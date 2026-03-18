Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Hádanka: Vypadávání zubů, kůže citlivá na dotek… Poznejte nemoc pacienta podle příznaků

Léčba kurdějí
Autor: Vitalia.cz s využitím ChatGPT
Představte si, že jste lékař v 15. století. Žádné moderní přístroje, žádné laboratorní testy – jen vaše zkušenosti, pozorování a intuice. Zvládnete u imaginárního pacienta diagnostikovat, co mu je a pomoci mu od jeho neduhů.

Jednoho rána k vám přivedou pacienta. Jedná se o muže kolem 40 let. Už na první pohled působí vyčerpaně a zesláble. Pohybuje se pomalu a s bolestí. Jakmile dolehne na lůžko, začnete si všímat podivných příznaků:

  • Dásně má silně oteklé a při každém doteku krvácí.
  • Vypadávají mu zuby a z úst mu silně páchne.
  • Stěžuje si na bolest kloubů i celého těla.
  • Jeho kůže je citlivá – i lehký dotek zanechává drobné modřiny.

Při doptávání vychází najevo, že jeho jídelníček se v poslední době nijak neměnil. Už několik měsíců konzumuje především sušené maso, suchary a pije vodu, případně rum.

Co muž dělal předtím?

Zásadní informací je také jeho povolání. Jedná se o námořníka, který přepravuje zboží z Anglie. Stejné potíže se navíc neobjevují jen u něj, ale u většiny jeho spolupracovníků na lodi.

Poté se úplně vyčerpaný odmlčí.

Jaká je vaše diagnóza?

Zkuste se na chvíli vžít do role lékaře té doby. Máte před sebou pacienta, který:
  • Dlouhodobě jí jednotvárnou stravu.
  • Tráví měsíce na moři.
  • Má krvácivé dásně, špatné hojení ran a celkovou slabost.
  • Podobné příznaky se objevují u celé posádky.

Redakce

