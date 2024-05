E-shop s potravinami Pennydomu.cz končí, přebírá ho Wolt

Už v roce 2020 začal řetězec Penny přemýšlet o svém vlastním e-shopu, o rok později své přání uskutečnil a spustil testovací projekt v Plzni. „V případě úspěchu pilotního provozu je pak plánováno rozšíření online nákupů Penny na další oblasti České republiky,“ uvedlo tehdy Penny v tiskovém prohlášení.

Do dnešního dne se ale Pennydomu.cz dále nerozrostlo, rozváželo jen v Plzni, a to jen z několika obchodů do některých částí statutárního města. Ani po třech letech se mezi e-shopy s potravinami tedy více neprosadili, web pennydomu.cz proto končí. Ne tak možnost objednat si online potraviny z Penny.

Pennydomu.cz bude fungovat jen do 31. 5. 2024 Autor: Vitalia.cz printscreen

Pilotní projekt s Woltem slaví úspěch

Máte-li rádi výrobky z Penny, nakoupit je můžete prostřednictvím aplikace Wolt. Penny totiž začalo už loni svým zákazníkům nabízet možnost dovozu nákupu až domů prostřednictvím rozvážkové služby Wolt. Pilotní projekt odstartoval na třech prodejnách v Brně a teď je nově i v dalších městech. Z kteréhokoliv místa v Praze, Brně či Hradci Králové mají zákazníci možnost nakoupit prostřednictvím Woltu.





Partnerští kurýři Woltu nyní nově dovezou nákup až domů z pěti prodejen Penny v Praze, které doplní stávající možnosti objednávek v Brně (3 prodejny) a Hradci Králové (2 prodejny). Od každé jednotlivé prodejny kurýři operují do vzdálenosti šest kilometrů vzdušnou čarou ve všech směrech. Celkově je tak nákup v Penny přes kurýrní službu dostupný již pro 1,7 milionu lidí.

Nakupujete potraviny a drogerii online? Ano

Ne, ale jen proto, že nemám kde

Ne, neláká mě to

Princip nákupu prostřednictvím služby Wolt Objednáváte stejně jako při objednání z jakékoliv restaurace či obchodu, z nichž tato služba dovážku nabízí. Nyní je možné si objednat každý den mezi 8 a 19 hodinou (v pondělí od 10 hodiny) nákup až do domu z prodejny Brno-Slatina. Stačí si objednat požadované produkty v aplikaci nebo přímo na internetové stránce s touto prodejnou.

„Díky spolupráci s Woltem výrazně rozšiřujeme možnosti nákupů online. Objednávání v aplikaci je intuitivní, rychlé a za stejné ceny jako na našich prodejnách. Přinášíme tak nový benefit například pro starší či nemocné lidi nebo ty, kteří nemají čas jít do prodejny osobně. Zároveň oslovujeme zcela nové skupiny zákazníků,“ vysvětluje mluvčí Penny Tomáš Kubík.

Do 30 minut je nákup u vás doma

Uživatelé aplikace Wolt mají možnost nakoupit stejný sortiment Penny, jaký je dostupný ve vlastních kamenných prodejnách, a to včetně vybraných produktů v akci, s výjimkou nepotravinového zboží. Pozn.: Když se v roce 2021 spouštěl web pennydomu.cz, nabízelo Penny i nepotravinové zboží jako drogerii či potravu pro zvířata. Celkově můžete vybírat z celkem asi 2200 položek, ceny online jsou přitom stejné jako v kamenných prodejnách.





Že e-shop Penny končí, zjistíte jen na webu Pennydomu.cz Autor: Vitalia.cz printscreen

Podle dat z pilotního provozu připraví zaměstnanci Penny nákup v průměru 10 minut od objednávky a pak si jej přebírá kurýr. Celková doba doručení Penny nákupu kurýry Woltu se pohybuje kolem třiceti minut. Penny plánuje do budoucna možnost nákupu s dovážkou do domu rozšiřovat postupně na všechna krajská města v Česku.

Na Woltu lze objednávat hodinu po otevření prodejny Penny, hodinu před zavírací dobou pak možnost nákupu přes aplikaci končí.