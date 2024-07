Pálení na hrudi či plicích může poukazovat na řadu zdravotních problémů. Kdy zpozornět?

: velice nebezpečným stavem je plicní embolie, při které dochází k ucpání plicnice (tepny zásobující plíce krví) trombem. Nejčastěji je uzávěr způsoben krevní sraženinou, která se utrhla a doputovala krevním řečištěm až do plic. Mezi klinické příznaky embolie patří dušnost, pálení na plicích, silná bolest na hrudi, která se zhoršuje při dýchání, kašel, cyanóza, pokles krevního tlaku a poruchy vědomí. Pacient musí být co nejrychleji dopraven do nemocnice.