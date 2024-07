Léky a náplasti ano, antibiotika ne. Co má obsahovat cestovní lékárnička?

Lékárničku před cestou vždy zkontrolujte

„Vyhoďte prošlé nebo poškozené či rozdrcené léky a zpuchřelé obvazy. Máte-li v ní masti nebo krémy, zkontrolujte jejich stav. Dlouho otevřené vyhoďte. Buďte nekompromisní také vůči loňským opalovacím krémům, protože mohou dráždit kůži. Právě krémy a masti podléhají při nevhodném skladování největší degradaci,“ upozorňuje lékařka Jana Ježková, vedoucí Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP.

A připomíná, že všechny léky je také zapotřebí mít v blistrech nebo obalech, nikoliv vysypané v pytlíčku – ideálně s příbalovým letákem, nebo alespoň s opsaným dávkováním.

Léky na bolest, horečku, průjem…

A jaké léky tedy konkrétně na dovolenou vzít? Odborníci doporučují především analgetika typu Paralen a Ibalgin, dále pak černé uhlí a smectu na střevní potíže, cucavé pastilky na bolest v krku, kapky do očí, do nosu a do uší, Fenistil gel, rehydratační roztok v prášku, něco na kašel a také na alergii.

Antibiotika jen od lékaře

Cestovní lékárnička by pak rozhodně neměla obsahovat antibiotika, přibalená jen tak pro jistotu, pro strýčka Příhodu. Tyto léky předepisuje pouze lékař.





„Antibiotika bez porady s lékařem neužívejte. Výjimkou jsou pouze případy, kdy například cestujete do divočiny a jste s vaším lékařem dopředu domluvení, v jakých situacích, kdy a jak je začnete užívat. Na druhou stranu, pokud někdo trpí opakovaně záněty močového měchýře, je dobré mít u sebe pohotovostní dávku antibiotika opět pouze po dohodě s lékařem, aby byla léčba zahájena co nejdříve,“ pokračuje doktorka Ježková.

„Vychytávky“, které dokážou hodně pomoci

Až se budete balit, mohou se vám hodit také následující pomůcky: desinfekce, náplasti, obvaz, nůžky, pinzeta na klíšťata, sterilní čtverce, rukavice, repelenty a opalovací krémy – na sezonu pořiďte vždy nové s dostatečným faktorem.

„Dobrou vychytávkou jsou steristrips – lepící stehy – na drobné povrchové rány, které by se jinak musely sešít. Díky tomu je možné po ošetření a desinfekci drobnou řeznou ránu slepit a ušetřit si šití a cestu k lékaři, což oceníte především v odlehlejších regionech,“ říká lékařka.

Děti na cestách? Přibalte následující

Pokud cestujete s dětmi, máte situaci trochu složitější. Potřebujete toho totiž víc a také některé speciální přípravky. Například opalovací krémy s velmi vysokým faktorem, Panthenol nebo Bepanthen na podrážděnou pokožku, Sudocrem nebo Imazol krémpastu na opruzeniny, „nepálivou“ desinfekci (Betadine) a jinak běžné léky jako u dospělých, ale v dětské variantě, vždy podle věku a váhy dítěte.

Co do exotiky i divočiny?

Pokud se chystáte někam mimo civilizaci, nezapomeňte určitě ani na termoizolační folii. Kromě normální desinfekce typu Betadine nebo Cutasept je vhodný i peroxid vodíku na čištění rány po případném poranění zvířetem.

„Do divočiny balím také tejpy, kterými se dá leccos zafixovat, třeba lehce podvrtnutý kotník. Navíc dokážou v nouzi i slepit boty,“ přidává osobní tip Jana Ježková.

Do exotických destinací rovněž zkontrolujte očkování. Informujte se, proti jakým nemocem musíte být chránění a jaké vakcíny odborníci doporučují. Nezapomeňte, že očkování musí být zahájeno včas, abyste dostali včas všechny potřebné dávky. Očkování provádějí specializovaná pracoviště – střediska očkování a cestovní medicíny. Tam také každému zájemci vypracují individuální očkovací plán, a to na základě toho, kam konkrétně cestuje, jak dlouho tam bude, kde bude bydlet, jaký je jeho aktuální zdravotní stav atd.

Kontrolujete svoji domácí lékárničku? Ano, pravidelně

Občas

Ne

Povinné očkování je v současné době očkování proti žluté zimnici při cestách do některých zemí Afriky a Střední a Jižní Ameriky (seznamy těchto zemí jsou pravidelně aktualizovány WHO, očkování je vyžadováno i při tranzitu v oblasti s výskytem žluté zimnice) a proti meningokokové meningitidě (A,C, Y, W) při cestách do Saúdské Arábie.

Nejčastěji doporučovaná jsou­ očkování proti:

virové hepatitidě A

virové hepatitidě B

břišnímu tyfu

meningokokové meningitidě

vzteklině

přenosné dětské obrně (poliomyelitidě)

japonské encefalitidě

choleře a onemocnění enterotoxigenním E.coli

klíšťové encefalitidě

chřipce

mpox (opičím neštovicím)

dengue

Téma očkování při cestách do zahraničí zpracovává například Státní zdravotní ústav na svém webu.

Kromě očkování se také ujistěte, zda jsou na cestu nutná antimalarika.

Kam patří lékárnička?

Lékárnička patří na suché, tmavé a ideálně i chladné místo. Nenechávejte ji ani v autě, ani na pokoji v koupelně na okně, kde hrozí vysoké teploty. Ty by mohly léky a přípravky poškodit a znehodnotit.





Léky balte do středu

Až si budete balit batoh, myslete také na samotné uspořádání cestovní lékárničky. Nejen proto, abyste měli lepší přehled, kde co máte, a zvládli potřebný lék či přípravek snadno a rychle najít, ale také kvůli nadměrnému vedru (především pokud jde o cestování do divočiny). Léky sbalte doprostřed a izolujte je obvazovým materiálem.

Galerie: Jak vypadaly léky dříve?

Tipy pro lidi s chronickým onemocněním

U pacientů s chronickým onemocněním je doporučováno mít seznam všech diagnóz v latině nebo angličtině a také seznam všech léků (účinné látky, ne jen komerční název přípravku) včetně dávkování, dále pohotovostní postup a potřebné léky pro případ náhlého zhoršení stavu.

„Důležité je mít dostatečnou zásobu léků, a to nejen na počet dnů dovolené. Léky mějte vždy u sebe v příručním zavazadle, nikdy ne v zavazadlovém prostoru, kde se můžou ztratit nebo poškodit. Nezapomeňte, že například inzulin nesmí v letadle do odbaveného zavazadla, protože by zmrznul,“ dodává doktorka Jana Ježková.