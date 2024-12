Při balení dárků nemusíte vůbec používat izolepu, dokonce ani papír. Zkuste třeba balení do látky

Historie balicího papíru

Přemýšleli jste někdy nad tím, kde vlastně vznikla tradice balit si dárky do neprůhledného papíru? První zmínky o obalovém papíru lze najít ve staré Číně, která je kolébkou papíru i mnoha jiných vynálezů. Na evropské půdě začali jako první vyrábět papír Arabové v 8. století. Balení dárků se pak postupně stalo součástí pohanských slavností a oslav zimního slunovratu.

Mimořádným trendem bylo i ve viktoriánské Anglii. Britové rádi používali k balení dárků luxusní tapety. Zabalené balíčky pak ještě vylepšili stužkami a krajkami. Dárková balení byla ale tehdy vyhrazena jen vyšším společenským vrstvám, protože ostatní si nemohli drahý papír a jiné ozdoby dovolit.

Balicí papír, který používáme k balení vánočních dárků dnes, se poprvé objevil v papírnictví bratrů Hallových z amerického Kansasu. Na Vánoce roku 1917 jim došel jednobarevný balicí papír. Jako náhradu proto nabídli zákazníkům dekorativní francouzský papír k výrobě obálek. K jejich údivu se po papíru zaprášilo. Proto se rozhodli vyrábět vlastní ozdobný potištěný papír určený k balení dárků. Tento nápad se uchytil a odstartovala tím velká éra dekorativních balicích papírů.





Nejsnazší postup? Tašky a krabičky

Zdobení dárků je hlavně o estetice. Ne každý má ale trpělivost s vyměřováním velikosti papíru, stříháním a pečlivým skládáním. Pokud potřebujete dárky zabalit co nejrychleji, ale zároveň chcete, aby byl výsledek estetický, nakupte si předpřipravené dárkové tašky a krabičky. V obchodech jich najdete nespočet, takže si můžete vybrat přesně takové, které budou mít požadovaný design a velikost. Často bývají opatřeny kartičkami, na které můžete napsat jméno obdarovaného.

Klasické balení dárků

U pevných dárků, které mají pravidelný tvar krychle či kvádru, je balení vůbec nejjednodušší. Mnoho lidí tak balí tyto dárky klasickým způsobem, kdy budete potřebovat kromě papíru jen nůžky a izolepu. Níže naleznete návod, jak snadno zabalit třeba knížku.

Postup balení:

Nejprve si vyměřte požadovanou velikost papíru. Měl by být zhruba dvakrát větší na délku i na šířku než dárek. Vystřihněte papír podle naměřených rozměrů. Položte dárek na papír a přeložte boční část papíru přes polovinu dárku. U druhé poloviny papíru nejprve přehněte hranu, aby byla hezky zarovnaná. Poté ji můžete přeložit přes stranu dárku tak, aby překryla první polovinu papíru. Zajistěte přeloženou stranu lepicí páskou. Nakonec zabalíte papír na kratších stranách. Přehněte kratší hrany dovnitř a jednu přeložte ke druhé. Přehněte a zajistěte izolepou. Stejně postupujte i na druhé straně.

Originální techniky balení

Výše uvedený postup se nejsnadněji aplikuje na knížky, krabice s botami a další dárky, které mají pravidelný tvar. Pokud chcete někoho obdarovat lahví dobrého vína, čepicí nebo směsí dobrot, může být trochu náročnější přijít na techniku, jak dárek pěkně zabalit. Proto jsme si pro vás připravili několik tipů.

Celofán a dárkový koš

Tento způsob se bude hodit v případě, že máte pro dotyčného několik menších dárků. Může jít třeba o krabičku čaje, sprchový gel, marmeládu, čokoládu a paštiky. Jednotlivé dárky dejte do košíku nebo na dno papírové krabice. Koš poté zabalte do celofánu nebo nahoře zavažte barevnou stuhou či ozdobnou mašlí.

Bonbon

Tvar „bonbonu“ možná už používáte. Hodí se u měkkých věcí, jako jsou šály, trička a čepice. Dárek obalte papírem kolem dokola a na obou koncích svažte stužkou. Konce poté nastříhejte na dlouhé proužky.

Balení lahví

U lahví můžete pochopitelně vzít dárkovou tašku na nápoje, která má podlouhlý tvar. Další možností je obalení láhve papírem, který pak zajistíte lepicí páskou a nahoře zavážete stuhou. Některé lahve jsou ale samy o sobě natolik zdobné, že je ani nemusíte balit. Stačí ovázat pěknou mašlí a přidat jmenovku.

Papírové záložky a balení bez izolepy

Technika papírových záložek vyžaduje použití většího množství papíru, ale zase se obejdete bez izolepy. Jde ale o poměrně náročný způsob, u kterého si musíte opravdu pečlivě nastudovat návod. Doporučuje se proto začít balením, které v mnohém připomíná klasický způsob, jen nepoužíváte izolepu. Spočívá v precizním ohýbání rohů a správném umístění dárku. Tato metoda je hodně populární mezi Japonci.

Balení do látky

V Japonsku se někdy dárky balí do látky. Technika furoshiki získává postupně čím dál větší oblibu i v jiných zemích. Obdarovaný totiž získá kromě zabaleného dárku i kus oblečení, takže vlastně dostane dárky dva. Dárky se většinou balí do šátku čtvercového tvaru nebo do šály.

Tipy na dozdobení balíčků

Naprostou klasikou, kterou se zdobí již zabalené dárky, jsou mašle a stuhy. Množství a druhy ozdob volte spíše podle toho, v jakém stylu jsou dárky zabalené. Pokud máte lesklý barevný papír, nakombinujte ho spíše s decentní stuhou. Pěkně vypadají barevné kontrasty, proto se třeba na dárky v modrém obalu dávají červené stuhy.

Když se rozhodnete pro „skromnější“ styl balení a dárečky zabalíte do přírodního hnědého papíru, bude určitě lepší volbou, pokud se ve stejném duchu ponesou i ozdoby. Stačí dárek převázat provázkem nebo aranžovacím lýkem. Do vytvořené mašličky můžete zastrčit i snítku cesmíny či jmelí. Nebo se můžete ještě více odvázat a nalepit na dárek třeba perníček, kousek badyánu nebo plátek sušeného pomeranče.

Své blízké určitě potěšíte i tím, když na dárky přidáte pěkné jmenovky. Hotové kartičky je možné koupit v obchodě, nebo si můžete vyrobit své vlastní z pevnějšího papíru či zbylého kartonu. Na jmenovky pak stačí napsat jméno, ke kterému můžete připojit ještě milý vzkaz na památku.