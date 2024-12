Chcete-li tělu o svátcích ulevit, zkuste vánoční cukroví bez cukru. 5 vyladěných receptů

Jak cukroví učinit výživnější?

Stačí pár úprav, pomocí nichž z pochoutky s prázdnými kaloriemi vytvoříte plnohodnotnější sladkost. Prvním krokem je nahradit bílou mouku celozrnnou či bezlepkovou (např. špaldovou, pohankovou, mandlovou, kokosovou či amarantovou). Dále je dobré na slepování koleček lineckého nebo promazání jiného druhu cukroví upotřebit opravdu kvalitní džem či marmeládu s vysokým podílem ovoce.

Co se týče čokoládové polevy, i zde je možné zvolit zdravější variantu a zhotovit ji z čokolády bez cukru. Cukroví lze také odlehčit krémy z ořechových másel či agaru namísto těch těžkých máslových. Zároveň mu prospěje, pokud živočišné ingredience zaměníte za ty rostlinné nebo do těsta přidáte ovesné vločky. Jako zdobení pak mohou posloužit různá semínka, oříšky či sušené ovoce.

Čím nahradit cukr?

V dnešní době nečiní problém nahradit cukr nějakou jinou sladkou alternativou. Při výrobě cukroví je nejvhodnější sáhnout po obilných sladech a ovocných sirupech, jež sestávají ze složitých cukrů a minerálních látek.





Rozlišují se mezi nimi ty s neutrální chutí, jako je například rýžový, kukuřičný či pšeničný sirup, a ty s chutí specifickou, u nichž je nutné počítat s tím, že pozmění výslednou chuť daného druhu. Konkrétně se jedná třeba o švestkový, kokosový, datlový, ale též javorový či špaldový sirup nebo sirup z ječného sladu.

Mimoto je třeba věnovat pozornost sladivosti daných alternativ cukru, jelikož některé se vyznačují větší sladivostí a do těsta proto postačí přilít pouze menší množství takového produktu (např. datlový sirup), zatímco u jiného je nutné užít k doslazení těsta či polevy jeho větší množství (kupř. rýžový sirup). V poslední řadě myslete na to, že některé tmavé sirupy mohou těsto zbarvit do tmavšího odstínu (např. datlový či švestkový sirup).

Namísto cukru lze zároveň použít med či sušené ovoce. Dosladit vánočky, marokánky nebo jiný druh cukroví je tak možné nadrobno pokrájenými datlemi či rozinkami. Před vložením sušeného ovoce do těst a krémů se ho přitom doporučuje nejprve namočit a poté rozemlít na pastu.

Přirozeně dosladit cukroví se dá též povidly bez cukru, rozmačkaným banánem, skořicí, vanilkou či jablečným protlakem. Rovněž v tomto případě berte v potaz, že ovoce může těsto obarvit.

Cukroví bez cukru: recepty

1. Linecké cukroví bez cukru

Linecké patří mezi osvědčenou klasiku. Recept na něj se často dědí z generace na generaci. Jedinou jeho vadou je, že většinou obsahuje velké množství cukru a bílé mouky. I tento tradiční druh lze však přetvořit na zdravé cukroví bez cukru, vyzkoušet můžete třeba následující recept.

Ingredience:

100 g celozrnné špaldové mouky,

200 g mandlové mouky,

130 g hladké špaldové mouky,

120 g másla,

120 ml javorového sirupu,

1 citron,

oblíbená marmeláda.

Postup:

Ze všeho nejdříve do misky nasypeme všechny druhy mouky a směs promícháme. Následně do ní přidáme javorový sirup, máslo o pokojové teplotě a nakonec nastrouhanou kůru z citronu. Ze směsi vypracujeme těsto, jež uložíme do lednice a necháme do druhého dne odležet. Těsto poté vyválíme a vykrojíme z něj kolečka či jiný tvar. Pokud se těsto lepí, mohlo by pomoci ho vyválet mezi dvěma pečicími papíry.

Vykrojené tvary poklademe na plech vystlaný pečicím papírem a dáme do trouby rozehřáté na 160 stupňů na 4 až 6 minut. Těsto v troubě nezapomeňte průběžně sledovat, aby se nespálilo. Po vychladnutí kolečka spojíme oblíbenou marmeládou a uschováme do krabice na chladné místo, aby mohla zkřehnout.

2. Vanilkové rohlíčky

Vanilkové rohlíčky vévodí druhům vánočního cukroví už řadu let. Abyste si na nich mohli pochutnat bez výčitek, můžete vyzkoušet níže uvedený recept. Tyto rohlíčky se navíc řadí mezi vánoční cukroví bez cukru a lepku a jsou tedy ideální volbou pro ty, kdo trpí celiakií.

