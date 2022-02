Čerstvé ovoce a zelenina ještě stále vyhrává boj s doplňky stravy

Představme si, že vědci a lékaři zjistí, že zelená a žlutá zelenina pomáhá snížit riziko vzniku rakoviny. A zároveň víme, že stejná žlutá a zelená zelenina má vysokou hladinu betakarotenu. Znamená to tedy, že právě betakaroten je tou kouzelnou přísadou, která je odpovědná za snížení rizika rakoviny?

Ne jednoznačně. Je sice pravda, že bylo prokázáno, že vysoká konzumace zeleniny s vysokým obsahem betakarotenu přispívá ke snížení rakoviny, ale studie zaměřená pouze na suplementy betakarotenu rozhodně neprokázala, že by tyto měly na rakovinu jakýkoli vliv.

Jak je to tedy s mystérii ohledně součástí ovoce a zeleniny?

Celé potraviny versus doplňky

Pokud užíváte doplňky stravy, přijímáte tak v podstatě jen čistou formu prvku, jako je železo, vitamin D nebo vápník. Když ale budete jíst jablko nebo cibuli, získáte tak rovněž tisíce fytochemikálií (antioxidanty jsou formou fytochemikálie). Fytochemikálie jsou bioaktivní rostlinné látky bez živin. Odhaduje se, že již bylo identifikováno více než pět tisíc fytochemikálií, ale velké procento stále ještě neznáme. Stále více a více studií a výzkumů dokazuje jejich podpůrný efekt při léčně rakoviny.

V roce 1992 byla provedena epidemiologická revize asi dvou set studií, které zkoumaly vztah mezi ovocem, zeleninou a rakovinou plic, tlustého střeva, prsu, děložního čípku, jícnu, dutiny ústní, žaludku, močového měchýře, slinivky břišní, vaječníků apod. Celkově bylo zjištěno, že 128 ze 156 dietních studií ukázalo, že konzumace ovoce a zeleniny má významný ochranný a preventivní účinek. Kromě toho bylo dokázáno, že riziko rakoviny bylo dvakrát vyšší u jedinců s nízkým příjmem ovoce a zeleniny, ve srovnání s těmi s příjmem vysokým (Block, Patterson, Subar: Fruit, vegetables, and cancer prevention: a review of the epidemiological evidence. Nutr Cancer 1992).

Manufakturní výroba jablka

Nyní můžete se ptát, proč farmaceutické firmy ještě nevyrobily pilulku, která by obsahovala právě tyto prospěšné fotochemikálie. Jistě by tomu tak bylo, kdyby to bylo tak jednoduché. Za prvé, fotochemikálie se objevují ve všech velikostech, tvarech, polaritě a rozpustnosti, které mohou mít naopak vliv na biologickou dostupnost a distribuci do různých buněk, orgánů a tkání v těle. Proto je téměř nemožné napodobit tento druh interakce a nahradit tak složitý proces jedinou pilulkou. A to i kdybychom naprosto přesně rozuměli tomu, jaké tyto tisíce fytochemikálií jsou, jak se ovlivňují navzájem a jaký mají vliv na lidské tělo. Například jablko se nám může jevit jako velmi jednoduché, ale jeho složení a uspořádání jsou mnohem složitější, než si dokážeme představit.

Ve prospěch čerstvého ovoce a zeleniny jako prevence při léčbě rakoviny v porovnání s výživovými doplňky svědčí i další studie, provedená ve Finsku na vzorku bez mála deseti tisíc mužů a žen ve věku 15 až 99 let. Tato studie ukázala inverzní vztah mezi příjmem flavonoidů a výskytem rakoviny (Knekt, Jarvinen, Seppanen, et al.: Dietary flavonoids and the risk of lung cancer and other malignant neoplasms. Am J Epidemiol 1997). Flavonoidy jsou látky, které mají antioxidační účinky a obvykle kladný vliv na cévy.

V roce 2003 byl v časopise American Journal of Clinical Nutrition publikován článek, který uvedl, že „fytochemikálie v ovoci a zelenině jsou zodpovědné za antioxidační a protinádorové činnosti,“ a že strava bohatá na ovoce a zeleninu má díky komplexnosti fytochemických látek pozitivní vlastnosti. Nemusíme přesně vědět, jak to funguje, ale víme, že to funguje.

Není třeba obávat se dávkování

Když užíváte doplňky stravy nebo multivitaminy, dávkování je velmi důležité. I když je něco pro naše tělo dobré v malých dávkách, velká dávka může být naopak toxická.

Ale když získáváte živiny přirozeně z potravy, je nepravděpodobné, že se objeví nějaké vedlejší negativní účinky. Přirozeně nízké hladiny fotochemikálií v ovoci a zelenině mají příznivý vliv na člověka, ale co se stane při vyšších dávkách? Neexistuje žádný pevný doporučený denní příjem fotochemikálií, ale je jasné, že vysoký příjem fotochemikálií funguje.

Čerstvé produkty: nejlepší zásobárna multivitaminů

Další způsob, jak se dívat na ovoce a zeleninu, je ten, že je budeme brát tak, jak je stvořila Matka Příroda – tedy jako dokonale zabalené a chutné multivitaminy. Místo toho, abchom se zásobovali lahvičkami s různými živinami, antioxidanty a vitamíny, měli bychom hledat způsob, jak vést vyvážený a zdravý životní styl plný čerstvých produktů a rozmanitých kombinací ovoce a zeleniny. Navštěvujte obchody se zdravou výživou, farmářské trhy, pěstujte si vlastní produkty. Dodejte svému životu trochu dobrodružství. Že jste nikdy předtím nejedli tuřín? Nikdy není příliš pozdě na to jeden ochutnat.

Jestliže máte v rodině historii rakoviny nebo zrovna sami s nádorem bojujete, je nezbytně nutné, aby vaše potrava obsahovala živiny a antioxidanty, a to ve velké míře. Je rovněž důležité si uvědomit, že byste jako podporu měli užívat i dietní suplementy a výživové doplňky. Před jejich užíváním byste se měli poradit se svým lékařem. Předchozí výzkum dokázal, že vysoké hladiny vitaminu C mají prooxidační vlastnosti.

Doplňky mohou být vynikající především pro ty, kteří považují za nemožné jíst vyváženou stravu, nebo mají určité zdravotní obtíže. Nejlepší volbou jak pro pacienty s rakovinou, tak ty zdravé, je však strava plná čerstvého ovoce a zeleniny.

Zpracováno s využitím studie Julie Chen a s jejím svolením.