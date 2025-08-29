Třetina lidí špatně spí. Pomoci může kozlík, hořčík bisglycinát či melatonin

Spánek je nepostradatelná součást života, přesto ho podceňujeme. Co dělat, když se noc co noc převalujete bez odpočinku, radí odborník z Lékárna.cz. Podle průzkumu nazvaného Zdraví pod lupou má se spaním problém třetina lidí. Trpí tím jejich psychika, vztahy i zdraví. Zatímco bylinky či melatonin pomohou, největší sílu má podle farmaceuta Ondřeje Pleskota změna rutiny.
Průzkum, který provedel lékárenský řetězec, mimo jiné ukázal, že lidé, kteří dobře spí, jsou až dvakrát častěji spokojení se životem než ti, kteří spánek podceňují.
Proč má spánek tak zásadní vliv na naši psychiku a pohodu? Spánek je čas, kdy tělo i psychika regenerují. Ve spánku se hojí drobná poranění, odpočívá trávení i srdce a oběhová soustava, mozek třídí informace – dochází doslova k noční očistě. Pokud o spánek nepečujeme, jako bychom tělu upřeli restart.
Čím začít jako prvním krokem při nespavosti? Je dobré skutečně důkladně vyvětrat ložnici, pořídit kvalitní matrace a vystavit stopku displejům. Světlo z obrazovek zastavuje tvorbu melatoninu, který jinak připravuje tělo na spánek. Pokud dlouho do noci svítíme, i kdyby jen displeji, tělo si myslí, že je den, a odmítá přepnout na odpočinek.
Když to nestačí, přidáváme pravidelný čas usínání, více pohybu a lehčí večeři.
Skvělý trik je i sprcha – změní teplotu těla a pomůže přepnout do nočního režimu. Mnozí ale sáhnou rovnou po tabletkách. Má to smysl? Jen když už režimová opatření nestačí. Nejvíce funguje hořčík ve formě bisglycinátu a melatonin, doporučuje farmaceut.
Zkuste také bylinky
Oba jsou tělu vlastní látky – hořčík pomáhá se zklidněním, melatonin nastavuje cirkadiánní rytmus. Ale bez změny návyků samotné doplňky nepomohou. Existuje i čistě přírodní cesta?
Máme dobrou zkušenost s bylinkami – meduňka, kozlík, chmel nebo mučenka. Fungují jemněji a často se osvědčují u žen, které mívají citlivější hormonální cyklus. Doporučujeme vybírat podle konkrétní potřeby a ideálně konzultovat, které bylinky jsou vhodné – není to univerzální, říká Ondřej Pleskot.
Muži většinou spí lépe než ženy. Čím to je? Ženy často nesou hlavní zodpovědnost za domácnost, vstávají k dětem a řeší večer ještě
třetí směnu. Do toho se přidávají hormonální výkyvy. Muži mají navíc více svalů, které slouží jako zásobárna energie pro mozek během noci. Naopak nadváha spánek zhoršuje – tuková tkáň totiž ovlivňuje hormony a narušuje kvalitu spánku.