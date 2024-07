Zánětů spojivek je letos víc. Léto infekci napomáhá

Léto přispívá k šíření infekcí vysokými teplotami, kontaktem s vodou, skupinovými akcemi nebo situacemi, kdy je hygiena složitější. A týká se to také onemocnění očí, upozornila Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA).

„Velmi častým spouštěčem zánětů spojivek v letních měsících bývá u dospělých i dětí koupání v řekách, rybnících a často i v bazénech,“ podotýká primářka Oddělení nemocí očních a optometrie Hana Došková.

Záněty se mohou kombinovat

Pozor na oční záněty by si měli dát zejména každodenní nositelé kontaktních čoček, kteří by si do vody měli brát plavecké brýle, nebo se vůbec nepotápět.

Rizikové může být léto i pro ty, kteří trpí na opakované záněty potních a mazových žlázek v okrajích víček. Ty jsou známé pod lidovými názvy ječné nebo vlčí zrno.





„V letních horkých měsících u lidí s těmito typy zánětů může docházet – i vlivem nadměrného pocení v obličejové části – k recidivám postižení víček nebo výskytu nového onemocnění. A samozřejmě i zánět okrajů víček může být současně provázen zánětem spojivek,“ upozorňuje oční lékařka.

U dětí je potřeba myslet na to, že zánět spojivek může doprovázet jiné, celkové infekční onemocnění, často předávané v rámci větších kolektivů, například na táborech.

Infekcí očí je letos více

FNUSA přitom upozorňuje, že letos zaznamenává vyšší počty pacientů se záněty očí. Lékaři v posledních měsících u pacientů evidují vyšší výskyt zánětů spojivek i infekcí v oblasti víček, uvádí tisková zpráva FNUSA.

Nejsou přitom jediní. Redaktorce Vitalia.cz to, že pacientů je více, zmiňovala i její pražská praktická lékařka.

Léčba spojivek či zánětů jiných částí oka se často neobejde bez předepsání antibiotických kapek. Vyšší poptávka kvůli nebývalé nemocnosti, ale i výpadky v dodávkách ovšem na začátku léta opět vedou k tomu, že některé formy očních antibiotik nejsou v lékárnách dostupné.

Některé oční léky mají výpadek

Na začátku června některé lékárny neměly skladem např. Tobradex mast, léčivo ve formě kapek ale k mání bylo. Výpadky v kapkách a mastech Tobrex jsou již v podstatě tradiční a jeden je z výrobních důvodů nahlášený i od konce května, a to až do půlky července.

Protože ale Tobrex ani Tobradex lékový ústav zatím nezařadil mezi léčiva s omezenou dostupností, není možné po jejich předepsání v aplikaci eRecept vyhledat mapu nejbližších lékáren, kde kapky či oční mast mají skladem. Nezbývá tedy nic jiného než lékárny s receptem obíhat, nebo se s lékařem předem dohodnout, aby se pokusil předepsat takovou formu a značku léku, kterou mají lékárny v okolí skladem.

Jaká jsou doporučení při infekci očí

Zánět spojivek je infekční onemocnění, které se projevuje zarudnutím oka, svěděním a pálením, otokem, pocitem cizího tělesa, ale i slzením a výtokem.

Nemoc se umí celkem snadno přenášet vodou, kapénkami, ale také na povrchu předmětů či přes domácí textilie – třeba ručníky nebo povlaky na polštářích. V případě infekce je proto důležité dodržovat zvýšenou hygienu rukou a vyvarovat se kontaktu s očima, aby postižený nekontaminoval okolí.

Pokud příznaky přetrvávají déle než několik dní, zhoršují se nebo jsou doprovázeny dalšími zdravotními problémy, doporučuje se vyhledat lékaře. Ten může stanovit přesnou diagnózu a doporučit další postup léčby v závislosti na přesné příčině onemocnění.