Ingredience:

150 g mandlové mouky,

100 g másla,

1 vajíčko a 1 žloutek,

1 lžíce vanilkového extraktu,

špetka prášku do pečení,

podle chuti javorový sirup, med, případně stévie,

Na obalování: sušené mléko se sušeným sladovitem nebo kokosový cukr.

Postup:

Všechny suroviny vložíme do misky, smícháme je a vypracujeme z nich těsto. Těsto poté necháme alespoň na půl hodiny odležet. Zatím si připravíme plech s pečicím papírem, na nějž posléze budeme vytvarované rohlíčky klást.

Rohlíčky se následně pečou v troubě vyhřáté na 175 stupňů zhruba 10 minut. Pokud chcete, aby vypadaly jako klasické vanilkové rohlíčky, obalte je ještě teplé v sušeném mléce se sušeným sladovitem či v kokosovém cukru.

3. Vosí hnízda

Třetici vánočního cukroví nemůže doplnit nic jiného než vosí hnízda. Ta tradiční jsou plná cukru a másla. Tyto suroviny protentokrát vynecháme a pokusíme se o jejich zdravější variantu, kterou představují ořechová vosí hnízda, na nichž si mohou smlsnout i vegani.

Ingredience:

Na hnízda:

200 g mandlové mouky,

300 g datlové pasty,

1 lžíce kokosového oleje,

2 lžíce vanilkového extraktu,

4 lžíce kakaa,

špetka soli,

podle chuti rum,

piškoty, případně sušené banány na přiklopení.

Na krém:

80 g másla z kešu ořechů,

1–⁠⁠⁠⁠⁠⁠2 lžíce kokosového oleje,

1 lžíce vanilkového extraktu,

rum dle chuti.

Postup:

Připravíme si dvě misky, jednu větší a druhou menší. Do větší misky dáme všechny suroviny potřebné k výrobě těsta na hnízda. Ty smícháme a zhotovíme z nich těsto, které poté necháme chvíli odležet. Menší miska nám poslouží k přípravě krému. Vložíme do ní všechny potřebné ingredience a společně je smícháme.

Když máme obě části hotové, vezmeme formičku, pomocí níž docílíme požadovaného tvaru těsta. Vzniklá hnízda zbývá naplnit krémem a přiklopit piškotem. Kdo má zálusk na veganské cukroví bez cukru, stačí, aby piškoty nahradil veganskými či sušenými banány.

4. Kokosky

Kokosky máte hotové za pár minut. Jakožto cukroví bez cukru a mouky jsou vděčnou pochoutkou, která ovšem neztrácí nic na své chuti. Naopak rovnou upozorňujeme, že sladké jsou ažaž. Kdo si tedy na sladké až tak nepotrpí, může dávku sirupů snížit a upravit ji podle svých chuťových preferencí, v závislosti na tom pak i sypké suroviny.

Ingredience:

1 hrnek mletých loupaných mandlí,

3,5 hrnku strouhaného kokosu,

1,5 hrnku javorového sirupu,

1,5 hrnku rýžového sirupu,

1 vanilkový lusk,

špetka soli.

Postup:

Ze všeho nejdříve umeleme mandle v mixéru, až z nich vznikne jemný prášek. Do mísy nalijeme oba sirupy a smícháme je. Přisypeme k nim kokos, mandle, sůl a vanilku. Z této směsi vypracujeme těsto, z kterého se poté tvoří kuličky, jež se následně pokládají na plech s pečicím papírem. Ten se posléze vloží do předehřáté trouby na 180 stupňů, přičemž kokosky se pečou zhruba 10 minut. Po vychlazení se můžete pustit do ochutnávky.





5. Ořechové kuličky

Ořechové kuličky jsou jedním z tipů na cukroví bez cukru pro diabetiky, aby si i ti mohli o Vánocích zahřešit něčím sladkým. Toto cukroví sestává pouze z minima sacharidů a mělo by tedy splňovat nároky na diabetické sladkosti. Přesto by měl každý, kdo má cukrovku, dbát opatrnosti při jejich konzumaci a nijak to s nimi nepřehánět.

Ingredience:

80 g mandlové mouky,

40 g kokosové mouky,

20 g čekankového sirupu,

půl lžičky vanilkového aroma,

půl bílku,

špetka soli,

Na ozdobení: hranolky mandlí.

Postup:

Nejprve v misce vyšleháme bílek se špetkou soli. Dále přidáme čekankový sirup a vanilkové aroma a do bílku je zašleháme. Na řadu přicházejí mouky, které postupně do směsi přimícháme. Následně si navlhčíme ruce a vytvarujeme z těsta kuličky, jež vkládáme na plech vyložený pečicím papírem. Na závěr kuličky dozdobíme hranolky mandlí a dáme je do trouby rozehřáté na 170 stupňů zapéct na 10 až 12 minut.