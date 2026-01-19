Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  K hubnutí vám pomůže jednoduchý trik se zeleninou

K hubnutí vám pomůže jednoduchý trik se zeleninou

Radka Wallerová
Dnes
Zelenina
Autor: Shutterstock
Zhubnout se dá pomalu, ale poměrně jistě tím, že změníte jídelníček a přidáte něco pohybu. Není nutné držet drastické diety, ani cvičit čtyři hodiny denně. Zkusit můžete třeba přincip nazvaný „půl talíře".

Mnoho lidí se na nový rok a v rámci novoročních předsevzetí snaží zbavit přebytečných kilogramů extrémními dietami, které jsou ale dlouhodobě neudržitelné. Místo toho je lepší měnit jídelníček postupně k lepšímu. Někdy mohou pomoci docela jednoduché rady a zásady. 

Rychlá řešení nevedou k výsledkům. Mnohem účinnější je vrátit do jídelníčku více zeleniny, kvalitní bílkoviny a pravidelnost, vysvětluje Monika Zábojníková, koordinátorka projektu Půl talíře. Ten propaguje správně sestavený zdravý talíř a používá k tomu jednoduchý vizuální nástroj, který pomáhá vybalancovat nutričně vyvážené jídlo bez nutnosti počítání kalorií

Polovinu tohoto talíře by měla tvořit zelenina a ovoce, čtvrtinu kvalitní bílkoviny a čtvrtinu komplexní sacharidy. 

Jak si sestavit ideální talíř?

  • 50 % talíře – zelenina a ovoce (špenát, brokolice, paprika, rajčata, bobulové ovoce)
  • 25 % talíře – kvalitní bílkoviny (kuřecí maso, losos, tofu, vejce, luštěniny)
  • 25 % talíře – komplexní sacharidy (quinoa, celozrnná rýže, batáty, bulgur)

Nezapomeňte na zdravé tuky, které můžete přidat dle potřeby (olivový olej, avokádo, ořechy, semínka) a také dostatek tekutin, přičemž nejlepší je obyčejná voda. 

Galerie: Jídla jsou plná bílkovin, která pomohou s hubnutím

Princip půl talíře lze využít i při přípravě jídel do krabičky a podpořit tak zdravé stravovací návyky na cestách, ve škole či v práci.

Aby přechod ke zdravějšímu a udržitelnějšímu stravování nebyl nárazový ani stresující, držte se následujícího postupu: 

1. Začněte u prvního jídla dne

Přidejte hrst ovoce k jogurtu nebo ovesné kaši či půl talíře zeleniny ke slané snídani.
Nahraďte sladké i slané pečivo za celozrnné varianty.

Zkuste snídaňové kombinace s kvalitními bílkovinami (jogurt, vejce, tvaroh), které nás zasytí na delší dobu díky jejich vysokému sytícímu efektu.

2. Naplňte polovinu talíře zeleninou v každém hlavním jídle

Může být syrová, vařená, pečená nebo dušená — důležité je množství.
V zimě se hodí kořenová zelenina, zelí, pórek, kapusta, mražené směsi nebo kysané zelí.

3. Omezte potraviny, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem vnitřního zánětu a s nimiž se pojí různé zdravotní potíže. 

  • Sladkosti a slazené nápoje
  • Zpracované maso, uzeniny
  • Smažené pokrmy
  • Alkohol
  • Bílé pečivo a klasické těstoviny nahraďte alespoň občas celozrnnými

4. Dejte přednost jednoduchým jídlům

  • polévky s luštěninami a kořenovou zeleninou či vývary
  • ryby a drůbež se zeleninou 
  • přílohy jako celozrnná rýže nebo těstoviny, brambory či batáty
  • oblíbené bowls či saláty s bílkovinou (kuřecí maso, tofu) a sacharidy (quinoa, celozrnné těstoviny, bulgur apod.).

Přechod na zdravější jídelníček neznamená drastická omezení. Pokud si osvojíte jednoduché pravidlo, že polovina každého talíře patří zelenině a ovoci, automaticky uděláte krok správným směrem, aniž byste se museli vzdávat svých oblíbených pokrmů. Plánujte si jídla dopředu, vybírejte sezónní a lokální suroviny a experimentujte s novými recepty. Díky tomu se budete cítit skvěle a bez zbytečného stresu, dodává Monika Zábojníková.

O projektu Půl talíře

Cílem projektu je usnadnit volbu zdravého a udržitelného stravování a tím podpořit kvalitu života, zdraví a přispět k pozitivnímu prostředí pro výrobu potravin. Půl talíře informuje o důležitosti vyvážené stravy a každodenní konzumace čerstvého ovoce a zeleniny pěstovaných v EU. Ambasadorem akce je herečka Linda Rybová. Projekt je financován ze 70 procent Evropskou unií a z 30 procent Farmou Bezdínek ze společnosti Dobré družstvo. 

Autor článku

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

