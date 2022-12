Co všechno může udělat cibule pro vaše zdraví

I když cibule při kuchyňském zpracování vyvolává u drtivé většiny lidí slzy, nepředstavuje nic, nad čím by bylo nutné plakat opravdově. Tato zelenina, patřící do rodu Allium (česnek), je totiž nejenom ingrediencí, která je v kuchyni nezastupitelná, ale také mimořádně zdravou rostlinou už odedávna používanou v tradiční lidové medicíně.

Cibuli uznávali už dávní předkové

Historie původních druhů cibule není dobře zdokumentována a její geografický původ je nejistý. K domestikaci však pravděpodobně došlo v západní nebo střední Asii. Stopy cibule získané z osad z doby bronzové v Číně naznačují, že byla používána už okolo roku 5000 před naším letopočtem, a to nejenom pro svou chuť, ale také pro trvanlivost při skladování a přepravě.

Starověcí Egypťané považují kulovitý tvar cibule a kruhovitou strukturu uvnitř za symbol věčného života. Je pro ně uctívanou rostlinou, o čemž svědčí i stopy cibule nalezené v očních důlcích faraona Ramesse IV., vládnoucího v období let 1156 až 1150 před naším letopočtem.

Římský válečník a filozof Plinius starší psal v 1. století našeho letopočtu o používání cibule v Pompejích. Zdokumentoval římské přesvědčení o schopnosti této rostliny zlepšit oční onemocnění, pomáhat k lepšímu spánku a léčit prakticky všechny neduhy, od zánětů v ústní dutině a bolavých zubů až po kousnutí od psa, ústřelu anebo úplavice.

Ve věků objevů byla cibule přivezena do Severní Ameriky prvními evropskými osadníky. Ti zde našli rostliny blízce příbuzné cibuli, které zdejší domorodí obyvatelé používali v hojné míře. Podle deníků vedených některými ranými anglickými kolonisty byla cibule jednou z prvních plodin zasazených osadníky z legendární lodi Mayflower, kteří založili kolonii Plymouth.





„Baňka“ plná cenných látek

Cibule je vynikajícím zdrojem vitamínu C, sloučenin síry, flavonoidů a fytochemikálií neboli fytonutrientů. Tyto přirozeně se vyskytující sloučeniny v ovoci a zelenině jsou schopny pomoci lidskému organismu odolávat nemocem.

Flavonoidy jsou látky, které se řadí mezi antioxidanty, patří mezi rostlinné pigmenty a podle studií mohou pomoci snížit riziko vzniku Parkinsonovy choroby, kardiovaskulárních onemocnění a mrtvice. Obzvláště ceněným flavonoidem v cibuli je kvercetin, který vědci spojují s prevencí vzniku rakoviny. Kvercetin má také řadu dalších zdravotních benefitů, přičítá se mu snížení intenzity příznaků při infekcích močového měchýře, podpora zdraví prostaty a snížení krevního tlaku. Také další fytochemikálie v cibuli pomáhají při udržování dobrého zdraví a mají protirakovinné a antimikrobiální vlastnosti.

Vysoká hladina antioxidantů dává cibuli její výraznou vůni a chuť. Obecně potraviny s vysokým obsahem antioxidantů a aminokyselin umožňují lidskému tělu optimálně fungovat. Antioxidanty pomáhají předcházet rakovině a aminokyseliny jsou základní stavebním kamenem bílkovin, jež se účastní prakticky všech životně důležitých funkcí v organismu.

Cibule pomáhá proti řadě nemocí

Pokud bychom si shrnuli zdravotní přínosy cibule, je jich skutečně celá řada. Podporuje zdraví srdce mnoha způsoby, včetně snížení krevního tlaku a rizika infarktu. Síra, kterou cibule obsahuje, působí jako přírodní prostředek na ředění krve a zabraňuje shlukování krevních destiček, které vede ke zvýšenému riziku infarktu nebo mrtvice. Složky cibule také podporují boj proti vysoké hladině cholesterolu a tuků v krvi.

Například kvercetin může dále pomoci zabránit hromadění plaku (tuková hmota a bílé krvinky) v tepnách, způsobeného vysokou hladinou cholesterolu. Síra obsažená v cibuli se kromě jiného jeví jako účinné protizánětlivé činidlo.

Vláknina v cibuli podporuje dobré trávení a pomáhá udržet střevní mikroflóru zdravou. Cibule pomáhá také při cukrovce: chrom pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi. Síra pak krevní cukr pomáhá snižovat, protože spouští zvýšenou produkci inzulínu. Každodenní konzumace cibule může zlepšit hustotu kostí u žen v menopauze, podle výzkumů jde až o dvacetiprocentní snížení rizika zlomeniny kyčle než u těch, které cibuli nejedí.

Slupku loupejte opatrně

Cibule je zdravá syrová i vařená, i když v syrovém stavu má vyšší hladiny organických sloučenin síry poskytujících mnoho zdravotních výhod. Ve vnějších vrstvách cibulové dužiny je vysoká koncentrace flavonoidů, takže se vyplatí dát pozor na to, aby se při loupání odstranilo co nejmenší množství jedlé části cibule. Jakkoliv je však cibule zdraví prospěšná, někteří lidé by měli být opatrní.

Jaký máte vztah k cibuli? Miluju ji a jím ji i syrovou V jídle ji mám rád/a, ale jen vařenou Nejím ji Zobraz výsledek

Některé látky mohou způsobit plynatost a nadýmání a zejména syrová cibule může zhoršit pálení žáhy u osob, u kterých se tento problém vyskytuje anebo trpí refluxní chorobou jícnu. Konzumace většího množství jarní cibulky může ovlivnit účinek léků na ředění krve, protože obsahuje vysoké množství vitamínu K, který je důležitou součástí procesu srážlivosti krve.