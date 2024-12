Špatné sny, noční můry a děsy. Dětský spánek zlepší přírodní medicína a rituály

Pravidlo číslo jedna? Pomozte dítěti vytvořit zdravé předspánkové rituály a držte se jich. Signalizují mozku a tělu, aby zpomalily. Měly by zahrnovat určitou míru přítomnosti rodičů, což umožňuje bojácným dětem ponořit se do náruče spánku. Mladším dětem čtěte, starším umožněte, aby si mohly číst samy.

Noční můry děsivé sny doprovázené pláčem, křikem, děsem či strachem

dítě bývá plně orientované, schopné popsat obsah snu

nejčastěji mezi 5. a 6. rokem

v REM fázi spánku, obvykle v poslední části noci Noční děsy v non-REM spánku, dítě je „mimo“, nic si nepamatuje

nejčastěji cca dvě hodiny po usnutí, dítě křičí, chodí či běhá

nejčastěji mezi 4. a 7. rokem Noční můry i noční děsy se mohou objevovat i ve starším věku či v dospělosti

Vždycky se ujistěte, že vaše dítě má svou oblíbenou deku nebo plyšové zvířátko. Starší děti mohou dát přednost měkkému polštáři.

Ani děti by neměly jíst hodinu až dvě před spaním. Nemusí jim to vadit, ale plný žaludek může přispívat k těžkým snům. Pokud už trvá na tom, že má hlad, nabídněte mu jídlo na bázi bílkovin – bílý jogurt, vejce nebo pár ořechů, abyste mu nerozkolísali hladinu cukru v krvi.

Myslete také na dostatek pití během dne, aby to dítě nemuselo dohánět večer s následnými nočními cestami na toaletu. Je také dobré, aby měl potomek během dne dostatek pohybu a šel spát unavený. Pokud vaše dítě čas od času trápí noční můry nebo dokonce noční děsy – to první jsou vlastně špatné sny, při děsech je dítě více mimo – zkuste to aktivně řešit podle následujících tipů.





Přírodní léčba nočních strachů

1. Malá domácí meditace

Zkuste s dítětem kratší meditaci pro její uklidňující účinek – dítě může v představách zabalit všechny svoje obavy do pytle na odpadky a ten vyhodit. Případně můžete použít skutečný pytel, symbolicky do něj obavy dát a odnést ho pryč.

2. Lapač snů

Některým dětem stačí ke klidnějšímu spánku lapač snů zavěšený nad postelí. Můžete ho vyrobit společně a povídat si při tom, jaké špatné sny je případně trápí.

3. Homeopatie

Homeopatické léky pro klidnější spaní pro děti jsou oblíbenou alternativou tradiční medicíny pro mnoho rodičů, kteří hledají přírodní řešení zdravotních problémů svých dětí. Problémy se spánkem jsou u dětí běžné a homeopatie nabízí řadu léků, které mohou pomoci podpořit klidný spánek. Včetně toho, že díky nim budou dítě méně trápit noční můry a děsy.

Zkuste následující účinné homeopatické látky, s přesným dávkováním vám mohou pomoci v lékárně.

Chamomilla – oblíbený lék na nespavost u dětí, které jsou podrážděné a neklidné a které mají problémy s usínáním. Rovněž zabírá dětem, které mají noční můry nebo noční děsy.

– oblíbený lék na nespavost u dětí, které jsou podrážděné a neklidné a které mají problémy s usínáním. Rovněž zabírá dětem, které mají noční můry nebo noční děsy. Coffea Cruda – dětská nespavost související s hyperaktivitou a celkovým neklidem, hodně pomáhá, pokud se dítě v noci budí a má problém znovu usnout

Pulsatilla – lék na nespavost u dětí, které jsou mazlivé a uplakané, pro ty, které mají problémy s usínáním, protože jsou úzkostné nebo je něco trápí. Pulsatilla je vhodná i pro děti, které se v noci často budí a potřebují utěšit.

Lze použít i Stramonium, homeopatickou účinnou látku z durmanu. V případech nočních děsů u dětí se doporučuje ředění 9 C vždy večer před spaním, doporučuje na webu Svět homeopatie lékař Jaroslav Čupera. Podle něj se dá použít u dětí stejně jako u dospělých. Pomoci může i v případě nočních můr a děsů spuštěných horečkou.

Mívá vaše dítě špatné sny nebo ho trápí noční děsy? Ano

Ne

Otázka se mě netýká

3. Levandule

Přidejte kapku nebo dvě levandulového esenciálního oleje na noční polštář vašeho dítěte.

4. Bachovy kapky

Jedna z metod, které pomáhají předcházet nočním děsům a nočním můrám. Lze koupit Bachovy esence určené přímo na noční strachy. Užívá se předepsaný počet kapek několikrát denně.

5. Uklidňující zvuk

Zkuste nechat v místnosti, kde dítě usíná, zapnutý ventilátor kvůli bílému šumu, pusťte aplikaci s tímto zvukem nebo zkuste uklidňující hudbu, kterou si dítě samo vybere.

6. Pořádná peřina

Některým dětem mohou těžké přikrývky poskytnout uklidňující pocit objetí. Prodávají se speciální peřiny přímo takto navržené, nebo prostě dětem dejte dvě peřiny, případně přišijte čtverce těžší látky do rohů lehčí přikrývky pro stejný pocit, aniž by se dítě zbytečně moc zahřálo.

Autor: BOIRON

Omezte noční rozptylování

Noční děsy mohou být způsobeny nekvalitním spánkem, extrémním stresem, horečkou, léky nebo prostě nezralým centrálním nervovým systémem. Noční můry mají často podobné příčiny – stres, traumatické události, některé léky a různá onemocnění doprovázená horečkou.

Něco se samozřejmě ovlivnit nedá, ale ledacos dělat můžete.

Dítě, které je citlivé na světlo nebo jakoukoli stimulaci, může i zdánlivě slabé osvětlení třeba z radiobudíku budit. Pokud z nějakého důvodu potřebujete mít poblíž jeho postele hodiny, volte model, který se rozsvítí jen, když ho zmáčknete.





Zajistěte dětskou postel tak, aby z ní nebylo vidět, že v noci někdo například při cestě na WC rozsvítil na chodbě. Pořiďte do oken zatemňovací závěsy.

Pokud má dítě v noci studené nohy, může ho to budit, naučte ho spát v ponožkách. Z pyžam odstraňte všechny škrábavé štítky.

Neklidnému dítěti může pomoci masáž nohou před spaním. Nechte ho, ať si lehne na záda - pokud je v místnosti chladno, ať se přikryje. Jednou rukou mu jemně přidržujte nohu a druhou jemně přejíždějte po jeho nártu, nohy vystřídejte.

Rovněž dítě vyzvěte, aby se při usínání soustředilo na svůj dech a zároveň vnímalo, že se nadechuje až dolů do břicha.