalizuje nejen pocitem žízně, ale například i chutí na jídlo, ospalostí, úzkostí, neklidem, suchými rty nebo suchem v ústech. Jsou to však již signály nedostatku tekutin v organismu, proto bychom jim měli raději předcházet a pít v průběhu celého dne, konstatuje spolupracovnice AquaLife nutriční poradkyně Institutu Zuzana Červenková Douchová.

Pitný režim by se měl skládat z přírodní minerální, pramenité nebo kojenecké vody, slabých čajů a tekutin, které přijmeme z potravy. Denně bychom měli vypít mezi dvěma až třemi litry nealkoholických nápojů, což je přibližně 8 až 12 sklenic.

To není úplně málo, takže hrnek čaje k snídani, sklenice vody k obědu a odpolední káva rozhodně nestačí. Nejlepší je pít pravidelně, po sklenicích nebo hrnkách – ráno po probuzení si dát sklenici vody, k snídani hrnek čaje, k hlavním jídlům i svačinám zase sklenici vody a mezitím usrkávat z hrnku čaj, kdykoli si vzpomeneme, nebo z lahve kvalitní přírodní vodu, klidně i více mineralizovanou, když sportujeme.

Nevědomé a vědomé nepití

Znám spoustu lidí, kteří dlouhodobě ignorovali pitný režim, protože netušili, že jejich zdravotní potíže souvisí právě s nedostatkem tekutin. Na bolest hlavy si vzali analgetikum, únavu a nesoustředěnost zaháněli kofeinem, problémy se suchou kůži řešili hydratačními krémy, oteklé nohy přičítali horku. Až když se dostavily vážnější komplikace v podobě ledvinových onemocnění, začali více pít a jako zázrakem zmizely všechny potíže, dělí se o své zkušenosti psycholožka a nutriční poradkyně Douchová.

Nedostatek tekutin může poškodit ledviny, podcast o nich si můžete poslechnout přímo zde:





Pokud nejsme zvyklí přes den pravidelně pít, snadno se stane, že pít zapomeneme a až večer si uvědomíme, v klidu po práci, že jsme za celý den vypili sotva půl litru vody. Pomůže, když u sebe vždy budeme mít lahev s minerálkou nebo velký hrnek s čajem. S tekutinami po ruce nebo ještě lépe na očích je větší šance, že si vzpomeneme, napijeme se v průběhu dne častěji a vypijeme toho více.

Můžeme si i zapnout upomínku na mobilu nebo si vytvořit návyk, že se napijeme pokaždé, když se podíváme do mobilu a podobně. První měsíc si nejspíš budeme muset nové návyky více aktivně připomínat, ale později už budou zautomatizované a nebude potřeba věnovat jim tolik pozornosti.

