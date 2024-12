Naše pleť je pruhovaná, lidské tělo svítí a děti krmíme svým potem

Ano, všichni jsme pruhovaní. Většinou to není vidět, ale na buněčné úrovni sestává naše pokožka z pruhů různě konfigurované tkáně. Poprvé tyto linie popsal německý dermatolog Alfred Blaschko v roce 1901. Po něm jsou známy v medicíně jako Blaschkovy linie. Tento jev je přirozeným následkem toho, jak se tělo vyvíjí v děloze matky – podél těchto pruhů se totiž po těle při vývoji pohybovaly keratinocyty (buňky produkující keratin) a melanocyty (pigmentové buňky).

Vizuální náznak Blaschkových linií můžeme vidět v pigmentaci pokožky. Nejvíce je to vidět u osob s genetickým kožním mozaicismem, jejichž pokožka obsahuje dvě geneticky odlišné skupiny buněk. Pokud se buňky jedné DNA projevují tmavším tónem pleti než buňky té druhé, předěly mezi nimi u některých typů mozaicismu tvoří právě Blaschkovy linie. Linie také určují distribuci projevu různých kožních útvarů, jako jsou névy (zjednodušeně řečeno vystouplá znaménka) či projevy zánětlivých kožních onemocnění. Nutno však podotknout, že pouze takzvané lineární varianty kožních nemocí se těmito liniemi řídí, jiné se mohou vyskytovat kdekoliv na těle.

