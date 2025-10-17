Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Odborníci lidem tuto sobotu zdarma poradí s hubnutím i cvičením

Odborníci lidem tuto sobotu zdarma poradí s hubnutím i cvičením

Džíny, které nejdou zapnout
Chcete zhubnout a rádi byste se s někým poradili, jak začít a uspět? Nevíte si rady se sestavením vhodného jídelníčku a potřebovali byste trochu nakopnout s cvičením? Tuto sobotu k tomu můžete využít akci Den zdraví.

Společnost STOB (Stop Obezitě) pořádá tuto sobotu 18. října již tradiční Den zdraví s atraktivním programem. Návštěvníky čekají odborné přednášky, poradenství, měření, ochutnávky a setkání se specialisty z různých oborů, módní přehlídka, kvízy a mnoho dalšího. Na své si přijdou zájemci o informace z oblasti zdraví, stravy, pohybu či psychologie hubnutí. 

Akce se koná v Konferenčním centru City, ulice Na Strži, Praha 4, od 10 do 17 hodin. 

Co je na programu? 

1. Odborné poradny a měření

  • Výživa, pohyb, psychika a redukce hmotnosti – konzultace nejen s odborníky STOBu
  • Složení těla – měření viscerálního tuku, svalové hmoty a vody
  • Zdravotní poradny – křečové žíly, lymfatický systém, osteoporóza, srdečně cévní onemocnění, spánek apod.
  • Poradna pro děti s kily navíc
  • Prevence – samovyšetření prsou, dentální hygiena, zrak, glykémie, první pomoc
  • Pohybový aparát – testy zdatnosti, konzultace vhodné aktivity

2. Zdravé potraviny

Na akci bude možné ochutnat a koupit si zajímavé produkty, které mohou být součástí zdravého životního stylu. Inspirujte se praktickými výstavkami pro kreativní sestavení jídelníčku.

3. Konference Žít a hubnout pro zdraví

Přednášky jsou určené široké veřejnosti i odborníkům:

  • Medicínská témata – žilní onemocnění, lymfa, spánek, farmakoterapie apod.
  • Praktické rady od odborníků STOBu – jak převést teorii do praxe, psychologie hubnutí, jak se přimět k pohybu, poradna pro děti s kily navíc
  • Představení aktivních dovolených se STOBem v ČR i zahraničí

4. Lekce cvičení

Vyzkoušejte různé druhy pohybových aktivit:

  • Aerobní cvičení, zdravotní cvičení, jóga, tanec, čchi-kung, nordic walking
  • Konzultace se zkušenými instruktory STOBu
  • Možnost udělat si test zdatnosti
Luční bouda, horská chata na vysokohorských loukách v pozadí s vysokou horou

Luční boudu zná každý. Poznáte ostatní slavné horské chaty?

Nejvyšší a zároveň nejnavštěvovanější. Krkonoše, jediné české hory s místy opravdu vysokohorskou přírodou. Neodmyslitelně k nim patří i horské boudy a chaty. Poznáte podle fotek patnáct z nich?
Spustit kvíz

5. Index zdraví 

Spočítejte si svůj vlastní Index zdraví a sledujte, zda jste se za rok posunuli blíže k pevnějšímu zdraví a lepší kondici.

Den zdraví se může stát motivací a po něm můžete pokračovat v péči o zdraví pod vedením zkušených odborníků ze STOB. Pořádáme kurzy, cvičení, aktivní dovolené. Máme také klubové členství, které nabízí komplexní dlouhodobou podporu při hubnutí a udržování váhy, popsala psycholožka Iva Málková, zakladatelka společnosti. 

Akce je zdarma, stačí jen dorazit. Na přednášky a lekce cvičení je nutná předchozí registrace na webu www.stob.cz. Organizátory akce jsou spolek Hravě žij zdravě a společnost STOB (Stop Obezitě). Akce se koná pod záštitou České obezitologické společnosti. 

