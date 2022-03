Posilující dávku očkování proti covidu neodkládejte, říká ministerstvo i šéf vakcinologů

Jarní slunce, odložení respirátorů na většině míst, kde ještě nedávno byly povinné, a menší počet zpráv o koronaviru SARS-CoV-2 dává zapomenout na pandemii. Řada lidí, kteří již mají nárok na třetí, tedy posilující dávku očkování, ale zatím ji nepodstoupila, proto řeší, zda na očkování jít v dohledné době, na podzim nebo vůbec nechodit.

Odborníci, kteří udávají směr pandemických pravidel, ale vkazují, aby lidé nebezpeční covidu nepodceňovali a na třetí dávku šli.

Virová nálož zůstává mezi lidmi vysoká

„To, že je pěkné počasí, vůbec není podstatné. Podstatné je, jaká jsou čísla, a ta říkají, že v tuto chvíli je stále vysoká virová nálož covidu v populaci. Takže ten, komu vychází termín přeočkování v měsíci březnu a dubnu, by se rozhodně na něj měl dostavit,“ říká pro server Vitalia.cz epidemiolog Roman Chlíbek, jenž vede Českou vakcinologickou společnost a poradní orgán ministerstva zdravotnictví s názvem Národní institut pro zvládání pandemie.

„Kdo sleduje situaci, ví, že počty nakažených nejsou nižší. Pokles se zastavil, určitě i příchodem nové varianty omikron 2, a už se tady objevuje i varianta omikron 3. Stále tedy trvá důvod pro to být očkován,“ dodává Roman Chlíbek. Varianta omikron 3, o níž hovoří, má oficiální označení BA.3.

Proti odkládání přeočkování hovoří také ministerstvo zdravotnictví. „Rozhodně doporučujeme očkování třetí, posilující dávkou. Ochrana před onemocněním covid-19 po očkování postupem času klesá. Podle dat českého Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) přibližně po půl roce klesne účinnost dokončené vakcinace k 60 procentům. Po dalších třech měsících až pod 50 procent. Třetí, posilující dávka naopak vrací účinnost nad 90 procent,“ upozorňuje mluvčí rezortu Ondřej Jakob a opakuje, že vakcína je zatím nejefektivnějším opatřením proti covidu-19, které brání těžkému průběhu, hospitalizaci a zachraňuje životy.

Nakažených je stále i přes 10 000 denně, méně se testuje

Data, která rezort zdravotnictví pravidelně zveřejňuje, ukázala, že v neděli 27. března bylo naočkováno 141 lidí. Počty nakažených se ještě před týdnem (v pondělí a úterý) pohybovaly denně kolem 10 500 nakažených. V neděli 27. března to bylo 2 246 pozitivně testovaných.

Čísla ale ovlivňuje to, že se méně testuje. Například v neděli to bylo zhruba 6 500 PCR testů, ve všední den se počet testů tohoto typu pohyboval mezi 24 0000 až 29 000 testy. Jejich počet ale minulý týden den ode dne klesal. Přitom například na konci ledna bylo i 105 000 testovaných metodou PCR za den. Jedním z důvodů, proč je testů méně, je i to, že preventivně se nyní mohou lidé testovat maximálně 1× měsíčně, jak jsme již dříve informovali.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) ve své poslední podrobné zprávě k covidu uvedl, že mezi 21. únorem a 21. březnem dle celogenomové sekvenace, tedy čtení genomu viru, převažovala varianta omikron, a to v 99,88 %. „Varianta omikron zahrnuje linie BA.1 (379 WGS), BA.1.1 (476 WGS), BA.2 (944 WGS) a BA.3 (v daném období nesekvenována). Varianta delta nebyla v tomto období potvrzena sekvenací,“ uvádí SZÚ.

Posílení imunity jarním přeočkováním nejspíš do podzimu nevydrží

Jaký bude další postup pandemie, je téměř nemožné říci, byť ministerstvo zdravotnictví má k dispozici modely. Dodává mu je ÚZIS. Co je ale už nyní téměř jisté, že imunita navozená jarním očkováním do podzimu z velké části vyvane.

„To, že do podzimu vyvane, je pravděpodobné, a pak nezbyde nic jiného, než se před začátkem nové očekávané vlny, zejména u rizikových skupin, nechat přeočkovat. Koneckonců u chřipky se necháváme přeočkovat také každý rok před sezónou,“ říká Roman Chlíbek.

Podle něj ale vyvanutí imunity není argumentem pro nynější odkládání posilující dávky. „Do podzimu vyvane, ale potřebuji se přece chránit teď, kdy je tu ještě vysoká virová nálož,“ podotýká epidemilog.

To, že na podzim se očkování bude opakovat, připouští i ministerstvo zdravotnictví. „Je samozřejmě možné, že vakcinace proti covid-19 se bude periodicky opakovat, tak jako kupříkladu proti chřipce,“ uvádí Ondřej Jakob.

Zda ale bude nutné přeočkování pro každého, nebo bude doporučováno například jen seniorům či chronicky nemocným, ještě ministerstvo nerozhodlo. Není jasné ani to, zda si sezóna respiračních onemocnění 2022/2023 vyžádá pouze jedno přeočkování, nebo jich bude více.

Zůstane přeočkování hrazeno z veřejných prostředků?

Otázkou také je, zda přeočkování bude i nadále hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Tomu, aby i nadále bylo hrazeno, nahrává neochota části lidí nechat se naočkovat a politika státu, který se je k očkování snaží přesvědčit, protože vede k menší zátěži nemocnic. Navíc ministerstvo zdravotnictví dosud nenaznačilo, že by uvažovalo o přeočkování proti covidu za své.

Proti tomu, aby v budoucnu bylo plošné očkování proti covidu hrazeno, ale mohou nahrávat nižší příjmy zdravotních pojišťoven. Očkování sice v pandemii pojišťovny nezatěžovalo nejvíce – větší zátěží bylo plošné testování zaměstnanců – ale pojišťovny kvůli covidovým opatřením přišly či přicházejí o rezervy. V recesi navíc může klesnou výběr pojistného, stát také avizoval, že nenavýší platbu za státního pojištěnce, a systém se musí vyrovnat i s péčí o lidi prchající před válkou na Ukrajině.

„Predikce je skutečně zatížena celou řadou neznámých. Je to věštění z křišťálové koule. Já se nebojím zvýšených nákladů, protože si myslím, že systém je schopen zvládnout jednotky set tisíců utečenců. Toho, čeho se bojím, je dopad na příjmovou část, protože nikdo dnes nedokáže předpovídat, co se stane s ekonomikou, příjmy, nezaměstnaností,“ řekl nedávno serveru Vitalia.cz ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek s tím, že pojišťovny budou vycházet z dat ministerstva financí.