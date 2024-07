Bojíte se, že si z cest přivezete šváby? Dejte pozor na jídlo a případně volejte odborníky

Švábům „pomáhá“ teplo i rezistence na insekticidy

Delší či extrémnější „teplá“ sezona by přemnožení teplomilných švábů každopádně napomohla. Existují ovšem i druhy, které horku tolik neholdují.

„Dalším důvodem přemnožení pak může být nárůst výskytu populací rezistentních k používaným insekticidům, a tedy neúspěšné hubení těchto škůdců,“ dodává Leipnerová Galková.





Jak poznáte zamoření šváby?

Indicií pro to, že máme v pokoji švábi, je vícero. „Buď nalezneme živé šváby (dospělce či nymfy), případně ootéky (schránky s vajíčky). Dále lze nalézt svlečky švábů, jejich trus, případně ulámané části těl (např. končetiny, tykadla). Nález mrtvých švábů může znamenat, že v objektu probíhala dezinsekce, švábi jsou již vyhubeni a pouze neproběhl úklid. Zároveň je ale možné, že se někde v úkrytu stále vyskytují i živí jedinci, takže na to pozor,“ vyjmenovává Zdeňka Leipnerová Galková.

Pokud na dovolené objevíte v pokoji něco z výše zmíněného, je každopádně namístě informovat majitele ubytovacího zařízení a požádat o přestěhování. A doufat, že v jiném pokoji bude situace lepší. Případně změnit rovnou celý hotel.

Pozor na jídlo a odpadky

Hlavním doporučením během dovolené je nicméně obezřetnost, tedy kontrola osobních věcí. „V případě velkých obav lze osobní věci ukládat do uzavíratelných pytlů, kam švábi neproniknou. Určitě je také dobré zbytečně je nelákat na potravu, a tedy adekvátně na hotelovém pokoji nakládat s potravinami a odpadem,“ radí odbornice.

Preventivní postřik zavazadla či čehokoliv jiného insekticidem smysl nemá. „Pokud bude daná populace švába rezistentní, stejně to nepomůže, a je to v podstatě i proti zákonu a správné praxi. Zjednodušeně: insekticidy se mají používat až v případě, že je výskyt škůdce potvrzen, a zároveň až poté, co se tohoto škůdce nedaří vyhubit jinými ‚nechemickými‘ metodami,“ dodává Leipnerová Galková.

Jak je to se šváby v Česku?

Švábi už bohužel začínají být problém i v Česku. „V poslední době máme od odborně způsobilých osob (laicky DDD techniků) informace o narůstajících případech výskytu populací, které se nedaří hubit. Na vině bude zřejmě již zmiňovaný vývoj rezistence,“ popisuje odbornice s tím, že jde o druhy, které žijí v budovách, kde mají dost úkrytů a potravy.

Rusec lesní, neškodný druh, který se do budov dostává spíše náhodně a omylem. Autor: Depositphotos

Jedním dechem ale doplňuje, že ne všechny druhy švábů jsou škůdci. V Česku se vyskytují i volně žijící druhy, které jsou pro člověka absolutně neškodné a nechtějí se ani usazovat uvnitř budov, dostávají se tam spíš náhodou.

„Často se setkáváme s případy, kdy tento ‚lesní‘ šváb přiletí například na terasu obytné budovy a už vypuká panika ze zamoření. K nejčastější záměně dochází u druhů rusec lesní / Ectobius sylvestris (případně další druhy rodu Ectobius) = neškodný, nesynantropní X rus domácí (Blattella germanica) = škůdce,“ popisuje.

Exotické druhy švábů se pak do ČR dostávají spíše než dovozem z dovolené jako krmivo, které pro své mazlíčky pořizují chovatelé plazů.

Vyhubit je zvládnou jen odborníci

Ve chvíli, kdy je jisté, že máte šváby doma, máte jedinou možnost – volat odbornou firmu. Ta má totiž k dispozici profesionální přípravky, které zvládnou škůdce zahubit.

A v čem nám vlastně švábi škodí? Kromě toho, že málokomu nevadí pocit, že vedle něj v pokoji lezou brouci, jde hlavně o to, že znehodnocují věci a jídlo okousáním či například trusem. Tím je mohou kontaminovat a přenášet nemoci a způsobovat také alergie. K tomu všemu se s jejich výskytem pojí charakteristický zápach.

