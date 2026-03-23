Mrtvice, zápal plic, vysoký krevní tlak. Neléčený zánět dásní se promítne do celého těla

Dutina ústní obsahuje stovky druhů bakterií a patří mezi největší mikrobiální ekosystémy v těle. Skrze tuto pomyslnou vstupní bránu se pak bakterie a jejich toxické produkty dostávají do celého těla.
Co se dozvíte v článku
Bakterie se skrz dásně dostanou všude
„Dásně jsou bohatě prokrvené a tvoří přirozenou ochrannou bariéru mezi ústní dutinou a zbytkem těla. Pokud jsou zdravé, bakterie do organismu nepronikají. Při zánětu dásní ale dochází k jejich oslabení, mikroskopickému porušení a krvácení, a právě v těchto místech mohou bakterie ze zubního plaku pronikat do krevního oběhu,“ popsala pro Vitalia.cz Markéta Marušanová, předsedkyně edukační komise Asociace dentálních hygienistek a hlavní dentální hygienistka kliniky Miles.
Tento proces se děje třeba při čištění zubů nebo i při jídle, pokud dásně krvácejí. Krátkodobě si s tím zdravý organismus většinou poradí, ale dlouhodobý chronický zánět představuje pro naše tělo velké riziko.
Zánět dásní
Zánět dásní (gingivitida) je reakce organismu na nahromaděný zubní plak – tedy bakteriální povlak, který se usazuje na zubech a v jejich okolí. Pokud není plak pravidelně odstraňován, dráždí dásně a způsobuje jejich zánět. Zánět dásní vzniká nejčastěji při nedostatečné nebo nesprávné hygieně, pokud nečistíte mezizubní prostory a při dlouhodobém hromadění plaku a zubního kamene.
Nejčastější příznaky jsou krvácení dásní při čištění (je to vlastně signál našeho těla, které nám hlásí, že bojuje proti něčemu, co do dutiny ústní nepatří), zarudlé nebo oteklé dásně, citlivost a zápach z úst.
„Dutina ústní je propojena s celým tělem, proto bychom o ni měli pečovat co nejlépe. Pro lepší představu uvedu příklad: Mnoho lidí si myslí, že krvácení dásní během čištění zubů je normální nebo jen přechodné. To ale není pravda. Pokud tento stav přehlížíme, otevíráme bakteriím snadnou cestu do krevního oběhu,” uvedla.
Co všechno ovlivní zánět
Chronický zánět představuje pro tělo dlouhodobou zátěž a je spojován se zvýšeným rizikem mnoha onemocnění. Může negativně ovlivňovat cévy a je spojován se zvýšeným rizikem onemocnění srdce a cév, jako je infarkt nebo mozková mrtvice. Špatný stav ústní dutiny se také dává do souvislosti s vysokým krevním tlakem nebo zvýšenou hladinou cholesterolu.
Zánět dásní jednoduše souvisí s celkovým zdravím, třeba i včetně cukrovky a imunity. „U pacientů s cukrovkou bývá průběh onemocnění dásní často horší a hůře se hojí, zároveň ale platí, že neléčený zánět v dutině ústní může zhoršovat kompenzaci cukrovky. Dlouhodobý zánět navíc zatěžuje imunitní systém, který musí na tento podnět neustále reagovat. To může ovlivnit jeho schopnost efektivně zvládat další zátěž v organismu,“ doplnila Marušanová.
U oslabených nebo rizikových pacientů se bakterie z ústní dutiny mohou podílet i na komplikacích v oblasti dýchacích cest, včetně zápalu plic.
Trpíte na záněty dásní?
Zánět nebolí, a to je problém
Proč tedy lidé zánět dásní podceňují? Předně – na rozdíl od zubního kazu většinou nebolí. Plno lidí si navíc myslí, že krvácení při čištění zubů je běžné, což ale není pravda – jde o jeden z prvních příznaků zánětu.
„Další projevy, jako zarudnutí, mírný otok nebo zápach z úst, bývají nenápadné a lidé jim často nevěnují pozornost. Zánět dásní přitom zasahuje poměrně velkou plochu tkáně. Pokud by se podobný zánět objevil kdekoliv jinde na těle, většina lidí by ho řešila mnohem dříve. V dutině ústní ale zůstává skrytý a bez bolesti, takže se může dlouhodobě zhoršovat bez povšimnutí,“ vysvětlila hygienistka.
Kdy k odborníkovi?
Čas na návštěvu odborníka je už ve chvíli, kdy se objeví první příznaky potíží, tedy nejčastěji krvácení dásní při čištění, jejich zarudnutí, otok nebo zápach z úst. Tyto projevy nejsou normální a často signalizují začínající zánět.
„Platí ale, že návštěvu by člověk neměl odkládat ani pokud žádné problémy nevnímáte – pravidelná preventivní prohlídka u stomatologa alespoň jednou ročně a dentální hygiena ideálně každých šest měsíců jsou klíčem k včasnému odhalení problému a řešení problémů je pak velmi jednoduché a není nákladné. Při prvních příznacích potíží by tedy vaše cesta měla směřovat rovnou do péče dentální hygienistky, ne do lékárny nebo drogerie,“ dodala Marušanová.
Čím dřív také člověk odborníka navštíví, tím lépe a rychleji se problému zbaví. „Základem je odstranění zubního plaku a zubního kamene při profesionální dentální hygieně a následné zlepšení domácí péče. Důležitá je správná technika čištění zubů, každodenní čištění mezizubních prostor, ty totiž tvoří třetinu celkového povrchu zubu a plak se v nich hromadí nejvíc, a případně i úprava dalších návyků. Svou roli může hrát i stres, který u některých lidí vede ke zatínání zubů a jejich nadměrnému zatížení,“ popsala.
Pokud je zánět pokročilejší, může být potřeba intenzivnější léčba a pravidelné kontroly. Zánět dásní je v počáteční fázi dobře léčitelný a při správné péči se dá zcela zastavit. Pokud se ale dlouhodobě neřeší, vždy přejde do paradentózy, která je závažnější a vyžaduje dlouhodobou léčbu. V této fázi už dochází k nevratnému poškození závěsného aparátu zubu.
Patero pro zdravé dásně
- Nevynechávejte prevenci: Pravidelné kontroly a dentální hygiena pomohou odhalit problém včas.
- Čistěte zuby důsledně, ne rychle: Kvalita čištění je důležitější než čas strávený v koupelně.
- Nezapomínejte na mezizubní prostory: Právě tam vzniká nejvíce zánětů a kazů.
- Myslete na to, co jíte: Cukry a časté „zobání“ dávají bakteriím ideální podmínky.
- Vnímejte i signály svého těla: Bolest, krvácení dásní nebo citlivost zubů nejsou normální.