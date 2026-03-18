Hádanka: Vypadávání zubů, kůže citlivá na dotek… Poznejte nemoc pacienta podle příznaků

Jednoho rána k vám přivedou pacienta. Jedná se o muže kolem 40 let. Už na první pohled působí vyčerpaně a zesláble. Pohybuje se pomalu a s bolestí. Jakmile dolehne na lůžko, začnete si všímat podivných příznaků:
- Dásně má silně oteklé a při každém doteku krvácí.
- Vypadávají mu zuby a z úst mu silně páchne.
- Stěžuje si na bolest kloubů i celého těla.
- Jeho kůže je citlivá – i lehký dotek zanechává drobné modřiny.
Při doptávání vychází najevo, že jeho jídelníček se v poslední době nijak neměnil. Už několik měsíců konzumuje především sušené maso, suchary a pije vodu, případně rum.
Co muž dělal předtím?
Zásadní informací je také jeho povolání. Jedná se o námořníka, který přepravuje zboží z Anglie. Stejné potíže se navíc neobjevují jen u něj, ale u většiny jeho spolupracovníků na lodi.
Poté se úplně vyčerpaný odmlčí.
Jaká je vaše diagnóza?Zkuste se na chvíli vžít do role lékaře té doby. Máte před sebou pacienta, který:
- Dlouhodobě jí jednotvárnou stravu.
- Tráví měsíce na moři.
- Má krvácivé dásně, špatné hojení ran a celkovou slabost.
- Podobné příznaky se objevují u celé posádky.