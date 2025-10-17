Odborníci lidem tuto sobotu zdarma poradí s hubnutím i cvičením

Společnost STOB (Stop Obezitě) pořádá tuto sobotu 18. října již tradiční Den zdraví s atraktivním programem. Návštěvníky čekají odborné přednášky, poradenství, měření, ochutnávky a setkání se specialisty z různých oborů, módní přehlídka, kvízy a mnoho dalšího. Na své si přijdou zájemci o informace z oblasti zdraví, stravy, pohybu či psychologie hubnutí.
Akce se koná v Konferenčním centru City, ulice Na Strži, Praha 4, od 10 do 17 hodin.
Co je na programu?
1. Odborné poradny a měření
- Výživa, pohyb, psychika a redukce hmotnosti – konzultace nejen s odborníky STOBu
- Složení těla – měření viscerálního tuku, svalové hmoty a vody
- Zdravotní poradny – křečové žíly, lymfatický systém, osteoporóza, srdečně cévní onemocnění, spánek apod.
- Poradna pro děti s kily navíc
- Prevence – samovyšetření prsou, dentální hygiena, zrak, glykémie, první pomoc
- Pohybový aparát – testy zdatnosti, konzultace vhodné aktivity
2. Zdravé potraviny
Na akci bude možné ochutnat a koupit si zajímavé produkty, které mohou být součástí zdravého životního stylu. Inspirujte se praktickými výstavkami pro kreativní sestavení jídelníčku.
3. Konference Žít a hubnout pro zdraví
Přednášky jsou určené široké veřejnosti i odborníkům:
- Medicínská témata – žilní onemocnění, lymfa, spánek, farmakoterapie apod.
- Praktické rady od odborníků STOBu – jak převést teorii do praxe, psychologie hubnutí, jak se přimět k pohybu, poradna pro děti s kily navíc
- Představení aktivních dovolených se STOBem v ČR i zahraničí
4. Lekce cvičení
Vyzkoušejte různé druhy pohybových aktivit:
- Aerobní cvičení, zdravotní cvičení, jóga, tanec, čchi-kung, nordic walking
- Konzultace se zkušenými instruktory STOBu
- Možnost udělat si test zdatnosti
5. Index zdraví
Spočítejte si svůj vlastní Index zdraví a sledujte, zda jste se za rok posunuli blíže k pevnějšímu zdraví a lepší kondici.
Den zdraví se může stát motivací a po něm můžete pokračovat v péči o zdraví pod vedením zkušených odborníků ze STOB. Pořádáme kurzy, cvičení, aktivní dovolené. Máme také klubové členství, které nabízí komplexní dlouhodobou podporu při hubnutí a udržování váhy, popsala psycholožka Iva Málková, zakladatelka společnosti.
Akce je zdarma, stačí jen dorazit. Na přednášky a lekce cvičení je nutná předchozí registrace na webu www.stob.cz. Organizátory akce jsou spolek Hravě žij zdravě a společnost STOB (Stop Obezitě). Akce se koná pod záštitou České obezitologické společnosti.