Zdravotní pojišťovny odloží vracení desetikorun za lékové přeplatky

Zdravotní pojišťovny mají od roku 2008 povinnost automaticky vracet všem pojištěncům doplatky za léky a speciální potraviny nad limit daný zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Od Nového roku ale u vyplácení přeplatků nastala drobná změna. Přinesla ji novela výše uvedeného zákona.

Zatímco za loňský rok pojišťovny rozesílají jakékoliv částky nad limit, tedy třeba i koruny a desetikoruny, příští rok někteří pojištěnci přeplatky hned nedostanou.

„Částka přeplatku nižší než 200 Kč za období od 1. 1. 2022 nebude pojištěnci vyplacena, ale bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí, případně do dalšího roku. Zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě 200 Kč. Tato změna se týká přeplatků vyčíslených od 1. 1. 2022,“ uvádí mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Podmínka přesáhnutí přeplatku 200korunové hranice platí pro všechny zdravotní pojišťovny.

Jak vznikají doplatky za léky a proč je pojišťovny někdy vracejí

Cena léčiva je v lékárně často vyšší než úhrada zdravotní pojišťovny. Rozdíl mezi cenou a úhradou, tedy doplatek, si hradí pacient.

Zdravotní pojišťovny u každého svého pojištěnce doplatkymusí sledovat a pokud přesáhnout určitou hranici za rok, automaticky je lidem vrací.

Jaké jsou aktuální roční limity pro vracení doplatků za léky a některé speciální potraviny 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu (od doby doložení dané skutečnosti a jen po dobu jejího trvání),

u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu (od doby doložení dané skutečnosti a jen po dobu jejího trvání), 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku)

u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku) 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku),

5 000 Kč u ostatních pojištěnců. Zdroj: VZP

Nad tyto částky pojištěnci peníze dostanou zpět. Ale pozor, do limitu se nezapočítává úplně každý doplatek v lékárně.

Jaké částky se nezapočítávají do ročního limitu

Do limitu se nepočítají léky, které jsou ve volném prodeji. Nelze tam zahrnout ani poplatky u lékaře, třeba 90 Kč z pohotovosti.

Do limitu pojišťovny také nedávají léky na předpis, které obsahují léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě. To ale neplatí u lidí nad 65 let.

A i když se doplatek do limitu počítá, nemusí jej pojišťovna vždy zahrnout v celé výši. Pojišťovna do limitu počítá jen doplatek, který je u dané účinné látky nejnižší. Pokud tedy existuje lék se stejnou léčivou látkou a doplatek je u něj nižší než u toho, který si pacient vyzvedává, pojišťovna musí do limitu zahrnout nižší částku. Výjimkou jsou léčiva, u kterých lékař napíše na recept, že je nelze nahradit. U nich se doplatek započítává do limitu v plné výši.

Přeplatky se vrací automaticky, někdy ale není kam

Přeplatky vrací zdravotní pojišťovny 4× za rok, do 60 dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Tomu, kdo své zdravotní pojišťovně nesdělili číslo účtu, posílá složenky poštou na adresu, kterou má v evidenci. Někdy se ovšem stává, že pojišťovnám se částky ze složenek vrací zpět. Například Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MV) proto nedávno vyzvala klienty, aby prověřili sobě i svým blízkých, třeba seniorům, aktuálnost kontaktů a případně jí nahlásili on-line formulářem nebo žádostí číslo svého účtu.

„Za první až třetí čtvrtletí loňského se nám nepodařilo doručit 9600 plateb v celkové výši 4 miliony korun. Jedná se zejména o nezdařilé platby prostřednictvím poštovní poukázky,“ podotýká mluvčí ZP MV Jana Schillerová. Platby se většinou nepodařilo vyplatit seniorům ve vyšším věku.

To, že v souhrnu nejde u přeplatků o malé částky, uvedla aktuálně VZP. Ta za loňský rok vrací klientům rekordní částku dosahující téměř 600 milionů korun. Vyplacení přeplatků se týká 534 tisíc pojištěnců. Průměrná výše přeplatku v roce 2021 činila 1 122 Kč.

ZP MV za loňský rok vrátila svým klientům o 10 procent více než v roce 2020. Jde o částku 115 milionů korun. Přeplatek dostalo celkem 90 994 pojištěnců ZP MV.