Infarkt hrozí v zimě mnohem víc než v létě. Některé věci je lepší v chladu nedělat

Chladné počasí představuje zátěž i pro zdravé osoby. Pokud má však někdo problémy s kardiovaskulárním systémem, znamená zimní období pro takové lidi zvýšené riziko. Potvrzuje to i řada výzkumů, například američtí vědci ve své studii z roku 2021 zjistili, že největší počet srdečních zástav se vyskytuje v USA během prosince a ledna. Odborníci vědí, proč s sebou chladné období roku přináší tyto obtíže.

Jak tedy studené dny a reakce těla na chlad působí na srdce? Chladné počasí způsobuje úbytek tělesného tepla a srdce musí vyvinout větší námahu, aby udrželo správnou teplotu. To může zvýšit pravděpodobnost kardiovaskulární příhody u lidí, kteří už tak čelí jejímu zvýšenému riziku, tedy kromě chronicky nemocných také třeba kuřáci nebo starší osoby.

V chladu se rovněž zužují krevní cévy (vazokonstrikce), což způsobuje, že do nich proudí menší množství krve. To je další důvod, proč musí srdce odvést náročnější práci a dochází ke zvýšení srdečního tepu i krevního tlaku. Tato námaha může způsobit i uvolnění tukových plátů uvnitř tepen a vést tak k zablokování přívodu krve do srdce. Chladnější teplota také mění viskozitu krve, a sice směrem k jejímu houstnutí, takže se zvyšuje možnost vzniku krevních sraženin a následně infarktu.

Nízké teploty způsobují zvýšení hladiny fibrinogenu v krvi, což vede ke zvýšené koagulaci krve, tedy rychlosti, s jakou se sráží. Krevní sraženiny se přitom podílejí na vyšším riziku srdeční příhody.

Za další možnou příčinu sezónního nárůstu srdečních obtíží považují odborníci nedostatek vitamínu D, který je častější v zimních měsících v důsledku nedostatku slunečního světla. Nízká hladina vitamínu D je spojena s několika rizikovými faktory pro kardiovaskulární systém. Vědci se nyní zaměřují na to, aby bylo možné blíže identifikovat tyto mechanismy. Podle studií může mít vitamín D ochranný účinek proti problémům s oběhovým systémem, ale i zde je zapotřebí dlouhodobějšího výzkumu.

Studie z roku 2017 pak ukazuje, že dokonce i ve Finsku, tedy zemi, kde teploty obvykle nešplhají do závratných výšek ani v létě, se úmrtí v souvislosti se srdečními problémy zvyšuje přibližně o 19 procent v mimořádně tuhých zimách.

Rizikovým faktorem v tomto ohledu může být také věk, protože starší pacienti hospitalizovaní v nemocnici z důvodu kardiovaskulárních problémů v listopadu, prosinci, lednu a únoru měli o 30 až 50 % vyšší pravděpodobnost úmrtí. Týkalo se to však jen starších pacientů, u mladší věkové kategorie nebyl v tomto ohledu žádný rozdíl oproti jiným měsícům v roce. Ale nejenom chladné počasí je samo o sobě rizikem. Na problémy si lze zadělat i vlastním chováním. Kardiologové připomínají, že někteří lidé by se měli vyvarovat nárazové námahy. Osoby, které pravidelně necvičí a nejsou v ideální kondici, kladou zvýšené nároky na své srdce i při odhazování sněhu, nebo dokonce při chůzi v těžkém mokrém sněhu či sněhových závějích. To vše se dá přirovnat k poměrně intenzivnímu cvičení.

Odborníci doporučují tato „bezpečnostní“ opatření:

