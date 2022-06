Ukázkový jídelníček: Jak zvýšit příjem bílkovin během dne

Bílkoviny jsou základním stavebním kamenem pro správné fungování našeho těla. Pokud se vám ale na talíři nejčastěji objevují například těstoviny, které jsou chudé na proteiny, je na čase popřemýšlet o změně. Přinášíme vám tipy na výživné a běžně dostupné potraviny, díky kterým snadno navýšíte denní příjem bílkovin. Inspirujte se také vzorovým jídelníčkem na den.

Mezi potraviny s vyšším podílem bílkovin patří maso, tvaroh, řecký jogurt, ovesné vločky i amaranth, dobře jsou na tom ale i tyto druhy potravin.

Vajíčka

Věděli jste, že jedno vejce má až sedm gramů bílkovin? Příprava vajíček nezabere příliš času, a proto se stávají skvělou volbou pro lidi, kteří mají naspěch.

Pokud se stravujete především za pochodu, uvařte si do krabičky vejce natvrdo. Ozdobte jím svůj snídaňový toast s avokádem, nakrájejte ho do salátu nebo jej přidejte jako hlavní bílkovinu do zeleninového kari. Vejce má skutečně všestranné využití a byla by škoda toho nevyužít.







Autor: Depositphotos.com Chléb s vejcem a avokádem ke snídani

Mléčné produkty

Bílé jogurty, tvaroh, sýry a mléko v sobě skrývají mimo bílkoviny i další živiny. Obsahují také vápník, který zodpovídá za pevnost kostí a zubů. Proto bychom neměli podceňovat konzumaci těchto potravin. Například bílý jogurt si můžete dopřát nejen ke snídani v kombinaci s ovocem a vločkami. Může posloužit jako zdravější alternativa majonézy, omáčky k přílohám a tučné salátové zálivky. Jogurt můžete také rozmixovat s oblíbenou směsí zmrazeného ovoce a rázem si tak můžete vychutnat zdravější variantu zmrzliny. Dejte si ovšem pozor na rostlinná mléka. Jsou sice momentálně velice populární, to ale nemění nic na faktu, že jsou mimo jiné zdrojem nechtěných sacharidů. A to se může odrazit na výsledku vaší snahy zhubnout.



Autor: Depositphotos.com Například bílý jogurt si můžete dopřát ke snídani v kombinaci s ovocem a vločkami

Luštěniny

Čočka, sója, cizrna, fazole nebo hrách – tato luštěninová pětka představuje významný zdroj rostlinných bílkovin, navíc je bohatá na vitamíny, minerály a vlákninu. Rovněž přispívá ke správné funkci střev, snížení krevního tlaku a hladiny cholesterolu. Už jste ochutnali cizrnovou dobrotu jménem hummus? Skvěle nahradí kupovanou pomazánku v sendvičích a tortillách, nebo poslouží jako dip k čerstvým zeleninovým hranolkům. Připravte si také výživnou polévku z červené čočky na indický způsob. Díky výraznému koření vás navíc v chladných dnech i příjemně zahřeje.



Autor: Shutterstock Už jste ochutnali cizrnovou dobrotu jménem hummus? Skvěle nahradí kupovanou pomazánku v sendvičích a tortillách

Tofu

Zahoďte předsudky o tom, že tofu je vhodné pouze pro vegetariány a vegany. Nebojte se experimentovat a zařadit tento „sójový tvaroh“ alespoň jednou týdně jako náhradu masa. Kromě bílkovin obsahuje vitamín B, vápník, železo, hořčík, vlákninu a prospěšné nenasycené mastné kyseliny. Bílé tofu je chuťově neutrální, takže záleží pouze na vaší fantazii a chuti, jak ho upravíte. Můžete ho naložit v oleji, koření, bylinkách a zprudka orestovat, anebo zvolit zdravější způsob přípravy a zapéct v troubě. Pokud vás neochucená varianta natural neuspokojí, v obchodech najdete uzené nebo marinované tofu, kterým byste měli rozhodně dát šanci.



Autor: Depositphotos.com Nebojte se experimentovat a zařadit tento „sójový tvaroh“ alespoň jednou týdně jako náhradu masa

Práškový protein

Většinou máme tendenci spojovat si práškový protein s kulturistikou a velkými svaly. Přitom je skvělým doplňkem, který se hodí do ovocných koktejlů a šťáv. Není to ovšem jediný způsob jeho užití – přimíchejte jednu odměrku prášku na dochucení ovesné kaše, jogurtu, tvarohu nebo do těsta při pečení bábovky. Pokud se nebojíte nevšedních kombinací, připravte si výživný čaj – zamíchejte vanilkový protein s trochou vody tak, aby vznikla jemná pasta, zalijte horkým čajem a navrch posypte skořicí.



Autor: Pixabay.com / skeeze Protein můžete přidat i do ovocných koktejlů