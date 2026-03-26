Hádanka: Strach z vody, křeče a agresivita… Poznejte nemoc pacienta podle příznaků

Redakce
Včera
Vzteklina
Autor: Vitalia.cz s využitím ChatGPT
Ilustrační kresba
Představte si, že jste lékař na venkově v 18. století. Nemáte k dispozici laboratorní testy a musíte se spolehnout jen na vaše zkušenosti, pozorování a intuici. Zvládnete u imaginárního pacienta diagnostikovat, co mu je?

Jednoho odpoledne k vám přivedou muže středního věku - silného a statného rolníka. Muž měl před měsícem velkou horečku a bolela ho hlava, to vše ale před týdnem odeznělo. Na noze má velkou tržnou, ale zahojenou ránu. V jejím okolí ho brnělo a pálilo.

Jakmile dolehne na lůžko, začnete si všímat znepokojivých příznaků:

  • Je extrémně neklidný, agresivní, střídá záchvaty zuřivosti s okamžiky jasného vědomí.
  • Už při pohledu na sklenici vody se začne třást a odmítá pít, přestože je zřejmě žíznivý.
  • Reaguje přehnaně na světlo, hluk i lehký průvan – každý z těchto podnětů vyvolá křeče.
  • Velmi obtížně polyká.

Co se mu přihodilo předtím?

Pacient vám při chvilce klidu sdělí, že ho před měsícem napadl a pokousal pes. Zvíře se chovalo podivně – vrhalo se na lidi i zvířata bez příčiny a bylo nápadně agresivní.

Poté se pacient opět propadne do neklidného stavu a odmítá komunikovat.

Jaká je vaše diagnóza?

Zkuste se na chvíli vžít do role lékaře té doby. Máte před sebou pacienta, který:
  • Byl před měsícem pokousán pravděpodobně nemocným psem.
  • Trpěl horečkou a bolestmi hlavy. Nyní je agresivní a má záchvaty křečí.
  • Má patologickou hrůzu z vody (hydrofobii) a přecitlivělost na vnější podněty.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Claude ve firmách získává na popularitě

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

