Bez jehel a v lékárnách, i tak by mohla vypadat budoucnost očkování

O tom, jak změnit preventivní vakcinaci, aby lidé byli ochotnější ji podstupovat, byla řeč na odborné konferenci konané na konci listopadu v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU. Jejím tématem bylo právě očkování.

„Vymýtilo řadu smrtelných nemocí, o kterých dnes my nevíme, ale naši prarodiče a praprarodiče se s nimi setkávali. Ony nezmizely, jen jsme je dostali očkováním totálně pod kontrolu. Pokud ovšem opadne vysoký zájem o povinné očkování dětí, tak se mohou s velkou silou vrátit. Problém nejsou migranti a uprchlíci, ale snížená hladina proočkovaných v evropských zemích,“ podotýká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Pokud není či opadá zájem o nepovinné vakcíny (například proti chřipce, covidu nebo třeba klíšťové encefalitidě), vede to podle ministra také k oslabování povinného očkování. Změnit to může to, že lékaři budou zájemce považovat za rovnocenného partnera, kterému podají všechny pravdivé informace včetně možných nežádoucích účinků.

Vakcíny by si zájemci neměli platit ze svého

Jak ale očkování v blízké budoucnosti změnit, aby bylo atraktivnější? „Existuje řada drobností, které mohou vakcinaci posunout velmi dopředu tím, že ji udělají snazší. Takže to nemusí být jen o tom, že přijde nová technologie,“ podotýká náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Podle něj experti na uplynulé konferenci řešili, jak očkování dostat lidem blíž. „To znamená, aby nemusel chodit nikam daleko, ideálně aby nebyla aplikována jehlou a měla co nejjednodušší skladovací podmínky,“ vyjmenovává Jakub Dvořáček to, co by v budoucnu mohlo hrát klíčovou roli v tom, kolik lidí bude proočkováno a která vakcína bude mít před ostatními navrch.





Ministr zdravotnictví pak zmiňuje ještě jeden důležitý fakt. „Aby vakcíny byly dostupnější, musíme dosáhnout toho, aby byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro všechny zájemce,“ říká Vlastimil Válek s tím, že důležité také je, aby si mohli zájemci vybírat mezi více vakcínami na stejnou chorobu, a měli tak možnost zvolit si tu, která má jejich důvěru.

Bude se očkovat v lékárnách?

Místní dostupnost v některých státech vyřešili tím, že vybraná očkování lze podstoupit třeba v lékárně. Podle Jakuba Dvořáčka této možnosti nahrála covidová pandemie. „Polští lékárníci se v momentě největší krize přihlásili k tomu, že jsou připraveni očkovat. Za několik týdnů byla hotová legislativa a dnes je tam 2,5 milionu lidí očkovaných v lékárnách. Krize akceleruje změnu, která je nějakým způsobem potřeba. U nás toto včas neproběhlo, takže očkování v lékárnách je příběh nějaké vzdálené budoucnosti,“ uvádí náměstek ministra zdravotnictví.

Čeští lékárníci o možnost očkovat stojí, potřebná novela, která říká, že by to bylo možné jen u některých vakcín a u dospělých zájemců, ale uvázla v Poslanecké sněmovně. A to i proto, že značná část lékařů je proti této variantě. Zda změna zákona Sněmovnou a Senátem projde, zatím není jasné.

„Z mého pohledu očkování v budoucnosti musí rozhodně vypadat jako očkování u praktických lékařů pro dospělé a lékařů pro děti a dorost. To jsou ti, kteří jsou prvním kontaktem a kteří mají největší důvěru pacientů a rodičů, denně se s nimi setkávají a mají o jejich zdravotním stavu nejvíce informací,“ podotýká ministr zdravotnictví k místům, kde se očkuje a mělo by se očkovat.

„Jsou země, kde se v lékárnách očkuje, a v těchto zemích se zvýšil zájem o očkování. Zda je to dobrá cesta, či nikoliv, to ať rozhodne Poslanecká sněmovna, která v tom má moji absolutní důvěru, nejen proto, že jsem poslanec,“ dodává Vlastimil Válek s tím, že pak je otázkou, zda by se očkování mělo posunout k dalším specialistům, k nimž chodí například chroničtí pacienti.

Stáli byste o možnost naočkovat se v lékárně? Ano Ne Zobraz výsledek

Nepoužít jehlu, to je to, oč běží

Ochota očkovat se ale nezávisí jen na vzdálenosti, kterou musí zájemce za vakcínou urazit. „I způsob aplikace je něco, co pro spoustu lidí je tím, proč si řeknou, že na očkování nepůjdou. Očkování ve spreji aplikovaném na sliznici pro ně může znamenat, že nebudou mít problém jej podstoupit,“ popisuje Jakub Dvořáček.

Farmaceutické společnosti již do klinického výzkumu poslaly takto aplikované vakcíny proti covidu, zatím ale žádná z nich nezískala v EU ani podmínečnou registraci. V ČR lze tímto způsobem aktuálně očkovat děti proti chřipce.

Nutné je ovšem podotknout, že tento způsob aplikace zcela jistě nebude možný u všech očkovacích látek. Výrobci o něj usilují zejména u infekcí, které se do těla dostávají skrze sliznice nosu či úst.

Pomůže zjednodušené skladování

Ale nejde jen o způsob aplikace. Přibližování vakcín lidem může bránit například to, jakým způsobem je očkovací látka balena a distribuována. „Pro praktické lékaře může být rozhodující, zda jedna ampule obsahuje třeba 10 dávek, nebo zda je vakcína pro každého jednotlivého pacienta už přednastavená v aplikátoru a on to jednom otevře a píchne,“ podotýká Jakub Dvořáček.

Pokud totiž jedna ampule obsahuje více dávek, měl by je lékař po otevření rychle spotřebovat. Pokud se tak nestane, putuje přebytek do spalovny.