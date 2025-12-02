Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Banánový chlebíček aneb banana bread: Za hodinu můžete servírovat

Banánový chlebíček aneb banana bread: Za hodinu můžete servírovat

Banana bread aneb banonový chlebíček
Autor: Shutterstock
Jednoduchý, šťavnatý, oblíbený. Přesně to je banánový chlebíček- původně americký recept, který se rychle prosadil i u nás. Základem receptu je několik přezrálých banánů, ale jinak si ho můžete přizpůsobit tomu, co máte zrovna doma.
  • Doba přípravy: Přibližně 60 minut
  • Kuchyně: Americká
  • Počet porcí: 1 (standardní chlebíčková forma)

Suroviny

  • Mouka: 225 g polohrubé mouky
  • Kypřidlo: 1/2 sáčku kypřicího prášku
  • Kakao: 30 g kakaa (holandského typu)
  • Dochucení: 1 sáček vanilkového cukru, 1 špetka soli
  • Přidat: 75 g tmavé čokolády (nasekané nebo pecky), 1 hrst vlašských ořechů (nahrubo nasekaných)
  • Banány: 4 ks zralých banánů
  • Sladidlo: 200 g cukru krupice (ideálně třtinového)
  • 2 ks vajec
  • Tuk: 100 g rozpuštěného másla (+ máslo na vymazání formy)

Postup přípravy

Smíchání suchých surovin: Ve větší míse smíchejte mouku, kypřicí prášek, kakao, vanilkový cukr a sůl.

Přidání doplňků: Do suché směsi vmíchejte nasekanou čokoládu a nahrubo nasekané vlašské ořechy.

Příprava banánové směsi: V jiné míse rozmačkejte oloupané a nakrájené zralé banány na kaši (pomocí vidličky nebo šťouchadla). K banánové kaši poté zašlehejte cukr a celá vejce.

Spojení těsta: Mokrou banánovou směs přilijte k suchým přísadám a promíchejte. Nakonec do těsta zapracujte rozpuštěné máslo.

Pečení: Těsto přelijte do formy na chlebíček vymazané máslem. Formu vložte do trouby předehřáté na 170 °C a pečte po dobu 50–60 minut.

Tipy pro dokonalý chlebíček

  • Chlebíček je ideální jako sytá snídaně nebo svačina. S kopečkem zmrzliny se hodí i jako slavnostnější dezert.
  • Čím zralejší banány použijete, tím sladší a šťavnatější bude výsledek.

Mouka: Můžete kombinovat klasickou polohrubou mouku s celozrnnou.

Ořechy: Místo vlašských ořechů se skvěle hodí pekanové ořechy nebo mandle.

Koření: Těsto můžete dochutit skořicí, kardamomem nebo hřebíčkem. Pro svěžest přidejte i citronovou kůru.

Poleva: Místo čokolády v těstě můžete hotový chlebíček přelít čokoládovou polevou.

