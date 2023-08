Ambulance pomůže s hojením bércových vředů a jiných otevřených ran. Trápí hlavně seniory

Vedení nemocnice se k tomuto kroku rozhodlo, protože v seniorském věku je nehojící se chronická rána poměrně často se vyskytujícím problémem, říká lékařka Ivana Doleželová, primářka a náměstkyně léčebné a preventivní péče Nemocnice sv. Alžběty.

Podle ní lidé, kteří se s tímto problémem potýkají, začnou mít postupem času pocit, že nehojící se rána je nedílnou součástí jejich života a už se na tom nedá nic změnit. Přitom léčba existuje. A má smysl, protože otevřená rána je nejen omezující, ale představuje například ohrožení pro imunitu.

Primářka Ivana Doleželová popisuje, kde se tento zdravotní problém bere, jak a proč má smysl chronickou ránu léčit.

Na počátku vždy stojí zdravotní problém, onemocnění, úraz, operace, zvlášť

ve spojení s věkem a fyzickou konstitucí. K udržování chronické rány pak přispívá vlastní nebo „laické léčitelství“ a obavy pacienta provádět některé úkony hygieny rány z důvodů odborné neznalosti.

Jaký může mít dopad nejen na pacienta neodborné léčení?

Z pohledu organismu je chronická rána trvalou zátěží pro imunitní systém, protože není sterilní a imunitní systém musí infekce zvládat, což vede k postupnému vyčerpávání organismu. Hojení rány je i energeticky náročný proces, kterému se organismus musí trvale věnovat. Objevují se bolesti, poruchy stereotypů hybnosti a to nejdůležitější, psychická nepohoda. Pacient se postupně vyčleňuje ze společnosti, nemůže absolvovat různé aktivity, jako například navštěvovat bazén, saunu, při velkých plochách bércových vředů chodí s prosakujícími obvazy do společných prostor, jako jsou dopravní prostředky, nákupní centra. Postupně se dostává do sociální izolace a narůstá deprese.

Jak má vypadat léčba chronických otevřených ran?

Nestačí lokální léčba, musí jít o léčbu komplexní. Léčbu onemocnění a všech příčin, které přetrvávání otevřené nehojící se rány způsobují nebo podporují, včetně léčebné podpory psychického stavu pacienta, pokud to bude potřeba.

Bude k objednání potřeba žádanka od praktika?

Jak se objednat? Objednání je možné s žádankou od praktického lékaře, ale nějaký čas to půjde i bez ní. Objednání je možné na telefonním číslo recepce 221 969 338 v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Provozní doba ambulance bude zpočátku každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin, časem se může prodloužit. Délka od objednání k ošetření by pro nového pacienta neměla přesáhnout 14 dnů.

Doporučení ošetřujícího lékaře je výhodou, ale v prvních měsících je nebudeme od pacientů striktně vyžadovat. Je však nutné, aby pacient s sebou přinesl takzvanou historii rány – to jest informace, od kdy a čím byla a je rána léčená, jaké byly úspěchy a neúspěchy v léčbě. Pro představu o „životě“ chronické rány a pro správné nastavení léčby je to nesmírně důležité.

Zároveň by pacient měl s sebou přinést soupis užívaných léků a seznam svých chronických onemocnění. Pokud bude mít nějakou lékařskou zprávu, která nebude starší půl roku a bude obsahovat tyto údaje, nemusí nosit nic dalšího.

Jak bude vypadat první návštěva?

Lékař se bude věnovat komplexnímu vyšetření, tedy odběru anamnézy a podrobnému lokálnímu vyšetření, specializovaná ranhojička s pacientem probere jeho dosavadní způsoby léčení a jeho možnosti se na léčbě spolupodílet.

Na základě získaných informací a po klinickém vyšetření specializovaná ranhojička dokáže určit rozsah a další průběh léčení a po dohodě s pacientem se oba dohodnou, nakolik je pacient schopný se o ránu starat sám, anebo zda potřebuje služby sestry domácí péče. Výsledkem bude písemná zpráva se stanovením postupu léčby, podílu pacienta na léčbě, a to pro pacienta i praktického lékaře. Samozřejmě provedeme nezbytné lokální ošetření.

Ambulance pro hojení rány bude provozována pod geriatrickou ambulancí, a to proto, že převážná většina nemocných je vyššího věku. Ambulantní internista, geriatr společně se specializovanou sestrou ranhojičkou se dlouhodobě věnují komplexnímu přístupu k hojení chronické rány u pacientů na našich lůžkových odděleních a od září 2023 přenesou své odborné a pracovní zkušenosti do nově otevřené ambulance.

Kolik to bude stát?

Pokud při první konzultaci bude pacient souhlasit se zařazením do našeho léčebného programu hojení chronické rány, veškerá léčba, včetně převazů a materiálů, bude vykazována k úhradě zdravotní pojišťovně. Nemocnice sv. Alžběty má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.