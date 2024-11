Horké nápoje nejen zahřejí, ale i zklidní mysl. Zkuste recepty na šest nejznámějších

Zrána i navečer začíná být pěkná zima a na nějaké dlouhé procházky to bez teplého oblečení už moc není. Spíše tak na zachumlání se pod deku s hrnkem něčeho teplého v ruce. Každý přitom preferuje něco jiného. Je libo horkou čokoládu, svařák, nebo grog? Ať je vaše odpověď jakákoli, věříme, že všechny jmenované mají něco do sebe.

Na co pamatovat při přípravě?

Ještě než přikročíte k samotné přípravě, je zapotřebí si připomenout pár zásad a užitečných tipů, jimiž by bylo dobré se následně při vaření řídit. Prvním z nich je, že alkohol by se neměl přivést až k varu. Pokud tedy vaříte například svařák nebo punč, snažte se ohlídat, aby se teplota nápoje držela pod touto hranicí a včas jste ho odstavili z plotny.

Opačně se to má s kořením. Tomu svědčí, když ho necháte v hrnci nějakou dobu povařit, dokáže díky tomu náležitě rozvinout své aroma. Po dokončení nápoje pak nezapomeňte směs slít přes cedník, čímž se vyhnete tomu, že by v nápoji plavaly částečky koření.

V případě, že k podávání horkého nápoje zvolíte nádobu ze skla, ale váháte, jak vysokou teplotu vlastně snese, stačí tekutinu do sklenice přelévat přes lžíci. Kov totiž odvede část tepla a zabrání tak prasknutí nádoby.





Teplé nápoje

Teplé nápoje vás nejen krásně prohřejí, ale navíc provoní celý byt a dovolují vám se v uspěchané předvánoční době alespoň na chvíli zastavit a zklidnit mysl. Tyto delikátní nápoje ale bývají často plné kalorií. Pokud chcete vašemu organismu trochu ulevit, jsou dostupné různé alternativy, pomocí nichž můžete stále dosáhnout lahodné chuti.

Rafinovaný cukr tak můžete nahradit tím kokosovým či březovým nebo místo něj lze použít rýžový či datlový sirup, stévii či erythritol. Sladkost nápoji může dodat také ovoce nebo třeba ovesné mléko. Z koření pak vsaďte na vanilku či skořici.

Teplé nealkoholické nápoje

1. Horká čokoláda

Horká čokoláda patří již mezi takové stálice, bez níž si Vánoce snad ani nejde představit. Rádi si na ní smlsnou nejen ti nejmenší, ale i dospělí. Navíc v sobě snoubí nápoj a dezert dohromady. Pokud jste na ni dostali chuť, můžete si ji připravit podle níže popsaného receptu.

Ingredience:

200 g kvalitní hořké čokolády,

1 l mléka,

2 lžíce cukru/medu,

1 vanilkový lusk nebo lžička vanilkového extraktu,

1 celá skořice.

Na ozdobu: kakao, mletá skořice či marshmallows,

Na zvážení: 1 chilli paprička (rozpůlená a zbavená semínek) a 250 ml vody.

Postup: Do hrnce nalijeme mléko a vložíme skořici spolu s vanilkou. Vše smícháme, načež směs přivedeme k varu. Poté hrnec odstavíme z plotny, nalámeme do něj čokoládu a přisypeme cukr či přidáme med. Danou směs mícháme na mírném ohni, dokud se čokoláda zcela nerozpustí. Na závěr z nápoje vyjmeme použité koření, přičemž vršek můžeme ozdobit kakaem či skořicí, marshmallows, případně lze čokoládu podávat se šlehačkou.

Kdo si nicméně chce čokoládu trochu „opepřit“, může si v jiném kastrolu k čokoládě připravit chilli nálev. Chilli papričku vloženou do kastrolu stačí zalít vodou a přivést k varu. Vařit by se měla do té doby, než se zhruba polovina vody vyvaří. Následně se scedí, a když je horká čokoláda hotová, postupně se do ní nálev přilévá. V průběhu toho je nutné čokoládu průběžně ochutnávat, aby nebyla příliš ostrá.

2. Chai latte

Původně pochází tento nápoj z Indie, ale stále větší oblibě se těší i u nás. Kombinuje v sobě mléko, černý čaj a koření, a tudíž je jak stvořený pro předvánoční čas. Jestliže se tedy chcete zahřát něčím ne až tak tradičním, můžete zkusit tuto laskominu.

Ingredience:

400 ml vody,

400 ml mléka,

2 lžíce sypaného černého čaje, případně 3 sáčky,

2 celé skořice,

10 hřebíčků,

6 kousků kardamomu,

1 lžička strouhaného zázvoru,

cukr či med na doslazení.

Postup: Čaj se klasicky zalije vroucí vodou a nechá se několik minut louhovat. Zatím v kastrolu smícháme mléko s kořením a zázvorem a vše přivedeme k varu. Následně směs přidáme do vylouhovaného čaje, nápoj dosladíme a můžeme posypat špetkou skořice. Aby se jednalo o latte jako z kavárny, bylo by dobré mléko našlehat.

Nápoj si přitom můžete přizpůsobit vašim chuťovým preferencím. Lze si hrát s poměrem vody a mléka a je možné uzpůsobit i dávku čaje. Jen pamatujte, že čím víc ho použijete, tím silnější ve výsledku nápoj bude. Zároveň pakliže dané koření rozdrtíte, získáte tak plnější chuť.

