Nejsme přežvýkavci, žvýkání mimo jídlo nám zuby nijak neposílí. Může jim naopak ublížit

Reklamy vesměs doporučují žvýkačky jako něco, co vám během dne pomůže udržovat svěží dech a trochu nahradí čištění zubů třeba po obědě. Lidé od nich často čekají i jiné věci.

Třeba to, že se díky žvýkání dětem mezi sedmými a dejme tomu desátými narozeninami posílí čelisti a srovnají druhé zuby, které se jim do pusy nejdříve úplně nechtějí vejít. I na taková doporučení lze narazit třeba v diskusích na rodičovských webech.

Ale sázet by se na to nemělo. Trénink žvýkacích svalů a závěsného aparátu zubů pomocí žvýkaček nebo obecně žvýkání tuhé stravy nemá žádný vliv na postavení zubů, říká Bořek Slezáček, stomatolog z kliniky Dental Office H33.

Naopak, přílišné žvýkání žvýkaček a příliš tuhá strava podle něj mohou – ale nemusí, je to individuální – poškodit čelistní kloub a závěsný aparát zubů. Nejsme přežvýkavci, tudíž zatěžování mimo běžnou stravu nemá smysl. Navíc, žvýkání žvýkaček je velmi neestetické a ve společnosti velmi neslušné, míní zubař. A upozornil, že pokud má někdo, často od dětství, problémy s čelistními klouby, kterému mu například vyskakují , žvýkačky by si měl odpustit. Časté žvýkání mu stav kloubů nijak nezlepší, vhodnější je upravit skus ortodonticky a řešit luxaci kloubů na specializovaném pracovišti.





První zuby rovné, druhé klidně křivé

Rodičovská debata o žvýkačkách a jejich vlivu na postavení zubů navazovala na domněnku, že když má dítě rovné mléčné zuby, mohlo by to platit i o stálém chrupu. To, že narostou dítěti první dočasné zuby rovné, nevypovídá nic o tom, jak bude vypadat stálý chrup. O tom rozhoduje velikost zubů a velikost a tvar čelistí, což je dáno geneticky – souhrou příslušných znaků od obou rodičů. Pokud existuje nesoulad mezi těmito veličinami, může dojít buď ke stěsnání zubů, vzniku mezer mezi zuby nebo, v horším případě, k nesouladu mezi velikostmi a postavením čelistí, vysvětluje zubař. Doporučuje spíše se spolehnout na rovnátka než čekat, že se zuby srovnají samy.

Projevuje se nějak na celkové kondici zubů to, že jíme daleko měkčí a zpracovanější potravu než naši předci? Nebo tohle nehraje roli?

Kondici chrupu měkčí a kuchyňsky upravovaná strava podle stomatologa Slezáčka nijak neovlivní, zato její složení s větším množstvím jednoduchých cukrů ano, a celkem hodně. Zuby se kvůli takovému jídlu mnohem více kazí a to se nakonec odrazí na celkové kondici chrupu.

Osmičky už nepotřebujeme

S tím, jak lidstvo začalo jíst kuchyňsky upravenou stravu, se změnila potřeba usilovného žvýkání a došlo k redukci délky těla čelistí a redukci počtu molárů (stoliček – pozn .red.), které mají funkci rozmělňovací. Moderní člověk ztrácí třetí stoličky, buď zcela, nebo se do zkrácené čelisti nevejdou v normálním postavení a musejí se chirurgicky odstraňovat, popsal, jak se změna způsobu obživy propsala, ovšem během velmi dlouhé doby, do podoby lidské čelisti, stomatolog Slezáček. Tento vývoj však trvá tisíce let. Třetími stoličkami jsou zuby osmičky.

Podobně se nedá říci, že starším lidem padají zuby, jelikož už moc nejedí tuhou stravu a zuby jsou kvůli tomu oslabené, byť i tomu část lidí věří. Některým starším lidem vypadají zuby pro zcela zanedbanou péči o chrup, kam patří špatná hygiena, nevhodné potraviny – příliš mnoho jednoduchých cukrů, bílé pečivo, nedostatek kvalitních bílkovin, vitamínů a podobně, včetně zanedbané prevence. To je primární vliv, sekundárně potom tito jedinci jedí měkčí stravu, protože bezzubá čelist si neporadí ani s vařenou, ani „normálně“ tuhou stravou, popsal stomatolog. Řešením je podle něj zhotovení kvalitních zubních náhrad, které usnadní příjem běžné stravy.

Vyrýsované tváře? Ne

Najdou se i ti, kdo si od častého žvýkání slibují pevnější rysy obličeje, zejména vyrýsovanou čelist, ovšem žádná studie neprokázala, že by se to dělo – to už může být lepší vyzkoušet obličejovou jógu, u níž studie určitý efekt potvrdila. Oproti tomu žvýkačka posiluje zejména svaly jazyka a vnitřní stěny tváří, když už.

Mimochodem, jiná malá studie z roku 2018 zjistila, že žvýkačka může u některých lidí zlepšit schopnost rozžvýkat tužší jídlo, u někoho také zlepšila schopnost polykat. Ovšem nadměrné žvýkání žvýkaček může obličejové svaly přetěžovat, což vede k bolesti, pocitu napětí a rozbolet může i celá hlava. Žvýkání může rovněž přispět k tomu, že se nějaký zub zlomí.





Pokud by někdo skutečně chtěl změnit například tvar brady nebo rysy tváří, musí zvážit některou z metod nabízených klinikami plastické chirurgie.

Má to i své výhody

Na druhou stranu, žvýkání žvýkaček zvyšuje produkci slin, které zlepšují zdraví ústní dutiny, protože pomáhají odstranit zbylé kousky jídla a neutralizují kyseliny produkované bakteriemi v ústech. Rozhodně to ale není náhrada za čištění zubů.

Žvýkačka může pomoci lidem, které trápí pocit sucha v ústech, ale je lepší to řešit spíše vyšším příjmem tekutin.

Mnoho lidí rovněž přísahá na to, že se díky žvýkání cítí klidněji, lépe se soustředí na práci či na řízení auta, ale vědecké důkazy nejsou zrovna přesvědčivé.