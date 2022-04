Dlouhodobě neudržitelné diety nefungují

Ke zdravému a štíhlému tělu vede dlouhá cesta. Nenechte se proto oklamat zastánci diet, kteří propagují něco, co je dlouhodobě neudržitelné, nezdravé a neprospěšné. To potvrzuje i Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně center pro výživu a hubnutí Naturhouse.

Dodává, že striktně omezující diety jsou navíc velmi často chuťově neuspokojivé: „Člověk se už po pár dnech na takové dietě začne těšit, až omezení v jídle skončí, což s sebou nese celou řadu důsledků. Jedním z nich je zpravidla to, že po dietě člověk přibere ještě o něco víc, protože tělo má stále snížený výdej energie. To je ostatně už dobře známý jojo efekt,“ varuje před razantními dietami Věra Burešová. Kterým dalším dietním praktikám či způsobům hubnutí se raději vyhýbat?

Chyba č. 1: Striktní omezení sacharidů

Striktní vyškrtnutí sacharidů z jídelníčku, tzv. low carb či nízkosacharidové diety nejsou žádnou novinkou a stále jsou jedním z nejpropagovanějších výživových doporučení. Musíme však všichni omezovat sacharidy, abychom docílili vysněné postavy?

„Omezení sacharidů do určité míry může být prospěšné, což však neznamená, že pro všechny se hodí přísná nízkosacharidová strava. Z mého pohledu není pro zdravého člověka nutné ani vhodné tak zásadní omezení až vyloučení zdrojů složených sacharidů, tedy i některých skutečných potravin, jako jsou obiloviny, luštěniny, kvalitní pečivo, ovoce a zelenina,“ říká Věra Burešová a dodává, že pro naprostou většinu hubnoucích se nízkosacharidové diety řadí mezi směry, které jsou dlouhodobě neudržitelné.

Omezení nebo vynechání slazeného pití, ochucených mléčných výrobků a průmyslově zpracovaných sladkostí je pro tělo prospěšné, avšak přísná nízkosacharidová dieta je vhodná pouze krátkodobě a při některých zdravotních potížích se nedoporučuje vůbec.





Chyba č. 2: Vynechávání jídel

Vynechávání jídla, nejčastěji večeře, je stále velmi populární způsob, jak zhubnout. U mnohých však tento způsob shazování přebytečných kil vede k tomu, že sice vynechají večeři, ale do kuchyně se vplíží v pozdních nočních hodinách a snědí toho mnohem víc či v podstatně méně zdravé formě, než kdyby si připravili nutričně hodnotnou večeři.

Věra Burešová to však takto jednostranně nevidí. „Vynechání jídla či dokonce přerušovaný půst může být v některých případech prospěšný. Půst se doporučuje například i jako prevence obezity či cukrovky II. typu. V každém případě však platí, že každý jsme individuální. Důležité je především jíst kvalitní, nutričně vyvážené jídlo a poslouchat své tělo. Univerzální stravovací způsob zkrátka neexistuje,“ tvrdí výživová poradkyně.

Chyba č. 3: Bezlepková dieta

Bezlepková dieta je určena pro ty, kteří mají celiakii a potravinovou alergii na lepek. Příjem lepku způsobuje u těchto lidí poškození sliznice tenkého střeva s vyhlazením klků či otokem stěny tenké kličky. Z toho jasně vyplývá, že zdravý člověk se lepku nemusí striktně vyhýbat, protože jeho střeva si s lepkem poradí.

Při vynechání potravin s obsahem lepku se navíc nesmyslně ochuzujete o prospěšné látky. V kvalitních obilovinách jsou to zejména vláknina, minerální látky či vitamíny skupiny B. „Mimo to absence lepku nedělá potravinu zdravější ani dietnější. Zaměřte se raději na konzumaci kvalitních a co nejméně průmyslově zpracovaných potravin, jako jsou čerstvá zelenina a ovoce, libové maso, ryby, luštěniny, oříšky, kvalitní celozrnné pečivo a další,“ doporučuje Věra Burešová.

Bezlepková strava může nicméně být velmi zdravá dieta, pokud se při přípravě bezlepkových jídel nepoužívají průmyslově zpracované potraviny. Stále však platí, že bezlepková dieta je určena pro osoby s celiakií, nikoliv zdravého člověka.

Chyba č. 4: Strach z tuků

Tuky jsou esenciální živinou, důležitým a nenahraditelným zdrojem energie, jsou nezbytné pro vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích, chrání vnitřní orgány před nárazy a jiným mechanickým poškození a v neposlední řadě jsou nositelé chuti.

Přesto se mnozí stále domnívají, že konzumace tuku je nezdravá a způsobuje tloustnutí. „Některé tuky, konkrétně transmastné kyseliny, skutečně mají na organismus negativní vliv a mimo jiné vedou k nadváze, v případě polynenasycených mastných kyselin omega-3 a omega-6 se však konzumace tuků bát nemusíte. Bez obav zařaďte do jídelníčku ořechy, semínka, tučnější ryby či třeba avokádo,“ dává své tipy Věra Burešová.

Chyba č. 5: Jídelníček postavený na koktejlech

Kvalitní koktejly v prášku a další doplňky stravy mohou obsahovat nutriční složky, jako jsou bílkoviny, sacharidy, tuky, vláknina, vitamíny a minerální látky, přesto by neměly sloužit jako pravidelná náhrada jídla.

„Doplňky stravy mohou posloužit jako rychlá svačina, pokud nestíháte a víte, že byste se jinak odbývali. Některé bylinné produkty jsou pro změnu vhodné k doplnění chybějících vitamínů a minerálních látek, avšak základem by měl být vždy vyvážený stravovací plán. Za mě doporučuji jídlo na bázi středomořské stravy, která je velmi chutná a snadná na přípravu,“ říká expertka.

Jak to dělat správně, když chcete zhubnout?

Dopřávejte si kvalitní jídlo z co nejpřirozenějších potravin. Takové jídlo vám dává potřebné živiny a zároveň vás zasytí, díky čemuž postupně zmizí chutě na nezdravé, průmyslově zpracované potraviny.

Věra Burešová k tomu na závěr dodává: „Konkrétní složení jídelníčku je vždy nutné přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka a dbát na to, aby mu jídlo chutnalo a prospívalo, protože jedině tak u něj dlouhodobě vydrží.“