Češky rodí skoro nejvíc v Evropě, předhonily je jen Francouzky

V roce 2021 se v EU narodilo 4,09 milionu dětí. To byl o něco více ve srovnání s rokem 2020, kdy na svět přišlo 4,07 milionu dětí. Celkově lze konstatovat, že počet dětí narozených v EU má setrvale klesající tendenci, která začala v roce 2008 – tehdy se jeden rok narodilo 4,68 milionu dětí.

Úhrnná plodnost činila v roce 2021 v EU 1,53 živě narozených dětí na ženu a v roce 2019 bylo toto číslo mírně vyšší než v roce 2020, a to 1,50, ale zatím se rozhodně nedá soudit, zda půjde o setrvalý trend.

Všechna čísla pocházejí z nových statistik o porodnosti, která tento týden zveřejnil Eurostat, což je statistický úřad Evropské unie.

Porodnost v EU, živě narozené děti na ženu 2001–2021 Autor: Eurostat

Míra plodnosti v roce 2021 byla o něco nižší než nejvyšší zaznamenaná v roce 2016 (1,57), ale ve srovnání s rokem 2001 (1,43) se přece jen zvýšila. Nejvyšší úhrnná plodnost od počátku srovnatelné časové řady byla 1,57 v letech 2008, 2010 a 2016. V meziobdobí kolísala mezi 1,51 a 1,57.

V roce 2021 měla nejvyšší úhrnnou porodnost v EU Francie (1,84 živě narozených dětí na ženu), následovalo Česko (1,83), Rumunsko (1,81) a Irsko (1,78). Naopak nejnižší míra plodnosti byla zaznamenána na Maltě (1,13 porodů na ženu), ve Španělsku (1,19) a v Itálii (1,25).

Nejvíce se rodilo ve Francii, Česku a v Rumunsku, data z některých zemí chybí Autor: Eurostat

Pro představu, nejnovější souhrnná data z Česká, zatím za rok 2020. Tehdy se podle údajů Českého statistického úřadu v Česku narodilo 110,2 tisíce dětí, o dva tisíce méně než v předchozím roce, přičemž šlo o třetí meziroční pokles v řadě.





Ve snížení počtu narozených dětí se odrážejí změny v počtu a struktuře žen v reprodukčním věku – úroveň plodnosti v letech 2018–2020 neklesala, ale setrvávala na hladině 1,71 dítěte na jednu ženu. V předchozích letech, od roku 2000, měla úhrnná plodnost rostoucí trend (dočasně přerušen byl pouze na přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století v době hospodářské krize), v poslední dekádě mezi lety 2011 a 2018 se zvýšila z 1,43 dítěte na jednu ženu na zmíněných 1,71 dítěte (na podobné úrovni byla přitom naposledy v roce 1992), uvádí Český statistický úřad ve zprávě nazvané Aktuální populační vývoj v kostce.

Ani při této hladině plodnosti však není do budoucna zajištěna prostá reprodukce obyvatel, pro tu by bylo třeba překonat hranici 2,1 dítěte na jednu ženu – to se na území Česka naposledy stalo v roce 1980.

Plodnost v Česku za poslední dvě dekády Autor: Český statistický úřad