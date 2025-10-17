Projímadly se léčily infekce i duševní potíže, měla pomoci i k dlouhověkosti

Někdejší léčba se často skládala z pouštění žilou, což představovalo přikládání pijavic nebo naříznutí žíly na příslušných místech těla za účelem odpuštění domnělé zkažené krve. Předkové se totiž často přikláněli k tomu, že ideálním prostředkem pro zachování zdraví je zbavit tělo škodlivých toxických látek a vyhnat nemoc z těla.
Kromě ztráty krve se čištění provádělo také pomocí projímadel a klystýrů, neboť tlusté střevo se těšilo značnému zájmu lékařů. Věřilo se, že právě tam sídlí nemoci a nečistoty, které musí z těla pryč. V žádném případě nešlo pouze o zácpu, projímadla se používala jako léčebný prostředek na nejrůznější neduhy a byly klidně i běžnou součástí každodenního vyprazdňování nebo léčby nemocí, včetně infekcí nebo dokonce i duševních nemocí.
Projímadla (laxativa) doporučoval už starověký lékař Galenos, později se ujala jako běžná součást léčebných prostředků vedle pouštění žilou. Mnoha pacientům ztráta tělesných tekutin spíše uškodila, často velmi závažně.
Projímadla se používala od antiky, jejich velká spotřeba byla ve středověku a době raného a ještě i pozdního novověku. Například panovník Ludvík XIV. dostal dle dobových záznamů za dobu svého panování na trůnu celé tisícovky dávek projímadel a stovky klystýrů.
Nejen proti zácpě
Velkým zastáncem projímadel byl britský chirurg, sir William Arbuthnot Lane (1856–1943), kterého proslavila chirurgie, ale také propagace zdravého stravování a používání projímadel. Jako lékař královské rodiny a nejvyšších politických představitelů získal i titul baroneta. Mnohokrát operoval tlusté střevo, ať už kvůli přítomnosti nádorů, nebo chronické zácpy, což bylo dříve zcela běžné a Lane tyto operace prosazoval. Později však přišel na to, že tomu všemu se dá zabránit vhodnou stravou s dostatkem vlákniny a poctivým pravidelným vyprazdňováním, které měla podpořit projímadla.
Ucpané tlusté střevo mělo stát za celou řadou zdravotních potíží a stačilo jen mít zácpu a už jste šli pod nůž. Tlusté střevo totiž muselo být vždy a za všech okolností dokonale prázdné. To samozřejmě nebylo nejlepší řešení, jak víme.
Proto tento lékař začal řešit otázku vyprazdňování a prevence zácpy. Podle něj bylo ideální vyprazdňování třikrát denně. Doporučoval vhodný pohyb spojený se dřepy, dostatek slunečního záření, pobyt v přírodě a na venkově, stejně tak jako konzumaci celozrnných potravin s vysokým obsahem vlákniny, ovoce a zeleniny i vitamínu B. To byly na tehdejší dobu pokrokové názory. V tom všem pak Lane viděl skvělou prevenci rakoviny tlustého střeva, celkového zdraví i dlouhověkosti.
List senny a další zázraky
Mezi nejznámější projímadla, která se napříč časem používala, patří například lněné semínko, sušené švestky, růžový či mandlový olej, ricinový olej, kořen rebarbory, odvar ibiškového kořene, hořčičné soli jako například epsomská sůl, minerálky typu Šaratice či Zaječická hořká nebo třeba list senny. List senny se ještě donedávna prodával bez rizika ve velkém, ale nyní najdete jasná varování před nadměrným užíváním této bylinky. Koupit ji však můžete volně a bez receptu.
Tato léčivá rostlina se nazývá kasie sennová (Cassia senna) a pochází původem z Afriky. Její sušené listy jsou silně projímavé, proto se odedávna používají jako účinné projímadlo. Připravuje se z nich čaj, který není radno popíjet dlouhodobě a nedoporučuje se dětem mladším 12 let, těhotným a kojícím ženám. Čaj je návykový jako spousta jiných projímadel, na něž si tělo zvykne a bez nichž se už nevyprázdníte, navíc pak při vyšších dávkách hrozí dehydratace a případně i další nežádoucí účinky. Vždy je lepší se při používání projímadel, pokud se nejedná o přirozenou stravu, poradit s lékařem.
Máš-li bol, vezmi Darmol!
Nejstarším projímadlem užívaným v České republice je například Darmol. Tento lék, který obsahoval látku zvanou fenolftalein, vznikl ještě před první světovou válkou. Fenolftalein se v kyselých roztocích zbarvuje dočervena a rozpouští se v alkoholu, svého času se přidával do uměle připraveného vína, které však mělo značně projímavý účinek.
Jako projímadlo se pak Darmol prodával s příchutí čokolády, aby byl vůbec chuťově snesitelný. Obsahoval také cukr či jiné chuťové přísady, kombinoval se i s ricinovým olejem, což bylo opět velmi oblíbené a tradičně používané projímadlo. Časem se ale vylepšilo jeho složení.
Darmol užívaly také děti a zdravé to rozhodně nebylo. V době před sto lety, i během druhé světové války a ještě i po ní, tento léčebný přípravek propagovala řada reklam. V dobových reklamách v tisku stálo například: Máš-li bol, vezmi Darmol! Užívat se měl navečer, účinek se dostavil po několika hodinách a ráno se člověk pořádně…vyprázdnil.
Krátce po druhé světové válce se však Darmol postupně z lékáren vytratil. Dnes bychom tuto účinnou látku v projímadlech rozhodně nenašli, není jisté, zda nepůsobí karcinogenně, může způsobit silnou alergickou reakci a navíc ve vyšších dávkách může poškodit ledviny.
Očista střev před vyšetřením
V dnešní době nemusíme řešit zácpu nijak dramaticky, protože opravdu stačí dbát na zdravou životosprávu, dostatek vlákniny ve stravě a dostatek přirozeného pohybu. Projímadla se používají především k lékařským účelům, například před vyšetřením tlustého střeva a tato většinou osmotická projímadla, především polyethylenglykol, jsou jen na lékařský předpis. Další taková projímadla se indikují například v případě vážnějších potíží se střevy. U zdravého člověka je však vždy lepší se projímadlům vyhnout, o jejich škodlivosti se totiž všeobecně ví a vědělo již dávno, například ve staré lékařské příručce z doby před více než sto lety se píše, že samovolné užívání projímadel je hazardování se zdravím a že nevhodně podané projímadlo může zapříčinit i smrt člověka v souvislosti se zánětem slepého střeva.
