Příběhy slavných parfémových domů: Kdo vymyslel známé vůně?

Jednou z prvních žen, která si otevřela obchod s parfémy, byla Jeanne Lanvin (1867–1946). Byla to francouzská módní návrhářka, která založila módní dům Lanvin a parfumérskou společnost Lanvin Parfums. Byla velmi schopná a cílevědomá, navíc kreativní a svými modely přitahovala pozornost. Jako vyučená modistka začala nejprve šít pro svou dceru, což začalo obdivovat okolí, později se vypracovala, získala zámožnou klientelu a otevřela si vlastní obchody.
Jejím významným parfémem byl Arpége uvedený na trh v roce 1927, opět inspirovaný dcerou, tentokrát zvukem stupnice hrané na klavír, název je totiž odvozen z francouzského slova znamenajícího arpeggio, což je pojem používaný v hudbě. Dalším historicky zajímavým parfémem je Soir de Paris, což je produkt společnosti Bourjois založené již v roce 1863 mužem stejného příjmení v Paříži.
Ten nejprve vyráběl pudry na obličej, výrobu parfémů firma zahájila roku 1900. Významný parfém, který se původně jmenoval Evening in Paris (později Soir de Paris) vytvořil Ernest Beaux. Tento parfém se prodával od 20. let 20. století, později byl přetvořen. Jeho základem byly květinové tóny: fialka, lípa, šeřík, růže, jasmín a hřebíček.
Marilyn Monroe a Chanel N°5
Nejslavnějším parfémem všech dob je bezesporu Chanel N°5. O tomto parfému jednou Marilyn Monroe prohlásila, že je to jediné, co má na sobě v posteli. Tvůrcem byl již zmíněný Ernest Beaux, ale parfém proslavila módní návrhářka Coco Chanel, podle níž je také pojmenován. Číslo 5 v názvu získal podle jejího šťastného dne, kdy rovněž její kolekce byly předvedeny pátý den pátého měsíce. Parfém vznikl již v roce 1921 a prodává se dodnes, později jen přibyly jeho další varianty.
Za zmínku stojí také nejstarší parfémový dům Floris, který byl založen již v 18. století jedním španělským lazebníkem. Jeho parfém se jmenoval Stephanotis. Parfums d'Orsay zase pochází od jména hraběte Alfreda d´Orsay, který začal vyrábět parfémy na popud své milenky, jíž vadilo pižmo. Vytvořil tak L´Eau de Bouquet a podle jeho receptury byl znovu představen parfém dnes pojmenovaný jako Etiquette Bleue, který původně vytvořila firma nesoucí jméno hraběte v roce 1908.
Připomenout si můžeme i významnou firmu Houbigant, založená roku 1775. Jeho parfémy nosila na sobě už královna Marie Antoinetta, která nakonec skončila pod gilotinou. Její dvořané používali parfém Eau de Mousseline nebo Eau de Millefleurs. Tato parfumérská společnost dále pokračovala jako rodinný podnik i po Francouzské revoluci. Jejich známým parfémem poprvé představeným v roce 1912 je Quelques Fleurs, jehož základ tvoří bergamot, dále třeba složky jako orchidej a ambra.
Video: 10 historických parfémů, které se stále dají koupit
Červené dveře Elizabeth Arden
Významnou značkou vůní, která má dalekosáhlou historii, je také Elizabeth Arden. Tu založila Florence Nightingale Graham (1881–1966), která se pak přejmovala a své nové jmono dala i vlastní značce. V roce 1910 otevřela na Páté avenue svůj vlastní salon krásy. Bojovala i za práva žen, údajně v roce 1912 při pochodu za ženská práva poskytla ženám na znamení solidarity červenou rtěnku. Svůj salon krásy nazvala Red Door a měl skutečně červené dveře, navíc je to také název známého parfému této značky, který byl vytvořen až po její smrti.
V roce 1932 představila kolekci červených rtěnek a před svou smrtí si získala ocenění od královské rodiny. Mezi její známé parfémy patří Blue Grass, ten byl poprvé představen v roce 1936. Na lahvičce byl obrázek koně, který měl symbolizovat svobodu a nezávislost, koně také Elizabeth Arden připomínaly její domov ve Virginii.
Po smrti Elizabeth Arden společnost pokračovala dál, přičemž její majitelé se napříč časem střídali. V roce 1989 vznikl jako vzpomínka na tuto pozoruhodnou ženu a zakladatelku společnosti parfém Red Door, jehož svrchními tóny jsou růže, fialka, ylang-ylang, srdcem jsou orchidej, jasmín, konvalinka, frézia a pomerančový květ a tělo pak tvoří kuskus, med a dřevité tóny. Tento parfém se stal u žen velmi oblíbeným a prodává se dodnes. V roce 1996 byl pak vytvořen elegantní parfém 5th Avenue, který ve svém základu obsahuje ambru a pižmo.
Lou Lou podle nešťastné filmové hrdinky
V roce 1962 si provensálský krejčí Jean Bousquet otevřel v Paříži firmu, kterou pojmenoval po divoké kachně, jež mu měla připomínat provensálský venkov. Skoro po dvaceti letech, v roce 1979, pak představil svůj parfém Anais Anais, který na trh uvedla firma Cacharel. Tato výrazná květinová vůně ženy naprosto okouzlila.
V roce 1987 pak stejná firma představila nový parfém Lou Lou v modré neprůhledné lahvičce se špičatým červeným uzávěrem, který dostal jméno po hlavní hrdince filmu Pandořina skříňka z roku 1929, kterou si zahrála Louise Brooks. Dívka však nedopadla dobře a její osud byl tragický. Dalším známým parfémem od této filmy je například svěží zelený Eden s citrusovými tóny.
Zdroje:
Groom Nigel. Parfémy: Příručka pro znalce. Praha: Fortuna Print 2000
Trepková, Vonášek. Vůně a parfémy: Tajemství přitažlivosti. Praha: Maxdorf 1997
Jonas, Pehle. Parfém: Trochu jiný… Praha: Rebo 2009.