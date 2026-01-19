K hubnutí vám pomůže jednoduchý trik se zeleninou

Mnoho lidí se na nový rok a v rámci novoročních předsevzetí snaží zbavit přebytečných kilogramů extrémními dietami, které jsou ale dlouhodobě neudržitelné. Místo toho je lepší měnit jídelníček postupně k lepšímu. Někdy mohou pomoci docela jednoduché rady a zásady.
Rychlá řešení nevedou k výsledkům. Mnohem účinnější je vrátit do jídelníčku více zeleniny, kvalitní bílkoviny a pravidelnost, vysvětluje Monika Zábojníková, koordinátorka projektu Půl talíře. Ten propaguje správně sestavený zdravý talíř a používá k tomu jednoduchý vizuální nástroj, který pomáhá vybalancovat nutričně vyvážené jídlo bez nutnosti počítání kalorií.
Polovinu tohoto talíře by měla tvořit zelenina a ovoce, čtvrtinu kvalitní bílkoviny a čtvrtinu komplexní sacharidy.
Jak si sestavit ideální talíř?
- 50 % talíře – zelenina a ovoce (špenát, brokolice, paprika, rajčata, bobulové ovoce)
- 25 % talíře – kvalitní bílkoviny (kuřecí maso, losos, tofu, vejce, luštěniny)
- 25 % talíře – komplexní sacharidy (quinoa, celozrnná rýže, batáty, bulgur)
Nezapomeňte na zdravé tuky, které můžete přidat dle potřeby (olivový olej, avokádo, ořechy, semínka) a také dostatek tekutin, přičemž nejlepší je obyčejná voda.
Galerie: Jídla jsou plná bílkovin, která pomohou s hubnutím
Princip
půl talíře lze využít i při přípravě jídel do krabičky a podpořit tak zdravé stravovací návyky na cestách, ve škole či v práci.
Aby přechod ke zdravějšímu a udržitelnějšímu stravování nebyl nárazový ani stresující, držte se následujícího postupu:
1. Začněte u prvního jídla dne
Přidejte hrst ovoce k jogurtu nebo ovesné kaši či půl talíře zeleniny ke slané snídani.
Nahraďte sladké i slané pečivo za celozrnné varianty.
Zkuste snídaňové kombinace s kvalitními bílkovinami (jogurt, vejce, tvaroh), které nás zasytí na delší dobu díky jejich vysokému sytícímu efektu.
2. Naplňte polovinu talíře zeleninou v každém hlavním jídle
Může být syrová, vařená, pečená nebo dušená — důležité je množství.
V zimě se hodí kořenová zelenina, zelí, pórek, kapusta, mražené směsi nebo kysané zelí.
3. Omezte potraviny, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem vnitřního zánětu a s nimiž se pojí různé zdravotní potíže.
- Sladkosti a slazené nápoje
- Zpracované maso, uzeniny
- Smažené pokrmy
- Alkohol
- Bílé pečivo a klasické těstoviny nahraďte alespoň občas celozrnnými
4. Dejte přednost jednoduchým jídlům
- polévky s luštěninami a kořenovou zeleninou či vývary
- ryby a drůbež se zeleninou
- přílohy jako celozrnná rýže nebo těstoviny, brambory či batáty
- oblíbené bowls či saláty s bílkovinou (kuřecí maso, tofu) a sacharidy (quinoa, celozrnné těstoviny, bulgur apod.).
Přechod na zdravější jídelníček neznamená drastická omezení.
Pokud si osvojíte jednoduché pravidlo, že polovina každého talíře patří zelenině a ovoci, automaticky uděláte krok správným směrem, aniž byste se museli vzdávat svých oblíbených pokrmů. Plánujte si jídla dopředu, vybírejte sezónní a lokální suroviny a experimentujte s novými recepty. Díky tomu se budete cítit skvěle a bez zbytečného stresu, dodává Monika Zábojníková.
O projektu Půl talíře
Cílem projektu je usnadnit volbu zdravého a udržitelného stravování a tím podpořit kvalitu života, zdraví a přispět k pozitivnímu prostředí pro výrobu potravin. Půl talíře informuje o důležitosti vyvážené stravy a každodenní konzumace čerstvého ovoce a zeleniny pěstovaných v EU. Ambasadorem akce je herečka Linda Rybová. Projekt je financován ze 70 procent Evropskou unií a z 30 procent Farmou Bezdínek ze společnosti Dobré družstvo.