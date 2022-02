Elixír z jablečného octa: rychlý recept na posilující tonikum

Tonikum z jablečného octa, zeleniny a koření má blahodárné působení na celý organismus. Čistí tělo od choroboplodných zárodků, nahromaděných toxinů, posiluje imunitní systém, odkyseluje, podporuje metabolismus, prospívá játrům, ledvinám, srdci, cévnímu a žilnímu systému. Zvyšuje vitalitu organismu a pomáhá při redukci váhy.

Přípravu tonika zvládnete i doma, z dostupných surovin.

Tonikum z jablečného octa

Potřebujeme: 4 dl kvalitního jablečného octa (nejlépe domácí či v bio kvalitě), na špičku kulatého nože kajenského pepře, půl lžičky kořene kurkumy, 1 nasekanou větší cibuli, 5 stroužků česneku, na špičku kulatého nože chilli, na špičku kulatého nože nového koření

Všechny ingredience smícháme, zalijeme jablečným octem a krátce rozmixujeme, poté vše necháme 4 hodiny v klidu louhovat. Po uplynutí této doby přecedíme, vzniklé tonikum nalijeme do skleněné nádoby a vložíme do ledničky (tonikum vydrží v lednici cca 7 dní). Užíváme 2× denně 1 čajovou lžičku tonika do 1–2 dl vody pokojové teploty.