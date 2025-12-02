Banánový chlebíček aneb banana bread: Za hodinu můžete servírovat

- Doba přípravy: Přibližně 60 minut
- Kuchyně: Americká
- Počet porcí: 1 (standardní chlebíčková forma)
Vyzkoušejte přehledný videonávod:
Suroviny
- Mouka: 225 g polohrubé mouky
- Kypřidlo: 1/2 sáčku kypřicího prášku
- Kakao: 30 g kakaa (holandského typu)
- Dochucení: 1 sáček vanilkového cukru, 1 špetka soli
- Přidat: 75 g tmavé čokolády (nasekané nebo pecky), 1 hrst vlašských ořechů (nahrubo nasekaných)
- Banány: 4 ks zralých banánů
- Sladidlo: 200 g cukru krupice (ideálně třtinového)
- 2 ks vajec
- Tuk: 100 g rozpuštěného másla (+ máslo na vymazání formy)
Postup přípravy
Smíchání suchých surovin: Ve větší míse smíchejte mouku, kypřicí prášek, kakao, vanilkový cukr a sůl.
Přidání doplňků: Do suché směsi vmíchejte nasekanou čokoládu a nahrubo nasekané vlašské ořechy.
Příprava banánové směsi: V jiné míse rozmačkejte oloupané a nakrájené zralé banány na kaši (pomocí vidličky nebo šťouchadla). K banánové kaši poté zašlehejte cukr a celá vejce.
Spojení těsta: Mokrou banánovou směs přilijte k suchým přísadám a promíchejte. Nakonec do těsta zapracujte rozpuštěné máslo.
Pečení: Těsto přelijte do formy na chlebíček vymazané máslem. Formu vložte do trouby předehřáté na 170 °C a pečte po dobu 50–60 minut.
Tipy pro dokonalý chlebíček
- Chlebíček je ideální jako sytá snídaně nebo svačina. S kopečkem zmrzliny se hodí i jako slavnostnější dezert.
- Čím zralejší banány použijete, tím sladší a šťavnatější bude výsledek.
Mouka: Můžete kombinovat klasickou polohrubou mouku s celozrnnou.
Ořechy: Místo vlašských ořechů se skvěle hodí pekanové ořechy nebo mandle.
Koření: Těsto můžete dochutit skořicí, kardamomem nebo hřebíčkem. Pro svěžest přidejte i citronovou kůru.
Poleva: Místo čokolády v těstě můžete hotový chlebíček přelít čokoládovou polevou.