Inspektoři loni zakázali prodej 28 hraček. Ohrožovaly děti i životní prostředí

„Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje bezpečnost dětských hraček, které jsou nabízeny a prodávány na tuzemském trhu. V průběhu roku 2022 zkontrolovala celkem 1 943 modelů hraček a u 753 modelů zjistila nedostatky. Do informačního systému Evropské komise pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích „Safety Gate“ pak nahlásila 28 nebezpečných hraček, “ uvedl tiskový mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Nebezpečné hračky byly převážně elektrické. Nejčastější problém byl v tom, že v pájených spojích obsahovaly nadlimitní množství olova, případně kadmia. Takové hračky mohou při nesprávně zvolené likvidaci způsobovat kontaminaci vody či půdy a z tohoto důvodu být zdrojem environmentálního rizika pro živočichy i rostliny.

Nebezpečné malé části a baterie

„Pracovníci inspekce odebrali na trhu i hračky určené pro malé děti ve věku do tří let, které obsahovaly malé části či nevyhověly v mechanických zkouškách, kdy se z testovaných hraček malé části oddělily. Malé části v hračkách jsou pro nejmenší děti nebezpečné, mohou je polknout či vdechnout,“ pokračoval Fröhlich.

Problémy z hlediska bezpečnosti představovaly i hračky, u kterých se dalo snadno dostat ke knoflíkovým bateriím. Pokud by je dítě spolklo, mohly by mu v trávicím traktu způsobit velké zdravotní potíže.

„Baterie v těle působí, i když je vybitá. Proudem poškozuje tkáň, která pak do hloubky nekrotizuje. Nekróza přitom na tkáně působí i nějaký čas po odstranění baterie a způsobí, že se nejen poškodí stěna jícnu, ale může vzniknout píštěl mezi jícnem a průdušnicí,“ popsal pro server Vitalia.cz otorinolaryngolog Jiří Skřivan s tím, že rodiče by měli přijet do nemocnice vždy, když mají byť jen podezření, že jejich dítě baterii spolklo.

Magnetické kuličky mohou zablokovat střeva

Samostatnou kapitolou jsou hračky tvořené magnetickými kuličkami. Na jejich nebezpečnost upozorňují inspektoři i odborníci často. „V případě, kdy by dítě polklo větší množství magnetických kuliček, může dojít k poranění trávicího traktu. Při pohybu těchto částí v trávicím traktu by mohlo dojít k jejich spojení přes střevní stěnu a tím způsobit blokaci střev nebo v delším časovém období i k nekróze v místě spojení. Vdechnutí magnetické kuličky dětmi rovněž může způsobit dýchací problémy,“ upřesnil mluvčí ČOI.





Inspektoři udělili pokuty přes 4 miliony

ČOI kontroluje také administrativní náležitosti spojené s prodejem hraček. Pochybení zjistila ve 753 případech.

„Při kontrolách značení, průvodní dokumentace a informací pro spotřebitele (inspektoři) zjišťovali, zda je vysledovatelný původ hraček (jsou dostupné informace o výrobci či dovozci) a zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. V případě, že tyto informace obsahovaly nějaká omezení (např. piktogram nevhodné pro děti do tří let), inspektoři kontrolovali, zda byly spotřebiteli sděleny důvody pro toto omezení,“ popsal Fröhlich s tím, že celkem ČOI v roce 2022 uložila 279 pokut za 4 245 500 korun.