Jinou variantou latte je pak tzv. zlaté mléko. Jde o latte, jehož hlavní složkou je kurkuma. Slouží tedy nejen k zahřátí, ale i posílení vaší imunity. Co se týče jeho přípravy, je velmi jednoduchá. Stačí v hrnci rozehřát půl litru mléka s 1 lžičkou kurkumy, skořice, vanilkového extraktu a špetkou zázvoru. Nakonec ho doslaďte polévkovou lžící medu a mléko našlehejte, aby bylo krásně nadýchané. Vršek pěny můžete ještě lehce posypat kurkumou či skořicí.

3. Punč

Ne náhodou seženete punč na každém vánočním trhu, spolu se svařákem představují typické horké nápoje, které si lidé s vánočním časem spojují. Málokdo by proto nejspíše hádal, že tento mok má svůj původ opět v Indii a jeho název je odvozen od slova pánč značící číslovku pět.

Důvod je prostý, pojmenování totiž odkazuje na 5 ingrediencí, které by měl pravý punč obsahovat, údajně se jedná o vodu či čaj, cukr, alkohol, citron a koření. V naší zemi v něm běžně najdeme víno, rum či jiný alkohol. My si představíme jeho nealkoholickou variantu, kterou mohou usrkávat též děti.

Ingredience:

1 l vody,

250 ml stoprocentního pomerančového džusu,

250 ml jablečného moštu,

4 sáčky šípkového čaje,

1 jablko,

1 pomeranč,

2 lžíce medu.

Na ozdobu: plátky pomeranče, kolečka jablek či skořicové tyčinky.

Postup: Do nádoby vložíme sáčky s čajem, zalijeme je vroucí vodou a necháme je zhruba čtvrt hodinky louhovat. Po vyjmutí sáčků k čaji přidáme pomerančový džus s jablečným moštem, na kostičky nakrájené jablko a plátky pomeranče.

Tuto směs povaříme na mírném ohni dalších deset minut, přičemž k provonění ji můžete ještě obohatit o badyán, hřebíček a skořici. Po odstavení nám zbývá do punče přimíchat med a může se podávat. Zbylé plátky pomeranče či kolečka jablek můžete použít k ozdobení sklenic, lze přidat také skořicové tyčinky.

Teplé alkoholické nápoje

1. Svařák

Svařák k Vánocům neodmyslitelně patří a jeho podmanivá vůně jen podtrhuje kouzelnou atmosféru Vánoc. Není proto divu, že na něj lze o adventu narazit prakticky na každém rohu. Řada lidí si ho navíc připravuje sama doma. Pokud se mezi ně také řadíte, můžete vyzkoušet tento recept.

Ingredience:

1 l červeného vína,

6 hřebíčků, skořice a pomerančová kůra,

cukr na dochucení,

citron a pomeranč na vymačkání šťávy.

Postup: Víno přelijte do kastrůlku a přidejte k němu koření, pomerančovou kůru spolu s vymačkanou šťávou a cukr podle libosti. Tuto směs prohřejte na mírném ohni cca 10 až 15 minut, přičemž dbejte na to, aby nepřišla k varu. Poté tekutinu stačí jen přecedit a můžete servírovat. Sklenice můžete dozdobit kousky ovoce, které jste k výrobě svařáku použili.

2. Bombardino

Tento nápoj jistě znáte, zvláště pokud si jezdíte zalyžovat do Itálie. Zde má totiž svůj původ, konkrétně v Livignu. Pakliže jste na něj dostali chuť, ale nechcete ztrácet čas jeho přípravou, je možné si ho zakoupit ve stánku na vánočním trhu nebo tento likér prodávají v různých obchodech. V opačném případě se můžete inspirovat tímto receptem.

Ingredience:





200 ml mléka,

200 ml whisky, brandy či tmavého rumu,

500 ml vaječného likéru,

smetana ke šlehání, případně hotová šlehačka.

Na ozdobení: skořice či kakao.

Postup: V kastrůlku vaříme vaječný likér spolu s dalším druhem alkoholu a mlékem pod bodem varu. Tím první fáze končí. Zbývá ještě ušlehat smetanu a nanést ji na připravenou tekutinu, kterou jsme předtím naplnili skleničky. Šlehačku navíc můžeme ozdobit skořicí či kakaem.

3. Grog

Je to dále grog, co přijde vhod v mrazivém počasí, kdy je člověk často prokřehlý až na kost. Za zmínku přitom stojí vznik tohoto názvu. Nápoj dostal své jméno po admirálu, jenž chodil v oděvu z grogrénu, kvůli čemuž se mu začalo přezdívat „starý Grog“. Tento admirál zároveň nařídil, aby si námořníci přidělený rum ředili vodou. Následně se do nápoje začal přidávat ještě citron s cukrem a nám tak známý teplý alkoholický nápoj byl na světě.

Ingredience:

200 ml horké vody,

50 ml rumu,

1 lžíce citronové šťávy,

1 lžíce cukru.

Postup: Příprava je velmi jednoduchá. Na dno hrnku se nalije rum, přidá se horká voda s citronovou šťávou a dosladí se cukrem. Počká se, dokud se cukr zcela nerozpustí, a může se začít koštovat.